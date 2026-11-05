Enroque corto en Río Cuarto | ¿Habrá repudio? | La UES le reclama a Provincia

¿Habrá repudio? | La UES le reclama a Provincia
Río Cuarto05 de noviembre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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¿Habrá repudio?

La cronista recibía un mensaje de la dirigente, quien le transmitió un comentario a raíz de los hechos de violencia contra mujeres trans en los bosques de Palermo.

Informante: Con lo que pasó con el ataque a las mujeres trans, vi poquísimas expresiones de nuestros diriegntes. Obvio, la subsecretaría de Género habló sobre la problemática y lo compartieron algunas funcionarias, concejales y la presidenta del Concejo. Tengo la esperanza de que se diga algo en la sesión de mañana (por hoy).

Periodista: Es muy probable que sí. No sé si habrá proyecto de repudio a los hechos pero seguramente algo se va a decir.

I: Ahora, ¿notó algo? Hace un par de días ingresó un proyecto en “repudio a los hechos de vandalismo en Córdoba” por el Encuentro Nacional de Mujeres. Se planteó su tratamiento en comisión, lo cual está bien. Estamos en democracia. Pero no recuerdo que muchas voces del Concejo hayan salido, en ese momento, a plantear algo tan simple como: che, ¿en serio vamos a poner el foco en supuestos hechos de vandalismo e ignorar por qué hace tantos años que las mujeres necesitamos encontrarnos en estos espacios para pedir que paren de matarnos?

P: Sí, no recuerdo que se haya dicho algo en esa sesión en la que ingresó el proyecto. Calculo que escucharemos intervenciones si efectivamente se vota.

I: Puede ser. Me decepcionó que una concejala, mujer, presente ese proyecto. Como si el trasfondo de todo no fuese que cada vez más mujeres y diversidades están siendo violentadas todos los días. A mi jamás me verá graffiteando una pared o rompiendo algo en la calle pero sé distinguir que el problema no está ahí. Y darle tanta entidad a eso cuando el problema mayor está en otro lado, es justamente desviar la atención de lo importante. Y lamentablemente, es decirnos a las mujeres que nuestras vidas importan menos que las paredes pintadas.

 

 

 

La UES le reclama a Provincia

El periodista conversaba con su informante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) sobre el duro panorama que atraviesan los colegios públicos de la ciudad.

Informante: ¿Vio el petitorio que le plantamos al Centro Cívico para Llaryora y Horacio Ferreyra (ministro de Educación)? Venimos de hacer un relevamiento durante dos años seguidos en los veinte establecimientos provinciales de Río Cuarto y los números son alarmantes.

Periodista: Me comentaban algo. Los vi movilizados por la infraestructura. ¿No están en condiciones los colegios?

I: ¡Y no! Según lo que venimos relevando, al 60% de los pibes les parecen malas o regulares las condiciones generales de los edificios. Las aulas se llevan el mayor golpe con casi el 58%, y atrás vienen los baños y los espacios comunes. Pero lo peor es lo que se viene con el frío: casi la mitad de las escuelas no tiene buenas condiciones para el invierno, y en un buen porcentaje la calefacción directamente ni anda.

P: Lástima que ya pasó el inverno…

I: Claro. Pero hay más. Más del 57% de las escuelas no están preparadas para personas con movilidad reducida, y los baños dan pena. Pero el problema más grande es el que afecta a los chicos por dentro. La salud mental.

P: Claro. Es un tema muy delicado.

I: Por eso pedimos herramientas. Gabinetes interdisciplinarios con psicólogos y trabajadores sociales para la salud mental y los consumos, además de protocolos serios contra la violencia y el acoso, con apartamiento preventivo para los denunciados.

P: ¿Y qué respuesta esperan de la Provincia con el presupuesto tan ajustado?

I: Les dimos cinco días hábiles para que contesten y pongan plata de verdad. Y si nos salen con que no hay presupuesto, les vamos a pedir no tan amablemente que administren mejor porque hay escuelas que se caen a pedazos. Está buenísimo que te den una compu para estudiar, pero no sirve de nada si no estamos tranquilos en las aulas.

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