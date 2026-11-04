Enroque corto en Río Cuarto | Humanas, el ring, Pami entre otros

Humanas se distanció del proyecto de “Aulas abiertas”

La periodista recibió un mensaje del informante del ámbito universitario, a raíz del proyecto “Aulas Abiertas” que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior de la UNRC. El espacio que conduce la facultad, Humanas con vos, se expresó al respecto.

Informante: No sé si siguió un poco lo que pasó después del proyecto que presentó el rectorado. Recién (por ayer) se aprobó pero ya venía trayendo muchas repercusiones.

Periodista: Vi posicionamientos de los gremios. Sobre todo de los trabajadores no docentes, que salieron con un comunicado fuerte.

I: Bueno, también hubo posicionamientos de decanatos que no estaban de acuerdo con la manera en que se dio el debate. Lo plantearon antes de que se aprobara. La conducción de Humanas (representada por el decano Cristian Santos) remarcó que su posicionamiento “no es un rechazo al proyecto” pero sí a la manera en que se presentó y algunos puntos que plantea. Hace unos días, se pretendía aprobar prácticamente sobre tablas. No era justo para quienes no habían podido leerlo e interiorizarse. Segundo y lo que creo que es lo que más pegó en algunos sectores de la comunidad universitaria: nos estamos dando golpes entre nosotros. Poniendo a estudiantes vs docentes y no docentes. Y tercero: ¿hablar de la educación como “servicio” y no como derecho? Esos son algunos puntos que se manifestaron en el comunicado.

P: Ahí justo lo estaba leyendo. No me parece menor lo que dice sobre el momento del año en que se presentó la iniciativa…

I: Eso mismo. Estamos a días de terminar el cuatrimestre y si esto se aplica solo para lo que queda del 2026, no se está pensando a largo plazo.

“Jamás serán ella”

El militante libertario charlaba con el periodista sobre la supuesta pelea por la marquesina libertaria cordobesa.

Informante: ¿Vio lo que es la interna de las leonas libertarias en Córdoba? Hay una pelea silenciosa pero feroz por quién se queda con la marquesina principal del espacio en la provincia.

Periodista: Me interesa. ¿Leonas dijo?

I: ¡Claro! Hay una disputa en redes entre las diputadas Laura Soldano y María Celeste Ponce.

P: ¡Ay! ¿Se están tirando por redes?

I: No se tiran palos, pero combaten por los likes. De un lado la tenés a Soldano, que es la que se camina todo el territorio, habla con los dirigentes del interior y anda diciendo a cuatro vientos que tiene el bendito aval de los hermanos Milei para copar la parada en la campaña. Pero Ponce no se queda atrás, aunque juega en otra cancha...

P: Eso iba a decirle. A Ponce no se la ve mucho por Córdoba.

I: ¡Ese es el tema! La huinquense hace tiempo que está instalada en Buenos Aires y no pisa la provincia ni de casualidad, pero maneja las redes sociales como nadie. De las diputadas cordobesas de LLA, es de lejos la que más likes, comentarios y repercusión genera. No falla nunca en el algoritmo.

P: Y a Soldano eso no le cae nada bien, ¿no?

I: ¡La enferma! (Risas). Me dicen que le da una bronca bárbara ver que todo el laburo territorial y de rosca que hace en el interior queda opacado por un posteo viral desde un despacho porteño. Soldano tiene vocación real de discutirle la centralidad y el liderazgo de influencia en Córdoba, pero la barra digital de Ponce es imparable. Jamás serán ella (risas).

P: ¿Tienen algún tipo de diálogo o canal de trabajo en común?

I: Cero. Cero vínculo entre ellas. No hay puente posible. Lo único que las une es la foto con Milei, pero representan dos vertientes totalmente opuestas del mundo libertario: la rosca territorial versus el encanto de las redes. Y la marquesina, créame, no alcanza para las dos.

El ring en la “calle online”

El informante del peronismo llegaba a la cronista para comentarle sobre las múltiples repercusiones en redes sociales tras los dichos de Rodrigo de Loredo en su último paso por Río Cuarto.

Informante peronista: Che, hay que reconocerle algo a De Loredo: tocó una fibra sensible para que todos salgan a responder.

Periodista: ¿Está de acuerdo con eso?

I: No me parece mal. No todo es pisar el palito y, en cierto punto, hay que embarrarse un poco. De hecho, si se fija, hubo mucha gente de la Juventud Peronista que se prendió en la movida. Incluso también se sumaron voces como la del coordinador del Centro Cívico, Nahuel Aruza, que también apuntó a Gvozdenovich por la “perfo” de ponerse el casco y el chaleco antibalas para “entrar a Río Cuarto”. La “calle online” ya no es solo un ring para los militantes. Los funcionarios también se están prendiendo.

P: Lo que detecté en la mayoría de esos mensajes es la idea de que a los del interior “no nos gusta que vengan desde la Capital a decirnos cómo estamos”.

I: Ese fue el mensaje. Pero le digo lo mismo que al principio: quiere decir que De Loredo, en toda su exageración, fue hábil para hacernos meter al barro. También son las reglas del juego en estos tiempos. Y el que no se adapta, pierde.

El drama del PAMI

El periodista conversaba con su informante sobre una de las postales del centro de la ciudad a comienzos de semana en la ciudad.

Informante: ¿Vio las imágenes que circularon de las clínicas este lunes? Filas larguísimas de jubilados desde temprano. En la San Lucas la cola daba la vuelta al perro y en el Urológico volaron 200 turnos antes de las diez de la mañana.

Periodista: Lo vi. Me llegaron las imágenes también.

I: Terrible, aunque es una constante cada vez que arranca el mes. Pero estamos viendo que la bronca es cada vez mayor…

P: ¿Ah sí?

I: Es que la situación no da para más. Te dan turno para diciembre o directamente para los primeros meses del año que viene. Hay abuelos a los que se les vence la orden del médico de cabecera esperando ver al especialista y tienen que hacer todo el trámite de nuevo. Una burocracia interminable.

P: ¿El problema es de los sanatorios o viene de más arriba?

I: Un poco y un poco. Los prestadores locales dicen que los cupos son acotados, pero esto responde a los cambios en el sistema de pagos que implementó PAMI a nivel nacional. Pasa en Río Cuarto y en varios puntos del país. Lo grave es que estamos hablando de controles periódicos y hasta de pacientes oncológicos que no pueden esperar meses por un estudio.

P: Afecta de lleno a un sector muy vulnerable.

I: Tal cual. Conseguir una consulta médica para un afiliado se convirtió en una odisea de paciencia, madrugones y la incertidumbre de no saber si volvés a tu casa con una respuesta o si tenés que hacer la cola de nuevo al día siguiente.