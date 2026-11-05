El PJ-RC empieza a armar su estrategia para la campaña en sus circuitos

El PJ empieza a organizarse a la espera de que se active la campaña después de la visita del Papa.

El Partido Justicialista de Río Cuarto aprovechó esta semana para empezar a delinear el cuerpo de lo que será su despliegue político y territorial de cara a la campaña provincial. Con reuniones en los tres distritos de la ciudad, el oficialismo buscó transmitir dos señales: unidad en su estructura partidaria y un mensaje común para salir a disputar el escenario electoral. La consigna que atravesó los encuentros fue la de un peronismo organizado, dispuesto a defender la gestión de Guillermo De Rivas y el proyecto provincial de Martín Llaryora, objetivos comunes en la misión electoral del 2027.

El movimiento llega en un noviembre que, tal como se viene anticipando, empieza a adquirir peso para la dirigencia y la militancia que deberán asumir un papel más activo en la construcción electoral del oficialismo cordobés. Entre la visita del Papa a Córdoba y los festejos por el aniversario de Río Cuarto, el PJ decidió aprovechar los días previos para reunir a sus estructuras y coordinar el trabajo político. Con Guillermo De Rivas, Juan Manuel Llamosas y Carlos Gutiérrez como la trinidad peronista que se pone al frente de las actividades, la ronda comenzó el martes en Alberdi, continuó anoche en el Centro y concluirá hoy en Banda Norte.

La movilización en cada distrito también tuvo su lectura. Alberdi, circuito presidido por Leandro Carpintero, representa uno de los bastiones electorales del peronismo local, con una presencia estatal que el oficialismo busca visibilizar a través de obras e intervenciones en los barrios. En el Centro que conduce Ana Medina, en cambio, el desafío es otro: un circuito de mayor complejidad electoral, donde la estrategia requiere un mensaje capaz de interpelar también a comerciantes, empresarios y emprendedores. Banda Norte, último punto de la recorrida, tiene además una referencia directa para De Rivas, que reside en ese sector.

Más allá de esas diferencias, el mensaje fue el mismo: demostrar que el PJ conserva capacidad de organización territorial y que la unidad no se limita a una fotografía de dirigentes. Por ahora, la discusión no pasa por las candidaturas ni por los nombres que Río Cuarto pondrá a consideración para el armado electoral de Llaryora. La prioridad es ordenar la estructura y preparar el despliegue que tendrá una nueva instancia en diciembre, con reuniones más avanzadas en la organización territorial de dirigentes y militantes.

El argumento electoral

La otra dimensión de los encuentros estuvo en el lineamiento discursivo que el peronismo empieza a instalar como uno de los ejes de su campaña. De Rivas insistió en la necesidad de “acompañar a las familias en este momento difícil” y “priorizar la contención social”, pero también buscó marcar una diferencia entre la forma de hacer política del oficialismo y la de sus adversarios. “Ellos dicen mucho, pero no hacen nada” y “nosotros nos hacemos cargo de lo que dejan afuera de Nación” fueron algunas de las frases que sintetizaron el planteo.

Sin mencionarlos directamente, el mensaje tuvo destinatarios reconocibles. En el plano provincial, el señalamiento alcanza a los dirigentes que aparecen como principales adversarios de Llaryora: Gabriel Bornoroni, Rodrigo de Loredo y Luis Juez. En el terreno local, la referencia es la diputada Laura Soldano y los sectores de La Libertad Avanza que integran el sector más activo de la oposición contra la gestión municipal. Según pudo saber Alfil en base a lo discutido en las reuniones de esta semana, la intención es correrlos de la posición de críticos externos y asociarlos con las decisiones del Gobierno nacional que el peronismo cuestiona.

En esa construcción, el retiro del Estado nacional funciona como argumento para defender el papel que pretenden asumir De Rivas y Llaryora. La discusión por el régimen de Zona Fría, el final del programa Remediar y las dificultades que atraviesa el PAMI aparecen como ejemplos de una agenda social que el oficialismo quiere poner en primer plano. Son temas que permiten vincular las decisiones de Javier Milei con consecuencias cotidianas para los vecinos y, al mismo tiempo, reivindicar las intervenciones de los gobiernos cordobeses para amortiguar su impacto.

El planteo tiene una traducción electoral concreta: si los dirigentes opositores cuestionan a la Provincia y al municipio, el peronismo buscará que también deban dar explicaciones por las políticas nacionales con las que se identifican. Así, la defensa de la gestión deja de ser solamente una enumeración de obras y programas para convertirse en una disputa sobre quién se hace cargo de las necesidades que llegan al territorio.

La ronda de reuniones de esta semana funcionó como primer paso de ese ordenamiento. En diciembre llegará el turno de mostrar estructura y organización en los barrios. Mientras tanto, el PJ empieza a unificar un relato que pretende servirle para defender a De Rivas en la discusión local, un paso que consideran fundamental para respaldar el proyecto de reelección de Llaryora.

Las Higueras amplió su radio municipal

tras la aprobación de la Legislatura

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la ampliación del radio municipal de Las Higueras, en el departamento Río Cuarto, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial que permitirá a la localidad contar con una superficie total de 4.261 hectáreas.

La modificación fue sancionada durante la 19° sesión ordinaria del 148° período legislativo, en la que la Unicameral dio luz verde a seis proyectos destinados a actualizar los radios urbanos, municipales y comunales de localidades del interior provincial.

El intendente Gianfranco Lucchesi participó de la sesión junto al secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y representantes de las otras cinco localidades alcanzadas por las modificaciones: Las Perdices, San Roque, El Tío, Calchín Oeste y Agua de Oro.

La ampliación del radio municipal constituye una actualización de los límites territoriales de Las Higueras y establece una nueva superficie de referencia para el municipio. La medida se inscribe en el proceso de adecuación de los ejidos locales, una herramienta institucional vinculada a la organización territorial y las posibilidades de planificación de los gobiernos municipales.

Con la aprobación legislativa, Las Higueras formaliza una nueva delimitación de su territorio municipal, en una instancia que contó con la participación de las autoridades locales y provinciales en el recinto de la Unicameral.