Primero RC se anota un punto en la aprobación de “Aulas Abiertas”

El proyecto Aulas Abiertas fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Más allá de que la iniciativa fue bien valorada por algunos sectores y cuestionada por otros -dentro de la comunidad universitaria-, el bloque de concejales radicales-libertarios se anotó un punto a partir de este hecho. Los ediles Gabriel Abrile, Pablo Benítez y Ana Vasquetto habían presentado, en el Concejo Deliberante, una iniciativa que sugería que la casa de altos estudios evalúe un protocolo para “garantizar la continuidad académica” en un contexto de frecuentes medidas de fuerza.

En su momento, la rectora Marisa Rovera consideró que ese proyecto implicaba cierta intromisión de los ediles en los asuntos universitarios y señaló que, además, el Consejo Superior ya se encontraba analizando el impacto de las medidas de fuerza, así como también del desfinanciamiento universitario por parte del gobierno nacional. Sin embargo, una semana después, el rectorado presentó un proyecto denominado “Aulas Abiertas” que, finalmente, se aprobó este martes.

Los concejales libertarios tomaron esa aprobación como un guiño tácito a lo que ellos habían planteado previamente. “Una preocupación que también compartimos”, señaló el concejal juecista, Pablo Benítez, y agregó: “Creemos que es importante encontrar soluciones que permitan sostener las actividades académicas, respetando el derecho de huelga y contemplando las necesidades de quienes forman parte de nuestra Universidad”. El edil sostuvo que es posible encontrar soluciones que permitan sostener las actividades académicas “respetando el derecho de huelga y contemplando las necesidades de quienes forman parte de nuestra Universidad”.

La propuesta del Rectorado establece un mecanismo “excepcional y transitorio”, con vigencia prevista para el ciclo lectivo 2026, que permite a las facultades solicitar la reserva, apertura y asignación de espacios para desarrollar clases, consultas, recuperatorios y exámenes finales mientras se llevan a cabo medidas de fuerza por parte del claustro no docente. Rovera sostuvo que la iniciativa “no implica un retroceso en los derechos de los trabajadores no docentes”.

Diferencias aún latentes

La aprobación por unanimidad no evitó que se planteen diferencias sobre el modo en que fue abordada la discusión. El consejero superior del claustro no docente, Federico Sosa, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió “no subestimar a los trabajadores” y advirtió que Aulas Abiertas no puede reducirse a una cuestión de puertas abiertas o cerradas. “Se trata de una comunidad universitaria integrada por docentes, no docentes, estudiantes y graduados, que hace más de tres años está unida, organizada y que espera que el Gobierno Nacional cumpla con una ley sancionada por el Congreso de la Nación”, consideró y agregó que “la Universidad no es solamente un edificio con las puertas abiertas, sino una comunidad viva, organizada y comprometida con su pueblo”.

En la previa a la aprobación del proyecto, el espacio Humanas con voz (que conduce la facultad de Ciencias Humanas) también se distanció de la forma en que fue abordado el proyecto. Por ejemplo, el hecho de que se aborde pocos días antes de que finalice el segundo cuatrimestre y, además, cuestionaron que se plantee a la educación como un servicio y no como un derecho.

Desde el estudiantado, hubo expresiones de respaldo en agrupaciones como Dinámica Estudiantil y Franja Morada. El dirigente estudiantil del espacio radical, Ignacio Germanetti, consideró en diálogo con Tablero Abierto (producción de Alfil) que se trata de una medida “bastante positiva porque permite que los docentes que no adhieren a las medidas de fuerza puedan desarrollar sus actividades sin vulnerar el derecho de quienes deciden hacer paro”. El estudiante señaló que la iniciativa también responde a una preocupación creciente entre los estudiantes y pidió que los gremios no interpreten la propuesta como “un señalamiento hacia ellos, sino como una herramienta pensada para el conjunto de la comunidad universitaria”.

Ingreso de menores a boliches: el trámite ahora es totalmente digital

El Gobierno de Río Cuarto presentó Noche Segura, una plataforma digital que se unifica con el programa Más 16 para optimizar el control y la supervisión del ingreso de menores de 18 años a los eventos y boliches de la ciudad. El Municipio destacó que la herramienta permite a los adultos responsables gestionar autorizaciones electrónicas de forma ágil, garantizando el cumplimiento de la normativa y reemplazando los registros en papel.

“De esta manera, el sistema brinda una solución segura y eficiente para las familias, los organizadores y la Municipalidad. Además, permite validar rápidamente las autorizaciones electrónicas mediante el DNI en los accesos, agilizando el ingreso y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes”, señala el comunicado oficial. Al respecto, el subsecretario de Juventud y Derechos Humanos, Miguel Alonso, destacó que este nuevo esquema “se trata de una ampliación de lo que fue inicialmente el ‘Más 16’ hacia una visión más integral, que promueve la corresponsabilidad familiar y nos permite tener la trazabilidad de los menores, además de lograr mayor celeridad en los accesos”.

El programa se divide en dos modalidades según la franja etaria: por un lado, los menores de 16 y 17 años pueden ingresar a boliches y eventos habilitados con la autorización digital del padre, madre o tutor. En esta modalidad, Alonso explicó que “la autorización queda precargada, lo único que debe hacer el mayor es validar el mayor acompañante y el evento al que desea asistir si va a dar la autorización o no”. Por otra parte, los menores de 16 años van a poder ingresar a los shows y espectáculos acompañados por un adulto responsable, también con autorización digital previa.

Además, el funcionario remarcó que a partir de este viernes se pone en marcha la primera matiné en Elvis Bar, detallando que esta nueva alternativa consiste en un espacio “destinado a los menores de 16 años y mayores de 13, que permite ingresar de forma autónoma con el sistema de autorizaciones a una función especial sin venta de alcohol y con la posibilidad de divertirse hasta un horario temprano de la noche”.

Para gestionar las autorizaciones se deben seguir estos pasos. En principio, ingresar a la plataforma a través de nochesegura.riocuarto.gob.ar e iniciar sesión con CiDi Nivel 2. A continuación, es necesario completar los datos del menor y seleccionar el evento o establecimiento correspondiente. Finalmente, se debe emitir la autorización digital (para el Programa Más 16) o designar al adulto responsable que acompañará al menor (para Autorizaciones Digitales).

Cabe recordar que, a fines del 2024, se aprobó por unanimidad la ordenanza que habilita el programa “Más 16” para el ingreso de jóvenes de 16 y 17 años a boliches y locales nocturnos en Río Cuarto, con autorización de padre, madre o tutor. El sistema se puso en marcha pocos días después de la sanción de la ordenanza y, en abril del 2025, se aprobó un convenio para extender esta iniciativa a localidades vecinas como Holmberg.