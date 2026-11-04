El Imperio vivirá un mes aniversario cruzado por la campaña

El Gobierno de Río Cuarto, en conjunto con la Provincia, preparan un gran festejo para el Día de la Ciudad.

El 11 de noviembre no será una fecha más en el calendario político de Río Cuarto. El aniversario número 240 de la ciudad llegará en un momento en el que los ánimos populares necesitan motivos para celebrar, en medio de una realidad económica y social que no ofrece demasiados motivos para el entusiasmo. La Municipalidad presentó este martes los primeros detalles de una agenda que buscará imprimirle al mes un espíritu festivo, aunque detrás de esa postal también empieza a tomar forma una oportunidad política de peso.

Es que el cumpleaños de la ciudad encontrará al Gobierno de Guillermo De Rivas en pleno despliegue de la campaña provincial. Con Martín Llaryora lanzado a construir el camino hacia una eventual reelección, el oficialismo riocuartense buscará confirmar a la capital alterna entre los distritos de mayor importancia para esa estrategia. Y noviembre ofrece una oportunidad difícil de desaprovechar: mostrar a Río Cuarto con una agenda de celebraciones, actividades públicas y una vidriera de gestión que tendrá a la ciudad como protagonista.

En ese escenario, De Rivas buscará presentar al año 240 como el de mayor inversión en obra pública de toda la historia de Río Cuarto. La cifra y el volumen de intervenciones serán parte de un relato que el intendente pretende hacer propio, no solamente como balance de gestión, sino también como una de las marcas distintivas de su mandato. Sin dudas, la obra pública será el principal argumento para vincular la celebración con los resultados.

La expectativa también estará puesta en la presencia de Llaryora durante las actividades centrales. Aunque todavía no está confirmado, el gobernador podría tener una oportunidad para exhibir cercanía con una ciudad que el oficialismo considera estratégica para el armado electoral del año próximo. La agenda tendrá, además, una particularidad en el calendario: el cumpleaños de la ciudad será la actividad política de mayor relevancia inmediatamente posterior a la visita del papa León XIV a Córdoba. Una seguidilla de acontecimientos de alto impacto público en la que el Gobierno provincial buscará sostener su protagonismo.

El PJ empieza a mover su estructura

Mientras el Municipio prepara la celebración, el peronismo local ya comenzó a poner en marcha su maquinaria política. Noviembre ya venía siendo anticipado como el mes donde la dirigencia pasaría de las conversaciones a la acción. La intención es que el oficialismo no solamente tenga presencia institucional en las actividades del aniversario, sino que también consiga instalarse en los barrios y dominar buena parte de la agenda política.

Anoche se vieron las primeras señales de esta etapa de despliegue. Con la presencia del intendente De Rivas, el legislador Juan Manuel Llamosas y el diputado Carlos Gutiérrez, se produjo la primera reunión del Partido Justicialista en campaña. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio Alberdi y funcionó como una primera instancia de organización para delinear las acciones que se desplegarán durante las próximas semanas. Hubo discursos y definiciones orientadas a poner a la dirigencia y la militancia en clima de noviembre.

Según lo planteó la dirigencia, el desafío será convertir esa activación en presencia territorial concreta. La disputa por la calle aparece como uno de los principales objetivos del oficialismo: ser los más visibles en la militancia barrial, fortalecer el contacto con las estructuras vecinales y aprovechar cada instancia de participación pública para reforzar la identificación entre gestión y proyecto político. Aunque los lineamientos carezcan de novedad con respecto a otras campañas, el timing es lo que cambia: el noviembre del aniversario también será el de un intenso movimiento político mientras las urnas provinciales parecen inusitadamente cercanas.

La lectura tiene otra dimensión. El oficialismo sabe que el despliegue territorial no será una tarea exclusiva del PJ. Los primeros movimientos de sus adversarios empiezan a mostrar que también habrá una disputa por ocupar espacios, instalar referencias y ganar visibilidad en un mes que concentrará buena parte de la atención pública riocuartense.

Noviembre también brindará oportunidades a la oposición que buscará hacerse presente y discutirle al oficialismo el protagonismo de la celebración. En particular, existe expectativa por la manera en que pueda operar La Libertad Avanza mientras el Gobierno busca poner los reflectores del aniversario en la agenda positiva. La posibilidad de que la busquen aguarle la fiesta al oficialismo forma parte de las preocupaciones que empiezan a circular en el PJ.

Para el oficialismo, los 240 años de Río Cuarto tendrán dos objetivos políticos puntuales. Por un lado, la ciudad buscará celebrar su historia con una agenda que convoque a los vecinos y permita recuperar cierto entusiasmo colectivo. Por otro, el Gobierno municipal tendrá una vidriera para mostrar gestión, fortalecer la llegada del Gobierno provincial a los vecinos y empezar a medir su capacidad de movilización para los desafíos que se vienen. Con la campaña ya en marcha, el mes aniversario promete ser más que una temporada de celebración.

Los festejos

Ayer, el Gobierno local dio detalles de la programación de eventos por sus 240 años, la cual contará con más de 60 actividades durante noviembre. La agenda combinará espectáculos, propuestas culturales, eventos deportivos y alternativas gastronómicas para convocar a vecinos y visitantes de toda la región.

Uno de los principales atractivos será el regreso del Turismo Carretera después de 14 años, mientras que los festejos del 11 de noviembre culminarán en el Anfiteatro Griego con la presentación de Los Caligaris, luego de una jornada que comenzará en Plaza Roca.

La programación también contempla una nueva Noche de los Museos, con más de 25 salas abiertas, y una Semana de la Cultura de diez días que tendrá como invitado al maestro Juan Falú, en el marco de sus 60 años de trayectoria. Además, se realizarán la quinta Marcha de los Bombos, la entrega del Premio Legüero de Oro y actividades con el Indio Froilán.

En el plano comercial, el CECIS anunció una promoción especial por el cumpleaños de la ciudad con 70 comercios adheridos, descuentos, cuotas con tarjeta y el sorteo de un viaje a Brasil.

“Son todas actividades que transmiten mucha alegría en tiempos donde hace falta y que están a la altura de la celebración de nuestra ciudad”, reflexionaron desde la Municipalidad sobre la grilla.