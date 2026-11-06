Enroque corto | Picantes de viernes

Rambaldi va a la Justicia por una presunta operación millonaria en el parque Icardi

La Municipalidad de La Calera pidió imputaciones por una presunta maniobra para transferir terrenos del Parque Icardi a una empresa privada.

Informante: Se viene un nuevo capítulo judicial en La Calera. Resulta que Rambaldi, pidió a la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Matías Bornancini, que impute y cite a declarar a los responsables de una supuesta maniobra para quedarse con parte del Parque Icardi.

Alfil: ¿De qué se trata la operación?

I: Según Rambaldi, en el 2013, se licitó una obra para mejorar el centro deportivo Icardi. Aunque el pliego establecía el pago en pesos, se aceptó una propuesta de otra empresa para cobrar con más de 12.000 metros cuadrados del parque. Según denuncia el intendente de Encuentro Vecinal, se utilizaron tasaciones privadas inferiores a las oficiales y se modificó el uso del suelo para favorecer la operación.

A: ¿y cómo sigue el tema?

I: Rambaldi ya instruyó al asesor letrado Agustín Anglada para que el municipio se constituya como querellante. Ahora será la Justicia la que determine si hubo irregularidades y quiénes fueron los responsables.

La Mediterránea se quejó de la restricción

La Fundación Mediterránea criticó la decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que establece restricciones a la circulación de vehículos de carga durante ocho días consecutivos, entre el 6 y el 13 de noviembre, en la franja horaria de 6 a 22 horas.

Informante: La Mediterránea, cuya presidenta es la empresaria Pía Astori, reclamó por la extensión del corte de tránsito por los feriados del lunes y martes.

Alfil: Claro, es una medida que limita la circulación de camiones.

I: Y complica la actividad productiva. Astori justamente pidió al gobierno nacional que esté atento al tema productivo.

A: Tiene razón.

I: Es que la medida comprende 128 horas de actividad restringida sobre corredores estratégicos del país, incluidos los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nodos de la provincia de Buenos Aires y arterias troncales de Córdoba. Hay que buscar alternativas

Briner propone volver a la bicameralidad

El legislador radical Carlos Briner comenzó a recorrer la provincia con una serie de propuestas políticas e institucionales con las que busca posicionarse en la interna de la UCR rumbo a la gobernación. En su paso por Villa Carlos Paz planteó una reforma constitucional para recuperar la Legislatura bicameral, con diputados y senadores provinciales.

Informante: Estamos recorriendo la provincia con proyectos que tienen que ver con una nueva organización territorial y una reforma de la Constitución. Hay departamentos demasiado grandes y proponemos dividirlos en porciones más pequeñas, con sus propias capitales, centros cívicos, servicios de seguridad y acceso a la educación. Pero hay otra iniciativa que seguramente va a generar debate en la política cordobesa: Planteamos una reforma constitucional para que Córdoba vuelva a tener una Legislatura bicameral. Creemos que los proyectos deben tener un doble sistema de tratamiento y control, con una Cámara de Diputados y otra de Senadores.

Alfil: ¿Por qué volver a ese sistema? ¿No sería más costoso para la Provincia?

I: Para nada. La unicameralidad les quitó protagonismo a los legisladores departamentales, que no tienen las mismas posibilidades que quienes integran las listas únicas de hablar y presentar los proyectos de nuestros territorios. Además, entendemos que el sistema actual es tremendamente caro y lento. Queremos mejorar los mecanismos de control institucional. También proponemos limitar a dos veces en la vida los mandatos de gobernador y vicegobernador y modificar la integración del Tribunal Superior de Justicia para que esté conformado por jueces de carrera. Son reformas que apuntan a poner al ciudadano en el centro de las decisiones del Estado. Estas son algunas de nuestras propuestas, Briner tiene muchas más ideas para una verdadera transformación en Córdoba.

Piguillem acelera contra Passerini y pone primera para 2027

El concejal lanzó su primera propuesta de gobierno con fuertes críticas al transporte municipal. Prometió una nueva licitación y colectivos cada 12 minutos.

Alfil: ¿Quién empezó a mover fichas para disputar la Municipalidad?

Informante: Sergio Piguillem. Reunió a vecinos en Plaza Colón y presentó la primera de cuatro propuestas de gobierno para 2027. Arrancó por el transporte, uno de los puntos más sensibles de la gestión Passerini.

A: ¿Y con qué salió?

I: Propuso una licitación internacional, colectivos con frecuencias máximas de 12 minutos y un sistema eléctrico de alta capacidad. Pero también apuntó contra Passerini por no licitar el servicio y cuestionó la falta de planificación de las gestiones peronistas.

A: ¿Solo una propuesta de transporte?

I: No. También hubo un mensaje político: recuperar la autonomía municipal frente al Panal. Piguillem quiere instalarse en la carrera por el Palacio 6 de Julio y eligió confrontar con Passerini para empezar a marcar diferencias.

La Junta Promotora Llaryora 2027 reafirmó su defensa del Modelo Cordobés

En la reunión territorial en Barrio Obrero, el espacio ratificó su respaldo a las políticas provinciales. En la previa al Día del Bancario, destacó el rol estratégico del Banco de Córdoba y rechazó cualquier intento de privatización.

Alfil: Usted que anda pateando al calle, se dice que la Junta Promotora está ordenando la tropa.

Informante: Si. La tropa y las ideas. Estuvieron esta semana en Barrio Obrero, con un concepto concreto, que es el de respaldar al Modelo Cordobés y a las políticas de Estado impulsadas por Martín Llaryora.

A: El ABC de la gestión.

I: Por supuesto. Destacaron la inversión en infraestructura, educación, salud y el acompañamiento al sector productivo, en un contexto nacional complejo. Pero preste atención a este dato, entre tanto ruido entre pasillos.

En la previa al Día del Bancario, destacaron el rol del Banco de Córdoba como herramienta del Estado provincial para financiar la producción y acompañar a las familias. Y lo fundamental: expresaron su rechazo a cualquier iniciativa de privatización, y recordaron que el padre del gobernador, Luis Alberto Llaryora, fue un reconocido dirigente de La Bancaria en San Francisco.

A: No tenía ese dato. ¿Era de la Bancaria Llaryora padre?

I: Claro. Por eso es el valor que le da el Gobernador a la entidad. Así que si le llegó algún rumor de privatización, descártelo.