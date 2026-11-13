Llaryora se proyecta con el Rally y Milei no quiere quedar afuera

Tras la histórica visita del Papa León XIV a Córdoba, el gobernador Martín Llaryora habló de la “estela” de paz, esperanza y gratitud que dejaba el Santo Padre. Esa fue también la palabra que Alfil eligió días atrás para referirse al efecto político del acontecimiento, con la posibilidad de que trascendiera hacia cuestiones como el inminente anuncio de la fecha de elecciones. Dos días después de la bendición papal, Llaryora se puso al frente del regreso del Rally Mundial en 2028, un anuncio que extiende la agenda de grandes eventos y proyecta el horizonte del segundo mandato llaryorista.

La secuencia no es casual. Córdoba enlazó una visita papal multitudinaria con la recuperación de una competencia que forma parte de su identidad deportiva. El Rally, cuya última edición mundialista fue en 2019, representa además una vidriera internacional que el Gobierno busca sumar a la imagen de una provincia capaz de organizar grandes acontecimientos.

La competencia llegará mucho después de las elecciones provinciales, en un escenario en el que el oficialismo espera haber conseguido la continuidad de su Gobierno. Sin hablar de reelección, Llaryora anuncia compromisos que exceden su mandato y transmite confianza en el resultado que buscará en las urnas. Es una manera de proyectar su gestión más allá de 2027.

La obra pública es uno de los argumentos centrales de esa construcción. “La infraestructura logra que nos convirtamos en sede de grandes eventos y en un momento donde muchos no entienden la importancia de esto, de la cantidad de puestos de trabajo que genera y del posicionamiento de la marca provincial a nivel internacional”, planteó el gobernador. La referencia vuelve a marcar el contraste con el Gobierno nacional: esos “muchos” parecen estar en La Libertad Avanza.

Tironeo con Milei

El presidente Javier Milei no pudo evitar hacerse eco del anuncio y llevar el logro hacia su lado. Pulseando con el gobernador cordobés por los laureles de la vuelta del Rally Mundial, el libertario citó el video Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, quien lo mencionó primero en la lista de agradecimientos por la realización de este evento internacional que llegará al país.

“Hechos, no palabras”, firmó Milei en su cuenta de X para celebrar la evocación que Llaryora le negó durante la presentación en Córdoba. Al parecer, los chispazos entre el gobernador y el presidente se vuelven cada vez más visibles a medida que se acerca la elección cordobesa donde, según los últimos movimientos, Milei buscará pisar fuerte con candidato propio. Tironeo con clara referencia al tablero electoral en Córdoba.

La presentación del Rally Mundial en Córdoba tuvo mucho de la campaña por la reelección y hasta un tironeo con Milei.

La oposición, detrás de la agenda

La secuencia de acontecimientos también impacta en el tablero político. Mientras el oficialismo instala una agenda de anuncios y proyección, la oposición todavía intenta ordenar sus condiciones de competencia. La discusión sobre una eventual alianza entre la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza, las diferencias internas y la búsqueda de un mecanismo común mantienen a los principales espacios en negociaciones que el calendario podría acelerar.

La reacción del Partido Libertario ante el llamado radical para conformar una mesa opositora mostró esa tensión: aunque manifestó su disposición a participar del amontonamiento de sellos que intentará ganarle la Provincia el peronismo, también dejó entrever inquietud por los tiempos electorales. La posibilidad de que las provinciales se realicen desde el 7 de marzo obliga a acelerar definiciones y achica el margen para prolongar las conversaciones.

Alfil viene señalando que Llaryora podría utilizar lo que resta de noviembre para despejar una de las principales incógnitas: cuándo se votará. La visita del Papa marcó un punto de inflexión en la agenda pública y el anuncio del Rally refuerza la recuperación de iniciativa del gobernador. Mientras la oposición discute cómo y con quién competir, el jefe del Panal busca manejar los tiempos de la carrera electoral.

Imponderables

La agenda positiva, sin embargo, no está exenta de acontecimientos capaces de trastocar cualquier planificación. Ayer ofreció una postal de contraste: mientras Llaryora anunciaba el regreso del Rally Mundial, repartidores se movilizaban en avenida Juan B. Justo para reclamar justicia por el asesinato de un compañero durante un asalto. La protesta incluyó cortes de tránsito y quema de neumáticos, y volvió a colocar la inseguridad en el centro de la conversación pública cordobesa.

En el oficialismo reconocen el peso de estos imponderables, capaces de alterar el pulso de la agenda política. La inseguridad es una preocupación que ningún gobierno puede soslayar, mucho menos ante la llegada de los meses de mayor movimiento en calles y rutas. La contracara de la Córdoba que busca proyectarse internacionalmente sigue siendo una sociedad que reclama respuestas frente a problemas que no se resuelven con grandes eventos.

Llaryora, mientras tanto, busca sostener la centralidad de su agenda. La visita del Papa dejó una marca política y simbólica; el Rally parece apuntar a extenderla hasta 2028. La carrera electoral todavía no tiene fecha oficial, pero el gobernador ya parece haber comenzado a correrla antes que sus adversarios.