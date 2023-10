Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Oberto “pone todo” para la reelección

El periodista repasaba con su informante el presente de la campaña por la elección en el gremio de los empleados de comercio (AGEC).

Periodista: ¡Che! Se me aparecen spots de campaña de José Luis Oberto cada dos minutos en las redes. Se ve que está muy metido en la elección.

Informante: Falta menos de un mes para el 9 de noviembre, ¿no? Me parece que era tiempo de que empezáramos a ver estos movimientos. Ahora, seguro a usted también le sorprende la forma en la que está jugando Oberto. Pone todo en esta elección.

P: Por eso le decía. No era tan común que se mueva como un candidato. Le digo, los spots y las imágenes que publican hacen parecer que está compitiendo por la intendencia (risas).

I: Como le digo, se juega un pleno en esta campaña. ¿Sabe por qué? Nunca la tuvo tan complicada. En los más de veinte años que lleva en el gremio, le diría que es la primera vez que se lo ven tan activo, tan comprometido, tan hablador, tan jugador. Se debe haber dado cuenta que los que quieren sacarle el trono no están jodiendo.

P: Como dice usted, está muy competitiva esta elección. ¿Vio alguno de los spots? Habla mucho del tema vivienda.

I: Claro. El campo ese que recuperaron es su caballito de batalla. Lo único que hace unos días los de la Naranja salieron a decirle que ese logro no fue suyo y que quiere construir casas en un terreno inhabitable porque no tiene acceso a los servicios básicos. En el último video que sacó, Oberto explica la historia de ese campo y asegura que lo recuperaron después de muchos años de pagar la deuda por el crédito que había sacado la gestión anterior para adquirirlo. Básicamente, les dice a los afiliados que el gremio puso toda la plata para recuperarlo.

P: ¿Por qué cree que el foco está en la vivienda?

I: ¿Por qué no lo estaría? Es la principal demanda de los empleados de comercio, el sector más numeroso de los trabajadores de la ciudad. Me agarro de lo que dijo antes, de que Oberto parece competir por la intendencia. Podemos armar un pueblo entero con la cantidad de gente que representa AGEC. Así que no está tan mal enfocado.

Nueva aparición de Nazario

El informante llegaba a la cronista con un comentario sobre la participación de diversos dirigentes en la marcha en defensa de la educación pública. Entre ellos, la ex diputada y líder de La Militante, Adriana Nazario.

Informante: De los distintos dirigentes y asistentes a la marcha, ¿adivine a quien vi?

Periodista: ¿Algún potencial candidato?

I: Bingo. Adriana Nazario estuvo ahí junto a gente de La Militante. Fue con bajo perfil pero obviamente se notó su presencia. Sobre todo porque no vi otros nombres que suenen para la candidatura a intendente del PJ.

P: ¿Cómo viene esa cuestión?

I: Creo que habrá novedades cuanto antes. Ya se supo lo del acercamiento de Llamosas a algunos sectores del radicalismo, emulando lo que hizo Hacemos Unidos en la provincia y también en Capital. Pero, en cuanto a Nazario en concreto, creo que ya vamos a empezar a ver movimientos más claros. Menos “ambigüedades”, por decirlo de alguna manera.

P: Su gente ya ha dicho en todos lados que ella quiere ser candidata. Que están trabajando para eso.

I: Sabemos que también hay otros nombres que suenan como el de Guillermo De Rivas. De cualquier manera, creo que la ex diputada va a tener que salir con algo más que un guiño.