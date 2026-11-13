Ejecución del presupuesto da indicios para 2027 (Servicios al frente)

La ejecución presupuestaria de los primeros nueve meses del año ofrece algunas pistas sobre el rumbo que tendrán las cuentas municipales en 2027. Mientras el intendente Guillermo De Rivas presentó el próximo presupuesto con la promesa de una inversión récord en obra pública, los números del ejercicio en curso muestran que buena parte de los recursos también estará concentrada en sostener los servicios esenciales. No es novedad, ya que el propio intendente lo planteó en diversas oportunidades: “Dar más y mejores servicios sin aumentar impuestos y con equilibrio fiscal, salvo que seas el contador del cura Brochero, es muy difícil hacerlo en estos tiempos”.

El dato más significativo del informe de ejecución correspondiente al período enero-septiembre del 2026 es lo destinado a los servicios no personales. Con $54.574 millones ejecutados, este ítem representó el 33,9% del gasto municipal. En segundo lugar, aparecieron los gastos en personal, con $40.597 millones, equivalentes al 25,2% del presupuesto.

La tendencia no es muy distinta a la de años anteriores en los que se estimaba que el pago de los servicios se llevaba cerca de un 30% del presupuesto total. La comparación con el Presupuesto 2027 refuerza esa señal. Los servicios no personales de la Administración Central pasarían de $64.080 millones a $98.508 millones, lo que implica un incremento del 53,73% en términos nominales. La variación superaría, por ejemplo, el crecimiento general del presupuesto, que asciende al 31,93% en comparación al 2026. El proyecto de presupuesto, presentado a comienzos de este mes, estima un total de $303.277.751.000.

En las primeras observaciones que realizan desde el bloque Primero Río Cuarto, el contrato de Cotreco aparece con una previsión de $44.570 millones, equivalente a alrededor del 15% del presupuesto total. A esto se suman $9.865 millones para iluminación y semaforización.

Otra lectura que plantean desde la oposición es una reducción de los gastos de capital que bajaría casi un 15% en términos nominales. Además, observan que en EMOS, dicho gasto de capital bajaría más del 50%. Más allá del ahorro que podría representar para las cuentas del ente, esto abre otro interrogante sobre la capacidad de inversión en un contexto que, al menos temporalmente, demandará respuestas en varios frentes. La discusión se entrecruza con los planteos de sectores que reclaman fortalecer la capitalización del EMOS para afrontar escenarios complejos. Entre ellos las tareas de prevención, infraestructura y saneamiento que podrían requerirse ante la llegada del fenómeno climático “El Niño”.

Aunque todo indica que los servicios públicos seguirán llevándose la “porción más grande” (casi como una inevitabilidad en este contexto), la gestión sigue ponderando la inversión en obra pública, destacando las tareas de pavimentación y bacheo (que además, responden a algunas de las principales demandas en materia de infraestructura). También destacan los distintos frentes de obra que el Municipio lleva adelante junto al gobierno provincial como la repavimentación de más de 100 cuadras, la doble vía en Reforma Universitaria y el Parque Alberdi (sin mencionar la obra emblemática de la Circunvalación).

Expectativas por la moratoria

El 2027 será el último presupuesto que comprenderá un año completo en esta primera gestión de Guillermo De Rivas. Sin embargo, lo que el jefe municipal pueda exhibir el próximo año sentará las bases de la campaña electoral del 2028, año en el que seguramente buscará la reelección.

Más allá de las proyecciones en torno a la recaudación -que suele ser mejor en los primeros tres meses del año a partir del pago anual-, también hay buena expectativa en el Ejecutivo en torno al régimen de regularización tributaria que estará vigente hasta mediados de noviembre. Según pudo saber Alfil, desde el gobierno local evalúan como “muy positiva” la respuesta de los contribuyentes a esta herramienta tras más de un mes desde que inició su implementación.

Con el show de Caligaris, Río Cuarto festejó su 240° Aniversario

La tarde reunió a vecinos y visitantes de la región en el Anfiteatro, con música en vivo, danza y un patio gastronómico. Se estima que asistieron más de 20.000 personas. El evento, organizado por el Gobierno de Río Cuarto, incluyó muestras de danza y las presentaciones del Dúo Sachero, Tierra y Tradición, la murga Mulato Mulé, Bohemios y Los Caligaris, mientras que el cierre musical estuvo a cargo de Cuarteteala ante un anfiteatro colmado.

El intendente Guillermo de Rivas compartió la jornada con los vecinos y repasó el trabajo que el Municipio y la Provincia llevaron adelante en distintas gestiones para transformar la costanera.

Entre las intervenciones mencionó los 14 kilómetros de ciclovías y el gimnasio al aire libre. Al referirse al impacto de la obra pública, destacó que permite “generar progreso, generar conectividad, igualdad en todos los barrios, pero principalmente dar trabajo”.

En el marco del aniversario, el intendente planteó la necesidad de “promover estos espacios de encuentro, los lugares de diálogo, abrazarnos, ilusionarnos, identificar el tremendo potencial de ciudad que tenemos”. Y agregó que cada vecino puede aportar al futuro de la ciudad. “Acá nadie sobra, todos tenemos un rol y todos podemos contribuir para ese Río Cuarto de futuro y el Río Cuarto lindo que todos queremos”, expresó.

Por su parte, Juan Manuel Llamosas, presidente provisorio de la Legislatura, destacó el trabajo conjunto entre la gestión municipal y el Gobierno provincial. “Eso potencia Río Cuarto, potencia en obra, potencia en progreso, potencia en desarrollo”, sostuvo. Llamosas también ubicó a la Circunvalación entre los hitos de la ciudad, junto con la Universidad Nacional de Río Cuarto y la autovía que une a Río Cuarto con Córdoba. “Estamos viendo el tercer hito histórico de Río Cuarto, que es la circunvalación que le va a cambiar la realidad a Río Cuarto y a toda la región”, afirmó.

En el plano deportivo, las celebraciones por el aniversario también se trasladaron a la cancha.

Ante un gran marco de público que colmó las tribunas del Estadio 9 de Julio, Atenas se quedó con el clásico riocuartense al vencer por penales a Estudiantes, coronando una jornada festiva y apasionante para el deporte local.