La Falda: la sucesión de Dieminger, entre la incertidumbre y la crisis

La política de La Falda ingresó en una etapa de definiciones que excede la discusión sobre quién ocupará el sillón de intendente a partir de 2027. La supuesta renuncia de Javier Montes a la candidatura que había impulsado el intendente Javier Dieminger abrió un interrogante sobre la sucesión, pero también dejó al descubierto las dificultades de un oficialismo de mostrar ordenado su frente interno en medio de cuestionamientos administrativos y financieros.

La versión de que Montes había decidido retirarse de la competencia comenzó a circular con fuerza durante los últimos días. El concejal había sido presentado en septiembre como el dirigente elegido por Dieminger para continuar su proyecto político, ya que el actual mandatario no puede aspirar a un tercer período consecutivo por las restricciones de la Carta Orgánica municipal. Sin embargo, a dos meses de aquella fotografía, el escenario cambió y el silencio del supuesto candidato alimentó las especulaciones.

¿Se bajó realmente? Y si lo hizo, ¿se resigna a aspirar a la intendencia o ser la cara de la posible continuidad de la actual gestión? Porque hay quienes aseguran que Montes también fue tentado para ser el candidato del cordobesismo. Pero el concejal no habla, en un status quo atravesado por el rechazo del balance de cuentas y el debate sobre el presupuesto 2027.

Desde el oficialismo de Dieminger buscan desactivar las versiones de una renuncia. Al menos, por ahora. Fuentes vinculadas al Concejo Deliberante aseguran que Montes no comunicó formalmente su deecisión y sostuvo que, hasta el momento, continúa siendo el candidato. Reconocen, no obstante, que existe un silencio llamativo alrededor del concejal y que esa falta de definiciones contribuye a alimentar las versiones.

La misma fuente negó que la licencia de la viceintendenta Luciana Pacha, que fue leída como una crisis institucional interna en la gestión de Dieminger, estuviera relacionada con una maniobra política. La funcionaria se ausentó durante algunas semanas por motivos de salud de la presidencia del Concejo Deliberante, pero aseguran que ya retomó sus funciones.

También desde el oficialismo se rechaza que la situación presupuestaria estuviera fuera de control y separan los problemas administrativos en el balance de cuentas a una eventual falta de fondos.

Lo cierto es que, a esta altura, el radicalismo local no consiguió despejar públicamente la incógnita sobre su futuro institucional y político hacia el 2027.

Un balance y problema político

El telón de fondo de esta disputa es la situación administrativa del municipio. El Concejo Deliberante rechazó el Balance General 2025 y lo devolvió al Ejecutivo ante la falta de documentación respaldatoria. Entre las observaciones se señalaron conciliaciones bancarias pendientes por más de 4.000 millones de pesos.

Desde la administración reconocieron que existieron errores administrativos, aunque insiste en que los recursos estaban resguardados. Desde el oficialismo insisten que se trata de movimientos de ingresos y egresos que no habían sido debidamente conciliados y que las tareas para reconstruir esa información ya se realizaron. La documentación volvió a quedar bajo revisión.

La discusión tiene una dimensión política porque el balance deberá regresar al recinto a fines de noviembre, en un Concejo donde el oficialismo necesita recomponer relaciones y explicar las observaciones formuladas.

En paralelo, el Concejo aprobó en primera lectura el Presupuesto, la Impositiva y la Tarifaria 2027. La audiencia pública para discutir las tres ordenanzas fue convocada para el 24 de noviembre. Allí también se pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para defender su esquema económico.

La oposición ya mueve sus piezas

Mientras el oficialismo intenta resolver su interna, el mapa opositor comenzó a mostrar nombres concretos. La alianza integrada por La Libertad Avanza, el Frente Cívico, el PRO y Primero la Gente presentó a Leonardo Gribaudo como precandidato a intendente. El lanzamiento reunió a casi 300 vecinos hace 10 días y tuvo como principales figuras al diputado nacional Gabriel Bornoroni y al senador Luis Juez, junto con dirigentes de los espacios que integran el acuerdo.

La presentación no fue un movimiento menor. La Falda se convirtió en uno de los primeros escenarios del interior provincial donde ese entendimiento comenzó a traducirse en una candidatura local. Además, la ausencia de la UCR en esa construcción delimita el espacio que busca disputar el gobierno municipal.

El resto de la oposición tampoco tiene todo resuelto. El cordobesismo analiza el escenario cuidadosamente, mientras aparecen espacios filoperonistas de la mano de Por Unidos Somos Más con Lucas Véliz y Despertar La Falda, con Mario Sáenz, más allá del acercamiento al propio Montes.

La estrategia de los distintos sectores parece depender, en buena medida, de cómo termine de acomodarse el oficialismo local. En el PJ reconocen que todavía es prematuro cerrar una candidatura mientras no se aclare el panorama radical.

La foto de 2023 y el desafío de 2027

Hay otro dato que atraviesa la discusión: la fotografía política de 2023 ya no parece reproducible. En aquella elección, el triunfo electoral de Dieminger reunió apoyos de dirigentes como Bornoroni y Juez, que avanzaron con una alianza que incluye al PRO y Primero la Gente, y de Rodrigo De Loredo, que sostiene su propio recorrido. La posibilidad de que el candidato radical quede más cerca de ese último armado es una de las hipótesis casi confirmada, en virtud de que la última recorrida por Punilla del exdiputado tuvo a Dieminger como anfitrión.

En ese contexto, la sucesión municipal puede convertirse en una primera prueba de las diferencias que atraviesan a la oposición provincial. La Falda no solo deberá elegir intendente: también será un escenario para medir hasta dónde llegan los acuerdos entre las fuerzas que buscan disputar el poder en Córdoba.