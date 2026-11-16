El consejo cordobesista para Natalia

Por convicción o por estrategia electoral, en el Panal repiten una sentencia que funciona casi como un mantra motivacional. Si las elecciones fueran hoy, Martín Llaryora ganaría en cualquier escenario. Con la oposición unida o, mejor todavía para sus intereses, fragmentada. La misma seguridad exhiben cuando se les pregunta por Natalia de la Sota y el eventual riesgo que podría representar para el proyecto provincial si finalmente transforma aquel título que lanzó semanas atrás –“¿Por qué no ser candidata a gobernadora?”- en una postulación concreta.

Por ahora, la diputada juega con esa consigna, pero no se mueve como opositora real en la Provincia. Y hay un dato que en el oficialismo no dejan pasar. Cuando cuestiona a Llaryora, lo hace por su posicionamiento frente al Gobierno nacional, no por la gestión. Ahí está, para el cordobesismo, la diferencia entre una adversaria política y una competidora con voluntad real de disputar el poder en Córdoba.

Al menos por ahora, en el llaryorismo no la consideran un cabo suelto capaz de desordenar la estrategia central para 2027. Hacia afuera, aseguran que la convocarán y descuentan que terminará nuevamente adentro. Hacia adentro, las lecturas son bastante más filosas. No creen que De la Sota se anime a poner en riesgo la continuidad del modelo provincial para facilitarle el triunfo local a una fuerza libertaria que, precisamente, dice querer combatir.

La hipótesis tiene una dosis de pragmatismo, pero también de subestimación. El vínculo con Llaryora está congelado y con Juan Schiaretti, bastante más frío todavía. Natalia, mientras tanto, no termina de mostrar sus cartas de juego en Córdoba, aunque en el tablero nacional parece moverse con mayor nitidez. Allí tiene un blanco definido, Javier Milei, y una ventaja discursiva que el oficialismo provincial no puede desconocer. Puede exhibir la coherencia de quien se declaró opositora al modelo libertario cuando el Partido Cordobés todavía le sonreía al calor de un electorado que, una vez más, había convertido en presidente a un no peronista.

Sin embargo, desde el cordobesismo se animan y le dan un consejo a Natalia: sus acciones nacionales valen más, volviendo al esquema provincial.

La teoría, expuesta públicamente, aunque “a título personal” por el ministro de Comunicación, Daniel Pastore, en el streaming «Se picó», parte de una lectura sobre el futuro armado presidencial del peronismo. Si un eventual candidato nacional, como Sergio Massa o Axel Kicillof, necesita completar una fórmula, no buscará necesariamente a alguien que represente más de lo mismo. Necesitará sumar votos donde hoy no llega. Ampliar la canasta electoral y salir a pescar en otros territorios.

En esa ecuación que comparten desde el oficialismo y siempre a los ojos del peronismo de Llaryora, una Natalia de la Sota “suelta” representa hoy lo mismo que el kirchnerismo en términos electorales. En cambio, una Natalia nuevamente asociada al modelo provincial podría ofrecer un perfil de centro, con anclaje en el interior y capacidad para interpelar a un electorado que mira con desconfianza tanto al kirchnerismo como a La Libertad Avanza.

Entonces, ¿eso podría significar un acuerdo político con la diputada? ¿Traducir un eventual regreso al cordobesismo con representación de su espacio en las listas legislativas y en un próximo gabinete provincial, a cambio, por ejemplo, de que el peronismo cordobés la apoye como candidata a Vice?

En principio, la especulación tiene atractivo, pero también un problema de origen. Para que esa ingeniería funcione, el peronismo cordobés debería confluir con el justicialismo nacional. Y allí empiezan las diferencias que el oficialismo provincial todavía no está dispuesto a resolver.

En el llaryorismo tienen un orden de prioridades bastante más rígido. Primero Córdoba. Después, el resto. La secuencia no es casual ni meramente administrativa. En el Panal entienden que las elecciones provinciales serán desdobladas de las nacionales y que la discusión por la reelección del gobernador debe quedar a salvo de cualquier contaminación externa. El 2027 de Llaryora es, antes que nada, un proyecto provincial. Sin esa continuidad, no hay demasiado para repartir ni negociar.

Recién después se abrirá la conversación sobre cómo y con quién jugará el PJ cordobés en la disputa nacional. Y aunque algunos imaginan que ese será el momento del reencuentro con ese peronismo, desde el corazón del oficialismo agitan otra posibilidad. De nuevo, una construcción amplia, con lógica federal, al estilo de Provincias Unidas. Una manera de evitar que el PJ provincial quede atrapado en una interna nacional que no necesariamente le conviene.

El problema es que Natalia de la Sota parece estar bastante lejos de aceptar una construcción que la devuelva a Córdoba a cambio de resignar protagonismo nacional. Su comportamiento en 2023 y el posicionamiento que sostiene desde entonces muestran a una dirigente que pretende discutir el futuro del peronismo, no solamente encontrar un lugar en el armado provincial. Viene reclamando una renovación profunda del justicialismo nacional y considera que llegó el turno del interior. No quiere ser una invitada a esa discusión. Quiere ser una de sus protagonistas.

Desde su entorno incluso elevan la apuesta y desafían con una pregunta que no parece casual: ¿y por qué no una candidatura presidencial?

Ahí aparece otro contrapunto. Mientras Llaryora necesita ordenar el tablero cordobés, blindar su reelección y evitar que la discusión nacional se le meta por la ventana, De la Sota busca que el debate provincial no termine convirtiéndose en el límite de sus ambiciones políticas.

El Panal está convencido de que Natalia tarde o temprano volverá a casa. La diputada, por ahora, parece más interesada en discutir quién conduce la casa grande del peronismo.

Hay una disputa por el lugar que Córdoba pretende ocupar en el justicialismo que viene. Llaryora quiere conservar el poder provincial y decidir desde allí si se involucra y hasta dónde en la reconstrucción nacional. De la Sota, no tiene dudas que la prescindencia ya no va más y que no estará en la vereda del cordobesismo mientras Llaryora especule con Milei.