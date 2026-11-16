Llaryora presenta el Presupuesto con el que buscará el 2027

Este lunes por la mañana, el gobernador Martín Llaryora presentará el Presupuesto 2027, el último de su actual gestión. La presentación llega pisando talones, después de que Gabriel Bornoroni propusiera el viernes eliminar el Inmobiliario Urbano.
Provincial16 de noviembre de 2026Carolina BiedermannCarolina Biedermann

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El gobernador Martín Llaryora presentará este lunes el último presupuesto de esta gestión, con el  que buscará su reelección en 2027. La actividad comenzará a las 10 de la mañana en el Centro Cívico, frente a funcionarios y legisladores. Luego llegará el turno del ministro de Economía, Guillermo Acosta, quien junto a sus equipos técnicos tendrá la responsabilidad de explicar los números finos, las proyecciones de ingresos y gastos y el alcance de las modificaciones tributarias. 

En escenario político, Gabriel Bornoroni, precandidato a gobernador por La Libertad Avanza, adelantó la jugada, y el viernes lanzó su primera promesa de campaña . Eliminar el Impuesto Inmobiliario Urbano provincial.

La iniciativa libertaria apunta a uno de los tributos que impactan directamente en el bolsillo de los propietarios cordobeses, pero a su vez, el impuesto más defendido por los técnicos en economía, que en general, consideran este impuesto como uno de los más justos: pagar por la propiedad. 

Según los números difundidos por la propuesta libertaria, la eliminación de este impuesto, representaría aproximadamente $144.600 millones anuales. ¿De dónde sacarlos? Bornoroni dice que recuperará ese dinero recortando la publicidad oficial, agencias estatales, estructura política y gastos legislativos. 

La propuesta de los violetas obliga al gobierno provincial a afinar el lápiz y presentar un presupuesto atractivo para la opinión pública.

En este marco, la provincia se enfrenta al desafío de una billetera desinflada, producto de la caída en la recaudación, y al frente el reclamo de los once sindicatos provinciales que piden reabrir paritarias, ante la inminente caída del poder adquisitivo, producto de las políticas económicas nacionales.

Mientras tanto, Bornoroni promete un ajuste del gasto político y la eliminación del Impuesto Inmobiliario Urbano, una medida que beneficiaría a los cordobeses propietarios de inmuebles. Sin embargo, desde su espacio todavía no logran dar respuestas a nivel provincial sobre las deficiencias en las prestaciones del PAMI, el recorte del programa Remediar, la reducción de los subsidios al transporte y de la obra pública, el cierre de empresas y la caída de la producción, entre otros efectos de las políticas del Gobierno nacional.

Hasta ahora, Llaryora ya había anticipado que el Presupuesto 2027 incluiría una reducción de la presión tributaria, con modificaciones en el Inmobiliario y en Ingresos Brutos. Este lunes se conocerá que propone el gobernador. Pero sin dudas, Bornoroni mejoró la apuesta en lo discursivo, y puso en jaque a la provincia, a mejorar la oferta.

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