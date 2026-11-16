El llaryorismo mueve otra pieza en Capital: Diego Hak pasa al “Córdoba cerca tuyo”

El dirigente de seccional 10°, que juega con Miguel Siciliano, asume el cargo provincial que fue de Nadir Nifury, con especial foco en la ciudad de Córdoba. La novedad no fue recibida con indiferencia en el Palacio 6 de Julio.
Provincial16 de noviembre de 2026Bettina MarengoBettina Marengo

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En un nuevo capítulo de la incidencia provincial en la Capital para reforzar un distrito clave para su reelección, Diego Hak, tradicional dirigente de la Seccional 10, asumirá como secretario de Integración Territorial, a cargo del programa “Córdoba cerca tuyo”, donde hasta hace poco estuvo Nadir Nifury, renunciado por denuncias de violencia de género.

La novedad no pasó desapercibida ni fue neutral en el despacho del intendente Daniel Passerini, que busca mantener juego propio más allá de su no posibilidad de segundo mandato. Por algo no delegó en su adjunto la jefatura del PJ Capital, como es tradición en el peronismo para un jefe de Ejecutivo. Passerini ya había recibido sugerencias de algunos soldados de Martín Llaryora para que designe a Hak en reemplazo de uno de los secretarios de la Municipalidad, pero resistió el pedido. El “ingreso” vino por otro lado. 

Hak no estaba en el llano, aunque en 2018 tuvo que renunciar como Secretario de Seguridad por un escándalo que involucró a su padre en una supuesta venta de estupefacientes. Es funcionario en la Secretaría de Trabajo que está a cargo del scharettista Omar Sereno y en su nuevo rol quedó en la órbita del secretario general de la Gobernación, David Consalvi. Políticamente está cerca de otro llaryorista, el ministro de Vinculación Miguel Siciliano, a quien el jefe del Panal también movió de función, de la Legislatura al Gabinete provincial, para que se enfoque en la Capital, una ciudad donde las encuestas daban datos preocupantes para el oficialismo.

En un movimiento similar, el programa “Córdoba cerca tuyo” que asumirá Hak es provincial, pero al dirigente se lo verá especialmente dedicado a la ciudad donde los libertarios aseguran que la marca Milei arrasa y donde juran que “pronto” se anunciará al diputado Gonzalo Roca como candidato violeta. Aunque todos los oficialistas tributan a Llaryora 2027, bajo esa bandera pasan cosas: en el juego por la sucesión de la Capital, Siciliano incorporó un funcionario con gestión, que tiene conocimiento profundo del territorio, a diferencia de su antecesor Nafury, originario del departamento Río Segundo. Esto, aunque el exjefe del bloque oficialista en la Unicameral afirme, cada vez que se le pregunta, que no es “candidato a nada”. Lo que está claro es que si el sanfrancisqueño no logra su reelección el año que viene, no habrá chances para ninguno de los que orbitan como precandidatos capitalinos: del PJ como Siciliano, Pichi Campana o Marcelo Rodio, que se encargó de formalizar la Junta Promotora Llaryora 2027, o no peronistas Myriam Prunotto y Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad al que el passerinismo mira con interés pero que, en estos últimos movimientos de Mesas peronistas, quedó al margen.

Hak tiene recorrido en el ecosistema del peronismo de la Capital. Fue tropa de Olga Riutort junto al grupo donde estaban, entre otros, Siciliano y la secretaria general de Educación y Ambiente, Victoria Flores, y luego reportó a Alejandra Vigo, cuando en tiempos de Schiaretti casi todo el PJ de la ciudad jugaba con la poderosa dirigente. La distancia con la senadora vino por diferencias en el armado de las listas de los concejales de Hacemos Unidos en el 2023. Hoy Hak viste camiseta llaryorista y se sumó a la estrategia que despliega el gobernador, con o sin el visto bueno de Passerini, para contener y hacer jugar a todos los capitalinos y evitar posibles “fugas”. 

Ahora falta saber cuanto feedback le darán en la Municipalidad en la bajada política y territorial del programa. Todo dependerá del guiño que esté dispuesto a dar el intendente. Por funciones, su interlocutor principal en el Palacio 6 de Julio debería ser el passerinista paladar negro Rodrigo Fernández, ministro de Gobierno. El programa exige articulación con muchos funcionarios y dirigentes territoriales para operativizar gestiones de Boleto Educativo, Vacunación, trámites vía CIDI, educación financiera, entre varios otros para lo cual fue creado. Cómo resulte el ensamble, está por verse.

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