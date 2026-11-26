Con la economía municipal como prioridad y la interna partidaria como telón de fondo, el Foro de Intendentes Radicales mantuvo este miércoles una reunión virtual con los legisladores de la UCR para analizar el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno provincial.

Los mandatarios municipales plantearon la necesidad de acompañar el presupuesto del peronismo, poniendo sobre la balanza las dificultades económicas que proyectan para el próximo año y la necesidad de contar con el respaldo económico de la Provincia.

La posición de los intendentes responde a una lógica de gestión que no necesariamente coincide con la estrategia política de la oposición en la Unicameral.

Mientras los legisladores ponen la lupa sobre los números de la administración provincial, a su posición de opositores en la previa de la campaña electoral del año que viene, los jefes municipales tienen entre sus prioridades garantizar los recursos necesarios para afrontar sus propios compromisos.

De todos modos, en principio, habría predisposición por parte de los legisladores radicales a acompañar el presupuesto en general, aunque con algunas disidencias que quedarían plasmadas durante el tratamiento, en lo particular.

El planteo de los intendentes se produce, además, en momentos en los que el radicalismo comienza a ordenar su estrategia electoral de cara al 2027. La relación institucional con el Gobierno de Martín Llaryora constituye una variable que los mandatarios municipales deben administrar, independientemente del posicionamiento electoral que adopte el partido. Sostener su carácter de opositores, al momento de hacer política, y mantener los lazos institucionales, al momento de hacer gestión.

En paralelo, trascendió que la próxima semana podría convocarse a una nueva reunión de la Mesa Provincia-Municipios, ámbito en el que volvería a ponerse sobre la mesa la discusión por los recursos coparticipables.

La eventual convocatoria se daría en un momento particularmente sensible para las administraciones municipales, que se replica todos los años en esta fecha. Con diciembre a la vuelta de la esquina, los intendentes necesitan certezas respecto de la disponibilidad de fondos para afrontar el pago de aguinaldos y otros compromisos propios del cierre del ejercicio.

La grieta radical, siempre presente

Por supuesto, la rosca radical no quedó al margen del encuentro. Aunque la reunión se desarrolló vía Zoom, no todos los legisladores boina blanca recibieron la invitación.

Dante Rossi y Sebastián Peralta quedaron afuera de la convocatoria, una decisión que vuelve a poner de manifiesto las diferencias que atraviesan al partido y que también se trasladan a los ámbitos de discusión institucional.

La particularidad es que, aun cuando el objetivo del encuentro era analizar una herramienta de gestión que impactará sobre el conjunto de los municipios, las diferencias entre los sectores internos terminaron delimitando la participación.

Distinto fue el caso de Briner, precandidato a Gobernador. El legislador fue convocado por integrar el bloque, pero decidió no participar del encuentro. Su ausencia se interpreta como un gesto de rebeldía hacia la conducción partidaria, luego de haber enviado una carta a las autoridades del Comité Provincia que, hasta el momento, no tuvo respuesta.