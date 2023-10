Enroque Corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Juez prometió “poner todo” por Parodi

El periodista dialogaba con su informante en el radicalismo sobre la visita que el senador Luis Juez realizó a Río Cuarto el pasado jueves.

Informante: Buen paso de Juez, ¿no cree? Dejó varios títulos de esos que a ustedes les interesa.

Periodista: Puede ser. Me sorprendió en algunas pasadas. Fue la primera visita después de perder las elecciones provinciales y se lo vio dando vuelta la página.

I: Claro, eso se nota. Pero me di cuenta de otra cosa. ¿Vio que Gonzalo Parodi no se despegó ni un minuto del lado de Juez? Eso fue algo totalmente buscado. Más allá de que la idea del viaje de este jueves fue seguir militando a Patricia Bullrich, las cosas se fueron para el lado esperado.

P: ¿El de la campaña municipal dice?

I: Y sí. El “pampa” (como se apoda Parodi) fue el más beneficiado de esta gira y Juez jugó en equipo. Halagó muchísimo la interna radical que se hizo en septiembre y se puso la camiseta de “Parodi Intendente”.

P: Me di cuenta. Le dedicó mucho tiempo a esta cuestión.

I: Lo hizo sentir importante al candidato opositor en la ciudad. Dijo que él va a estar muy involucrado en la campaña y que va a trabajar para comprometer al resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio para que apoyen la recuperación de la Municipalidad. Eso sí, aclaró que a la gente hay que transmitirle que Parodi no es solo el candidato del radicalismo. Dio por sentado que la alianza va a sobrevivir incluso después de las presidenciales y que la alternativa opositora en la ciudad tendrá un rol clave en ese objetivo.







Bruno y el “control de ira”

El dirigente de Juntos por el Cambio le enviaba a la periodista un video en el cual se lo ve al intendente de Canals, Edgar Bruno, en una situación particular.

Dirigente JpC: Siempre nos da buenos contenidos el Edgar. Mire lo que propone como “terapia” y, de paso, que la gente ayude a la cooperativa de reciclaje de Canals. Llevar las botellas de vidrio y aprovechar de descargar tensiones y romperlas contra una estructura de madera (envía video).

Periodista: Uh, bueno. Muchas cosas para decir. Está claro que no me voy a olvidar fácilmente de esa imagen (risas). Pero quizás cumple con su propósito: instar a que la gente lleve sus botellas de vidrio a la cooperativa. Eso sí, me da cosa que no esté usando algunos anteojos o algo para protegerse…

D JpC: También pensé lo mismo, pero está un poco lejos de la pared y, por lo visto, salió ileso. Es más, en una de esas está ensayando…

P: ¿Para qué?

D JpC: Estamos a menos de una semana de las presidenciales y Bruno es uno de los delasotistas que más se puso la camiseta por Sergio Massa. No solo eso sino que blanqueó hace rato que él va a cortar boleta: Massa para presidente y los diputados de Schiaretti. Si el resultado es muy malo para los peronistas, ya sabemos cómo va a descargar la bronca.

P: Qué chicanero, ¿usted se ve festejando el domingo?

D JpC: La verdad que no. Así que debería considerar hacer lo mismo (risas).