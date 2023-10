JpC pone fichas a fiscalización, sin esperar “efecto interna”

Por Julieta Fernández

“Será difícil competirle territorialmente al PJ provincial”, comentaba un integrante del comité de campaña de Juntos por el Cambio en relación a la movilización por parte de esta fuerza el próximo domingo electoral. A diferencia de la interna radical en la que se volcaron recursos para movilizar y alentar la participación (que fue récord), no se espera el mismo efecto para el 22 de octubre. En este sentido, una buena performance de Juntos por el Cambio en la ciudad tendría “doble mérito”, ya que se atribuiría principalmente al accionar de la masa militante y al replanteo discursivo del espacio luego de la “ola violeta” de las PASO.

Por lo pronto, el objetivo principal de JpC en Río Cuarto es tener asegurada la fiscalización y, como planteó Luis Juez en el cierre de campaña en la Sociedad Rural, “reconquistar a ese cordobés que alguna vez votó a Juntos por el Cambio”. Durante algunas semanas, la interna radical de septiembre desvió la atención de la campaña presidencial pero no podría afirmarse que ese proceso interfirió con las acciones de campaña del esquema bullrichista. De hecho, desde el armado local de JpC, afirman que no fue hasta luego del primer debate que comenzaron a llegar lineamientos más concretos desde Buenos Aires.

El cierre de campaña en el salón de la Sociedad Rural fue considerado “una buena apuesta” por parte del esquema bullrichista. Al menos para dar una fuerte señal de acercamiento al sur agroproductivo, región que en las PASO se inclinó mayoritariamente por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. De hecho, la concreción del cierre federal de campaña habría tenido cierta injerencia en la agenda del PJ provincial, ya que el gobernador Juan Schiaretti se vio en la obligación de adelantar su agenda en la ciudad en su última semana de campaña.

“En los últimos 20 días se empezó a advertir una línea más concreta en el discurso. Saber qué buscamos, a qué público le hablamos”, manifestó un dirigente que integra el comité de campaña local. Desde JpC no niegan que se recurrió a viejas recetas (como apuntar sus cañones al kirchnerismo) pero también se debieron replantear o incorporar nuevos conceptos como la revalorización de la educación y la salud pública.

En Río Cuarto y en la región, varios dirigentes que integran Juntos por el Cambio se plegaron a una campaña en redes sociales que apuntó a la revalorización de la educación pública y gratuita. El candidato a diputado nacional, Julián Chasco, buscó confrontar con los dichos de Milei que sugirieron el cierre de las escuelas rurales. “Con Patricia Bullrich, la educación tendrá la importancia que merece como herramienta generadora de posibilidades para cada habitante de nuestro país, más allá de sus posibilidades económicas, geográficas o sociales. Para nosotros la educación no es un negocio”, planteó el dirigente del PRO y asesor de Bullrich en materia agropecuaria.

Entre los aspectos positivos, Juntos por el Cambio considera que llegará al domingo con una fiscalización ordenada y, al igual que planteó Luis Juez en el cierre en la ciudad, tratará de “reconquistar” a los riocuartenses que alguna vez se inclinaron por Juntos por el Cambio pero en las PASO votaron a Javier Milei. No es menor el hecho de que el ex candidato a gobernador haya aprovechado su discurso en el cierre de campaña para agradecer a los dirigentes de la región por el buen desempeño de JpC en las elecciones provinciales. Si se repitiera ese escenario, Juntos por Río Cuarto no perdería oportunidad de resaltar el logro frente al aparato del PJ provincial.

En cuanto a la militancia, destacan que hubo llegada a los distintos barrios pero resaltan que no contarán con los mismos recursos que el peronismo en cuanto a la movilización en las barriadas. “Hubiese sido interesante pelear, en igualdad de condiciones, en esos sectores”, manifestó un integrante del comité de campaña a Alfil.