Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El candidato “invisibilizado”

Durante la jornada electoral, la cronista dialogaba con el informante que se refirió al candidato “escondido” de la Libertad Avanza, quien no tuvo visibilidad durante la campaña hasta pocas horas antes de la elección. El riocuartense Gustavo Manno integró la lista de diputados nacionales por Córdoba del candidato libertario manifestó en diálogo con LV16 que es secretario general del MID y forma parte del armado libertario.

Informante: Yo no puedo creer que, hasta horas antes de la elección, los libertarios tenían un candidato muy invisibilizado en la ciudad.

Periodista: Me enteré. También me sorprendió que no se lo muestre antes.

I: No sé por qué razón no se habrá visibilizado tanto pero está claro que no necesitaban eso para hacer una buena elección. Milei ya cotizaba bien acá. En las PASO ganó en los tres circuitos. Aún así, es raro que no lo hayan mostrado más. Entiendo que no es alguien ajeno a la política. Es una de las autoridades partidarias del MiD y dijo que Milei era “muy abierto a dialogar con todos”.

P: Mire usted. Qué lástima que no se haya dado a conocer antes. Muchas veces se habló de las pocas referencias locales que hay en este espacio.

I: Desconozco la razón pero insisto en que los libertarios estuvieron en “modo reposera” un tiempo. Digo, ya en las PASO no necesitaron movilizar gente para el tremendo resultado de las PASO. Eso sí, no se crea que todos relajaron. Hubo gente en la región que sí le metió fichas a la campaña. En la Expo de Adelia María hubo hasta un stand de Milei, con motosierra y todo.







El caballeroso Llamosas

El periodista seguía de cerca los movimientos de los dirigentes riocuartenses durante la jornada electoral. En consulta con su informante del PJ, se comentaba sobre un detalle particular durante la votación del intendente riocuartense, Juan Manuel Llamosas.

Periodista: ¿Estuvo en el colegio 21 de julio? El intendente votó ahí cerca del mediodía.

Informante: Sí, estuve ahí desde temprano. Esperaba encontrarlo, así que diga usted que me escribió. Tengo algunas cositas para contarle.

P: ¿De Llamosas? No sé qué puede resultar tan llamativo.

I: No tanto. Es solo un detalle de esos que le gustan. El intendente llegó y el colegio estaba atestado de gente. Pasó a una de las aulas del fondo y no había tanta gente, pero hizo la fila como corresponde, no como otros que se cuelan para hacer la foto e irse. No Llamosas. Él miró para atrás, vio que había mujeres esperando a pasar después suyo y les cedió el lugar. Gesto más que caballeroso.

P: Bueno, con qué poco me conformo.

I: (Risas) ¡Espere! Hay algo más. Cuando entró, Llamosas tardó un cachito de más. Había algunos que lo cronometraron. ¿No se suponía que lo suyo iba a ser un trámite? Le digo, un malvado por ahí preguntó “¿Habrá cortado boleta?” (Risas).

P: ¿Tanto tardó?

I: No, pero vio cómo están todos en el detalle. Lo más normal sería que votara lista completa para ya sabe quién. Pero…

LLA inauguró bunker con festejo

El periodista dialogaba con su informante, fuente cercana a la dirigencia local de La Libertad Avanza, sobre la nueva victoria de Javier Milei en territorio riocuartense.

Periodista: ¿Se juntan los libertarios en la nueva sede?

Informante: ¡Por supuesto! Será la primera vez que se juntan para festejar en un único lugar. Después de las PASO, se confirmó que tenían que inaugurar una sede propia y ahora se los vio a todos festejando al mejor estilo peronistas o radicales.

P: ¡Qué comparación! (risas). ¿Qué caras vio?

I: Las mismas de siempre. Algunos faltaron, pero la militancia estuvo toda. Le digo igual que alguno se preguntaba si podían sumarse a los festejos dirigentes que están coqueteando con el espacio. Aunque sea para chusmear, ¿vio?

P: ¿A quién se refiere?

I: No sé si es así, pero escuchaba algunas charlitas jocosas sobre la posibilidad de que Pablo Carrizo se asomara a brindar (risas). La vida política de la ciudad no será ajena a lo que ocurrió este domingo.

P: ¿Cómo es eso?

I: ¿Usted cree que no van a aparecer los amigos del campeón? Es obvio que con esta performance van a venir muchos heridos radicales y peronistas que quieran tener un lugar en esta fuerza nacional. Seguro los jefes les van a abrir las puertas para seguir creciendo, pero van a tener que charlar mucho con las bases para convencerlas de que necesitan incorporar cositas de la política tradicional para sobrevivir.

P: Por lo que dice, se viene una nueva fase.

I: Y no será fácil. Como le dije, hay algunos que quieren sostener la mirada antipolítica de la realidad, pero no estoy seguro de que se sostenga esa cuestión si quieren tener un lugar en las elecciones municipales. No creo que a Milei le resbale lo que pase en el Imperio, porque será la primera elección del 2024 y será importante para él, ya sea como presidente o como principal referente de la oposición nacional.

Las promesas de Oberto

El secretario general de AGEC Río Cuarto, José Luis Oberto, aprovechó el festejo del Día de la Madre para anunciar sus propuestas de cara a la elección gremial del próximo 9 de noviembre. El informante sindical llegaba a la periodista.

Informante sindical: Mientras esperamos los resultados de la elección presidencial, le tiro un chisme. Oberto encabezó el festejo del Día de la Madre en el club Banda Norte. Y aprovechó de hacer algunas promesas para los afiliados.

Periodista: Uh, casi que me había olvidado de esa elección. No nos dan respiro (risas).

I S: Parece que la plataforma de Oberto incluye cuestiones interesantes. Da la impresión de que el oficialismo no se quiere dormir en los laureles. Tienen una oposición (Lista Naranja) que ha salido fuerte contra la conducción actual. Y ya vimos que varios dirigentes de años fueron “destronados” en las últimas contiendas sindicales de Río Cuarto.

P: Claro. Algo de eso se vio en el sindicato de municipales o en la UEPC. ¿Qué dijo Oberto entonces?

I S: Entre las propuestas que tiró, me quedó resonando la del horario corrido. Un reclamo que viene pisando fuerte hace rato. En la pandemia se reflotó ese debate porque, circunstancialmente, se aplicó esa modalidad. Pero después se volvió al horario corrido y hubo sectores que se resistían al cambio.

P: El CECIS no estaba tan de acuerdo con el horario corrido en ese momento.

I S: Creo que fue un guiño fuerte de Oberto a los empleados. Al menos de intentar darle fuerza a ese pedido en representación de los empleados de comercio.

P: Será el Concejo quien recepte ese pedido, ¿no?

I S: Claro. Y nada garantiza que lo tomen pero si el gremio lo llega a presentar, puede tener otro peso. Además, no hablamos de un sindicato menor sino de uno que acompañó bastante a Juan Manuel Llamosas. También hubo otras promesas en el festejo del Día de la Madre. Lo de las 49 hectáreas para hacer un loteo de terrenos también fue muy resaltado por Oberto.