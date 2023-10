Bullrich no pudo “reconquistar” Río IV y bajó su performance

Por Julieta Fernández

La sede local de Patricia Bullrich no pudo ser escenario de festejos para el armado riocuartense de Juntos por el Cambio. A diferencia de las PASO en las que -aunque con gusto a poco-, el ala bullrichista pudo al menos celebrar la victoria de su candidata frente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Iba a ser difícil pero no esperábamos este resultado”, admitió un referente del PRO departamental a Alfil, en referencia a la victoria de Sergio Massa a nivel nacional pero también a la mala performance del espacio en la ciudad, en comparación con las PASO de agosto.

En el departamento Río Cuarto, Javier Milei ganó con el 35,49% de los votos. Juan Schiaretti quedó en segundo lugar con el 27,97% y Patricia Bullrich cosechó el 21,82%. En la Capital Alterna en particular, el PJ riocuartense celebró la victoria en Barrio Alberdi, usualmente considerado el “bastión peronista” e incluso lanzaron una chicana a Juntos por el Cambio, asegurando que eran “los grandes perdedores” de la jornada.

La resignación se comenzó a advertir desde la semana pasada. En la edición anterior, Alfil daba cuenta de que el armado local de Juntos por el Cambio iba a poner sus fichas en la fiscalización pero no se mostraban optimistas ante el buen resultado que podía llegar a obtener el schiarettismo en la ciudad. Incluso admitían que no esperaban un efecto similar al de la última interna radical, cuando el partido centenario riocuartense logró movilizar a más de 14.000 personas. Ayer, los dirigentes de JpC sabían que el PJ provincial había volcado sus recursos y les resultaría muy difícil “pelear el territorio de igual a igual”.

Si se compara el resultado obtenido en las PASO, la coalición Juntos por el Cambio bajó su desempeño en la Capital Alterna. En la elección de agosto, la coalición JpC había obtenido un 31,2% en el Centro. En Alberdi, había cosechado el 14,37% y en Banda Norte, el 24,8%. Ayer, Bullrich perdió votos en los tres circuitos

En barrio Alberdi, histórico bastión peronista, el PJ provincial recuperó el terreno que había perdido en las PASO, en las que se había impuesto Javier Milei. Ayer, el schiarettismo ganó en ese circuito con casi un 40% de los votos, frente al 33,42% de Milei; el 14,94% de Massa y apenas un 11,17% para Bullrich.

“Habrá una reconfiguración pero se deberá llevar adelante despacio. Seguiremos con los mismos valores y convicciones. Habrá que ver cómo repercute esto en Río Cuarto”, planteaban desde el PRO departamental luego de que se conocieran los resultados oficiales en la ciudad. El Centro, circuito en el que JpCC esperaba realizar una buena elección, Patricia Bullrich obtuvo el segundo lugar (26,32%) pero con casi 8 puntos por debajo de Javier Milei (34,13%). Allí, Bullrich superó a Hacemos por Nuestro País (23,99%) por poco más de tres puntos. En el centro, Massa cosechó el 14,13%.

En Banda Norte, Juntos por el Cambio también bajó su performance respecto de las PASO. Milei obtuvo el 33,44%; Schiaretti el 30,95% y Juntos por el Cambio quedó en tercer lugar con un 18,33%. Massa consiguió el 15,88% en este sector de la ciudad.

El cierre que no reconquistó

Pese a haber elegido a Río Cuarto para llevar adelante su cierre de campaña federal, no se advirtió una mejora de la performance electoral de Juntos por el Cambio en la región. Aunque la Sociedad Rural local admitió mantener un buen diálogo con referentes del esquema Bullrich (como el productor agropecuario y dirigente del PRO Córdoba Sur, Julián Chasco), aclararon que no acompañaban ninguna candidatura presidencial en particular.

El desembarco de Patricia Bullrich al “Imperio” para cerrar la campaña no fue suficiente para “reconquistar al sur productivo”.