Más gasto, más pesos, inflación de dos dígitos

En principio, y si ninguno de los candidatos comete “errores significativos” -dice la consultora Poliarquía- la Argentina se encamina a un ballotage “parejo”. De todas formas admite que la incertidumbre es amplia, quedan muchos días por delante y habrá que ver cómo continúa la economía, qué resiliencia tiene el libertario Javier Milei para enfrentar dificultades y desafíos, cómo se desenvuelven los candidatos en el debate obligatorio que resta y qué ocurre con los acuerdos políticos que están empezando a negociarse con las fuerzas políticas ya derrotadas.

Por supuesto, lo que pase con la economía en las próximas semanas es clave. Fernando Marengo, economista jefe de BlackTORO Global Investments y colaborador del estudio Arriazu, entiende que seguirá la expansión del gasto, el incremento del déficit, el financiamiento con más pesos “que quedan en la calle” y más presión sobre inflación. “Mucha volatilidad, mucho ruido y controles”, definió en una charla ante inversores en Córdoba.

Planteó también que en los comercios, en general, se mantendrá la “reticencia” a cambiar bienes por pesos: “Deshacerse de stock sigue leyéndose como que no es una buena decisión y prefieren quedarse sentado sobre el stock”. Respecto de las importaciones, entiende que con el nuevo tramo del swap chino pueden autorizarse más, pero no espera una suba importante.

Marengo -quien expuso invitado por S&C Inversiones- admitió que, no siendo analista político, cree que Sergio Massa podría ser el ganador de la segunda vuelta con lo que habría una transición “atípica, de un ministro a sí mismo”. Para que la gente vaya a votar “feliz”, insiste que se seguirá viendo “más de lo mismo”.

Describió que en setiembre del 2022, hubo un superávit de $5.000 millones, mientras que el mes pasado el déficit fue de $380.000 millones “por la válvula” que el Gobierno “estuvo llenando” a través del Banco Central.

“Estuvo inyectando aire para que el globo se infle y hay aceleración del dólar CCL, más brecha cambiaria y aunque en un arranque se consume más, al final los pesos no son demandados y se tratan de ir por el sector externo pero, al tener cerrada válvula, empiezan a salir por precios y brecha cambiaria”, definió.

De cara al 11 de diciembre, Marengo planteó que la economía argentina tiene “fortalezas”; incluso señaló que en muchas variables está “mejor” que los países vecinos, pero el mayor problema -además de una serie de debilidades que precisó- es la “desconfianza”. “Nadie cree que pueda hacer frente a sus vencimientos; eso es desconfianza”, graficó.

Entre las debilidades, mencionó el retraso de precios relativos, la percepción de salarios retrasados, la idexación de la economía (incluyendo gasto y deuda pública), las reservas netas negativas, la deuda con importadores, los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la renovación del acuerdo y la baja demanda de activos en pesos.

En ese contexto, Marengo reiteró que la devaluación “sin programa y sin confianza” -como la que se realizó después de las PASO- va directo a precios. El 1 de este mes, señaló, la devaluación del 11 de agosto ya se había licuado.

A criterio del economista, el precio del CCL hoy está “alto”, es el resultado del “repudio al peso, de sácarselos del bolsillo a cualquier precio”. Con una inflación de dos dígitos mensuales, “empieza a converger”.

Sobre las propuestas económicas del libertario Javier Milei y de Massa, sostuvo que no están explicitadas. Sobre la dolarización reconoció que “resuelve la inflación pero no los problemas de fondo” y advirtió que si no se consiguen los dólares para instrumentarla, la transición se complejiza. Sobre Unión por la Patria -después de decir que “no explicitó nada”- proyectó un “fuerte desafío de corto plazo” porque el mayor volumen de dólares empezaría a entrar a mediados del año que viene por el campo y por la mejora de la balanza energética.

“Los argentinos tenemos dólares que, ante cualquier cambio de expectativas, entran a la economía y generan un círculo virtuoso; pueden generar una reversión del ciclo. La acumulación de activos externos es producto de la desconfianza”, ratificó.