Enroque Corto

En Río Tercero afinan el Presupuesto



El radical riotercerense le contó al periodista que en aquella ciudad hay preocupación por los indicadores de la economía.

Periodista: Bueno, ¡mire qué novedad! ¿Y alguna noticia no tiene? En todo el país estamos preocupados.

Radical riotercerense: Ya lo sé, pero déjeme avanzar. Resulta que el gobierno municipal de Marcos Ferrer está pisando el proyecto de Presupuesto 2024 porque quiere tener una evaluación más precisa de hacia dónde va la economía.

P.: Todos sabemos hacia dónde va…

R.: Permítame decirle lo que el secretario de Economía, Raúl Bertalot, declaró al diario Tribuna. Dijo así: “Lo peor de todo es la incertidumbre. Es lo que más afecta a la actividad económica y al comportamiento económico de las personas. En este país estamos preparados para las crisis. Nos podemos preparar para los momentos difíciles, pero la preocupación es cuando no se sabe qué va a pasar”.

El intendente radical que va con Milei

Mientras la UCR nacional debatía qué posición tomar frente al balotaje y cómo preservar la unidad de Juntos por el Cambio, en Córdoba algunos intendentes boina blanca adelantaban posición.

Informante: Fíjese lo que dijo el jefe comunal de Los Cóndores de Calamuchita, Diego Blengino.

Periodista: ¿Qué?

I.: Publico un tuit curioso: “la última vez que Argentina ganó un Mundial hubo hiperinflación y fuimos a un gobierno liberal #ElijoCreer” publicó acompañado de un emoji de un león.

P.: Clarito, ¿no?

I.: Totalmente. Estamos hablando de un intendente radical que además es autoridad en el Foro de intendentes de la UCR. Cómo él, vendrán varios.

Reunir reclama

El informante peronista llamó al periodista después de enviarle un comunicado del grupo Reunir, al que le interesaba dar difusión. El periodista, un poco desorientado, se puso a hacer memoria con su interlocutor.

Informante Peronista: Amigo, ¿leyó el comunicado que le mandé?

Periodista: No me dio tiempo. Apenas entró el mensaje empezó a sonar su llamada. Pero, ya que estamos, mejor cuéntemelo usted.

I.P.: Se lo resumo. Los compañeros de Reunir le reclaman al PJ cordobés un pronunciamiento a favor de la candidatura de Massa. Entienden que están en juego valores como la democracia, la paz social y la propia patria, y no hay posibilidad de ser indiferente a eso. Hay que tomar partido.

P.: Me imagino. Aunque en la superficie no haya manifestaciones, abajo, entre los militantes, dirigentes de rango medio e incluso intendentes del interior profundo, hay ganas de jugar para Unión por la Patria… ahora, ayúdeme a hacer memoria. Recuérdeme quienes son los firmantes.

I.P.: Ahí está, por ejemplo, el “Lalo” Barrionuevo, ex delasotista, hace no tanto tiempo pasó por el Ersep. También el “Pepe” Las Heras. Otro ex delasotista que tuvo mucha importancia en el primer gobierno de José Manuel. Vissani, que jugó con Accastello en 2011 y entró a la Legislatura, aunque después se acercó de nuevo al entonces gobernador… ¿Sigo?

P.: No, no. Está bien. La próxima, café de por medio, me sigue contando.

Gremios con Carbajal

Los gremios estatales de Córdoba se reunieron con el directorio de Apross, la obra social de los empleados públicos que viene acumulando decenas de reclamos de prestadores, pacientes y afiliados.

Informante: La semana pasada, una docena de gremios, entre ellos Suoem, Uepc, Sep y tantos más, adelantaron el estado de alerta por el tema Anses. Y reclamaron una reunión con el director Nicolás Carbajal.

Alfil: ¿Y?

Informante: Sucedió. Todo es un gran lío. Algunos insumos no están entrando por tema importaciones, otros se comprometieron a resolver... La respuesta de rigor: Apross se compromete a seguir dialogando para encontrar una solución a los problemas.