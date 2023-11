Enroque Corto

Intendentes de JpC arman en Colón

El dirigente de Juntos por el Cambio compartió una foto con el periodista.

Periodista: Cuente, ¿de qué se trata?

Dirigente: Los intendentes electos de las principales ciudades del departamento Colón se juntaron a cenar. Mire que interesante, son todos jefes comunales que asumirán, la mayoría por primera vez, en el Ejecutivo municipal. Buscan consolidarse como núcleo político en la región y generar una agenda conjunta de trabajo.

P.: ¿Dónde y quiénes se juntaron?

D.: Cenaron en la ciudad de Jesús María, con el intendente electo Federico Zárate como anfitrión. Asistieron Pablo Cornet, de Villa Allende; Fernando Rambaldi, de La Calera; Ezequiel Lemos, de Río Ceballos; Miguel Pittaro, de La Granja; Adela Arning, de Mendiolaza. Es la tercera reunión que concretan así que viene avanzada la cosa.

Proyecto con tonada cordobesa

En una nota con La Nación+ de este domingo, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, adelantó como primicia que el FMI va a investigar si los 45 mil millones de dólares del crédito que el organismo autorizó en 2018 al entonces presidente Mauricio Macri fueron destinados a la fuga.

Informante: El periodista Luis Majul no preguntó nada, pero le cuento que el proyecto inicial es de dos peronistas federales, Topo Rodríguez y Natalia de la Sota.

Alfil: Mire usted.

Informante: Tal cual. Lo habían presentado hace unos meses y ahora otra vez lo hicieron. Es un proyecto de resolución por el que ambos diputados peronistas no oficialistas requieren que el Poder Ejecutivo Nacional instruya al Director Ejecutivo Alterno ante el FMI, Sergio Chodos, para que solicite a ese organismo “extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar aspectos opacos del Acuerdo Stand By de 2018 con Argentina”. Lo que pretenden es que se establezca la medida en que “recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales”.

Alfil: No tenía el dato, lo que sí, es evidente que Topo y De la Sota cada vez juegan más cerca de Massa.

El PO, ni ni

El periodista conversaba con el dirigente del FIT, al que cada tanto llama para ver en qué anda la vida interna de la izquierda.

Periodista: Hacía un tiempo que tenía ganas de llamarlo.

Informante: Lo hubiera hecho…

P.: Es que más o menos ya conozco los tiempos de ustedes, y me imaginaba que todavía no habría una definición…

I.: Ja, ja… ni se equivocó ni acertó del todo. El Partido Obrero ya definió.

P.: A ver…

I.: Ni, ni.

P.: ¿Ni Milei ni Massa?

I.: Así es. En el comunicado avisaron que son consientes de que muchos votantes de la izquierda están tentado a votar a Massa para oponerse a Milei, pero avisan que los votos que consiga Massa los va a usar para “reforzar una política anti obrera”.

P.: A la pelota…

¿Para quién va a fiscalizar Cossar el 19-N?

El legislador de la UCR, Marcelo Cossar, lanzó un fuerte mensaje en redes sociales ayer al anunciar que ya tiene definido su voto y que, además, va a fiscalizar en el balotaje. Lo que muchos se preguntaron es para quién. Por esto, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: ¿Vio lo que puso ‘Capocha’ en sus redes?

Periodista: Entiendo que se refiere a Cossar.

IR: ¿Conoce algún otro ‘capocha’ en la política cordobesa?

P: No…

IR: Bueno, no se haga el pícaro. Cossar dijo que “no pueden ganar los que hacen trampas, los vivos”. “Pueden ganar los que vienen gobernando como el kirchnerismo o ganar el cambio, Massa o Milei. Lo que no puede pasar es que te digan que ganó el que en realidad no lo hizo. Por eso, el 19 no alcanza con votar, va a ser necesario fiscalizar. Por eso, yo voto y cuido los votos”.

P: Ajá… ¿y entonces? ¿A quién va a votar y para quién va a fiscalizar?

IR: ¿Le quedan dudas? El hombre ya decidió. Va a trabajar para Milei y le digo que, en medio de la tibieza radical en Córdoba, que haya sido el primero que por lo menos lo insinúa, es mucho. Le diría que es muy parecido a lo que propone el mendocino Alfredo Cornejo. Y ojo, dicen que esto no significa que haya un acercamiento con Mauricio Macri, todo lo contrario.