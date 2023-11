Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El campo frente al balotaje

La cronista recibía un mensaje del informante, quien le compartía las declaraciones de Javier Rotondo a LV16, ex presidente de Cartez: “No sé que voy a hacer pero a Massa no lo voy a votar”. Por otra parte, el titular de la Sociedad Rural local, Heraldo Moyetta, ha manifestado en los últimos días que “hacen falta reglas claras y a largo plazo que otorguen previsibilidad”.

Informante: Me da mucha intriga cuál será el posicionamiento del sector agropecuario en el balotaje. ¿A usted no?

Periodista: Obvio. Pero creo que no será tan sencillo que lo hagan público por ahora. Antes del 22 de octubre no querían inclinarse por ningún candidato.

I: Bueno, el titular de la Sociedad Rural quizás no ha dado muchas señales en favor de nadie. Más bien, sigue en la línea de lo que dijeron en su momento en el acto inaugural de la Expo. Un discurso “anti grieta” pero para nada optimista. Fue la primera vez que, en muchos años, sentí que el discurso de la rural no era puramente anti K sino quizás “anti todos los gobiernos de los últimos 20 años”.

P: Me consta que tampoco quieren que se los asocie a Javier Milei. Le reitero, todo esto al menos hasta antes del 22 de octubre.

I: Bueno, le digo que ya hay un dirigente ruralista que, aunque habló a título personal, puede reflejar la opinión de varios. Dijo que no sabe que va a hacer pero que a Massa no lo va a votar. Le hablo de Javier Rotondo.

P: ¿Usted dice que ese es un voto violeta?

I: O en blanco o violeta. Y me atrevo a jugármela más por el violeta. Por otro lado, recuerdo que había ruralistas que no veían con malos ojos que Massa fuese ministro de Economía cuando se lo empezó a nombrar para ese puesto. De hecho, muchos de ellos se llevaban bien con él. Pero quizás, dados los números de la inflación y otros factores, la decepción les ha pegado más fuerte.

Nazario, “mimada” por Massa

El periodista consultaba con su informante sobre los movimientos de diferentes actores del peronismo local durante la visita de Sergio Massa a la ciudad.

Periodista: ¡Señor! A ver si me puede ayudar con esto. Estuve en el acto de Sergio Massa en la SAT y no la vi a Adriana Nazario. Debo decirle que me sorprendió, después de todo lo que se la venía jugando en estos días…

Informante: En la SAT no estuvo, pero sí en Bio4. De hecho, fue bastante mencionada por el candidato presidencial. Se nota una relación de mucha cercanía y cariño. La nombró mucho como “amiga del corazón” a Nazario. Hubo abrazo y todo. Con Llamosas también, pero con Adriana se notó otro afecto y el nivel de elogios fue notorio. Se llevó aplausos y Massa la felicitó. Gol para ella.

P: ¿Usted me quiere decir algo con esto?

I: (Risas) ¡No hace falta! Si Nazario sigue queriendo ser intendenta o está apuntando a llegar a un futuro gabinete de Massa, yo no puedo responderle. Si el ministro llega a presidente y Nazario quiere seguir peleando por la intendencia, me parece que va a estar difícil sacarle la candidatura. Pero falta mucho, aunque no parezca, y los planes de “los popes” serían otros.

P: Eso también le iba a preguntar. No lo vi a Guillermo De Rivas.

I: Yo tampoco. Quizá esté pasándole lo mismo que a Llamosas y otros, que quieren permanecer neutrales especulando con que Massa va a perder fuerte en la ciudad y después van a tener que pedirle el voto a los que eligieron a Milei. Cuestión de números. También vi a otros precandidatos ahí prendidos.

P: ¿A quién?

I: Camilo Vieyra, ¿lo vio? Se está moviendo bastante y tejiendo redes con gente de Córdoba. Está convencido de que todos se van a terminar bajando y que podría tener la oportunidad de llegar. No sé qué decirle sobre esto, pero además de Nazario, fue el otro pretendiente municipal en mostrarse cerca de Massa.

¿Y Scoppa?

El dirigente radical se comunicaba con el periodista para hacerle un comentario sobre el presente político del ex candidato a intendente Eduardo Scoppa.

Informante: Perdón si le parece que salgo de atrás de un palo con esta pregunta, pero ¿sabe algo del “bocha” Scoppa? Tengo por ahí alguna data que me pasaron.

Periodista: Lo último que supe era que estaba trabajando con Gonzalo Luján antes de la interna radical y que antes de competir se fue cada uno por su lado. Después leí algún que otro tuit suyo, pero nada más.

D: Bueno, tal vez le interese saber entonces que algunos de los que todavía son parte de su entorno político empezaron a hacerse ver en los actos de Unión por la Patria. Me dicen que con los intendentes peronistas estuvo uno que supo ser candidato a concejal suyo, Franco Spinella.

P: ¡Me pareció haberlo visto!

D: Bueno, también parece que estuvo en la visita de Massa buscando sacarse fotos y dándole su apoyo al candidato presidencial como parte del sector empresario de la ciudad.

P: Ya no estamos hablando de supuestos, evidentemente.

D: No, pero también me lleva a pensar que Scoppa debe estar rosqueando entre los suyos para acompañar a Massa en el balotaje. Con el radicalismo neutral y sin fiscales, capaz sale con alguno de los que tiene él para acompañar al ministro. No sé, cosas que pienso.

P: Puede ser. Lo voy a chequear igual.

D: Igual eso no es tan importante, sino saber qué va a hacer el año que viene. Me decían que andaba con ganas de volver a presentarse, pero yo tengo la versión de que ya está trabajando con un candidato asentado.

P: ¿Quién?

D: Piense, el único confirmado en la contienda.

P: ¿Gonzalo Parodi?

D: Es lo que cuentan.

Las presencias ¿inesperadas?

La periodista dialogaba con el informante peronista, que le comentaba sobre algunas presencias particulares que quizás no eran tan esperadas en el marco de la visita de Sergio Massa.

Informante peronista: ¿Le interesa saber un poco algo del “tras bambalinas”? Algunas presencias me resultaron algo inesperadas y otras, “esperadas” pero con algunos detalles que no dejaron de llamarme la atención.

Periodista: Siempre dispuesta a escuchar esa data (risas).

I P: Por un lado, me esperaba la presencia de la rectora en lo de Bio 4, por ejemplo. La UNRC es la institución más prestigiosa de nuestra ciudad y corresponde que las autoridades sean invitadas a estos eventos. Aún así, el “abrazo de oso” que le dio Massa a la rectora (Marisa Rovera) no pasó desapercibido para mí. También fue la vicerrectora, Nora Bianconi.

P: Interesante. ¿Y qué otras presencias le llamaron la atención?

I P: Lo vi a Yvon Tesio (tribuno de cuentas de PAIS) y sé que se sacó una selfie con el candidato a presidente.

P: Hace poco había dicho que, entre Milei y Massa, elegía a Massa.

I P: No deja de ser curiosa su presencia porque él no es peronista. Justamente, Massa mencionó en el acto de la SAT que había gente de otros espacios ahí presente. Ojo, Tesio es el titular de PAIS a nivel provincial y está con Martín Llaryora en ese aspecto.

P: Y esto confrontaría con el perfil “mileísta” de Pablo Carrizo, con quien Tesio podría competir en una interna para ver quien es el candidato a intendente.

I P: Claramente, la visita de Sergio Tomás dejó mucha tela para cortar. ¿Le tiro otra presencia que creo que sí fue bastante inesperada? El radical Miguel Ángel Besso. O en todo caso, su doble (risas).