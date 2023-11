JpRC usa el balotaje para jugar a la “mancha K” con Llamosas

Por Gabriel Marclé

Tal lo viene reportando Alfil desde hace días, la principal oposición riocuartense -representada en Juntos por Río Cuarto- se encuentra operando al ciento por ciento en el esquema de campaña que los llevará a competir en 2024 con Gonzalo Parodi como candidato. La neutralidad y prescindencia -aunque dodosa- de cara al balotaje presidencial les presentó el escenario ideal para librarse de las ataduras políticas que devinieron de los procesos electorales de este año. Habiéndose declarado fuera de juego para el 19 de noviembre, los radicales y juecistas del espacio opositor también hacen eso de este tiempo de incertidumbre, alianzas y estigmas para sacar su tajada en lo municipal. Y parece que la visita de Sergio Massa el pasado lunes terminó dándoles letra para confrontar contra el PJ que dirige Juan Manuel Llamosas.

La foto que dejó el paso del candidato presidencial de Unión por la Patria incluyó en cada análisis al intendente peronista de la capital alterna, en días donde el total del Partido Cordobés que dirigen Juan Schiaretti y Martín Llaryora parece haber encontrado su juego del lado opuesto al de Massa. Llamosas quedó pegado sin necesidad de que haya pronunciamiento, permitiendo especular sobre un supuesto apoyo a la figura del ministro de Economía. De eso empezaron a aferrarse los dirigentes de JpRC que trabajan la estrategia de Parodi, quienes ya hicieron recorrer hacia dentro un mensaje que insiste en jugar a la “mancha K” con el peronismo, esperando que afecte su imagen en un electorado que mayoritariamente repele al kirchnerismo.

Mientras varios dirigentes del PJ que integran el gabinete municipal y también el bloque oficialista en el Concejo Deliberante expresan públicamente su apoyo a Sergio Massa, en el radicalismo eligieron el anti-posicionamiento, pero marcando más la crítica al kirchnerismo que al libertario Javier Milei. Desde ahí se posiciona la estrategia cambiemita local que empieza a visualizarse en la forma de vincularse con el votante promedio de la ciudad. La mejor forma que tienen de hacerlo -hasta ahora- tiene que ver con la relación manifiesta entre peronistas y Massa.

No es tanto Llamosas, sino los que vendrán, los que competirán en 2024 contra Parodi. Aunque el intendente es el jefe de campaña, la foto con Massa del lunes no se replicó con tanta fuerza en el discurso de JpRC. Sin embargo, sí se hizo con las palabras de Adriana Nazario, una de las protagonistas de la campaña massista en el Imperio. “Río Cuarto se encamina a tener candidata a Intendente kirchnerista”, dijo Pablo Benítez, concejal de la primera minoría y dirigente local del Frente Cívico, aliado de Parodi rumbo a las municipales.

La ex diputada había declarado que “Sergio Massa no es kirchnerista” y el juecista riocuartense fue a los tobillos. “No me hagas reír @NazarioOK, que el pueblo no la está pasando bien”, lanzó Benítez por tuiter, mensaje que fue repetido entre las líneas internas de JpRC con un mensaje claro: “Es por acá”.

Si esta situación de Nazario y Massa repercute negativamente en los números que el PJ local viene tomando desde hace meses para elegir al sucesor de Llamosas, terminarían haciendo realidad los temores de la dirigencia, cuestión que Alfil ha relatado en ediciones pasadas. Según la teoría de un espacio del peronismo riocuartense, si Nazario era pegada a Massa -y al kirchnerismo- se vería un decrecimiento en las chances de gobernar desde el 2º de julio del año que viene.

Por más extrema que suene, esa postura tiene puntos en común con la línea seguida por Llamosas, quien quizá sea el principal responsable de forjar la estrategia para la campaña municipal. El intendente parece insistir en la predilección de una lista sucesora que sea encabezada por dirigentes más cercanos a su entorno, tales como Agustín Calleri o Guillermo De Rivas -el favorito. La lógica detrás de esta decisión es sencilla: ninguno de los dos tiene lazos con “el kirchnerismo” que hoy el cordobesismo ubica en la imagen de Massa. Esa es la principal diferencia entre los mencionados y Nazario, una que podría ser clave mientras en los tiempos de definición que se acercan.

Por otro lado, las voces del llamosismo se encuentran cada vez más cerca de confirmar la fecha para anunciar al candidato peronista. Una de las versiones plantea que se terminará anunciando al poco tiempo de conocer quién será el presidente de la Nación y casi en simultáneo con la asunción de Martín Llaryora en Provincia. Sin embargo, suena fuerte la posibilidad de que el nombre salga más adelante, quizá a comienzos de 2023. “No es algo sencillo de definir y los tiempos juegan a nuestro favor”, aseguraba un dirigente del PJ municipal.