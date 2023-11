Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







La SAT reclama por pagos atrasados

El informante municipal llegaba a la cronista para comentarle sobre el pedido de pagos por parte de la empresa de transporte SAT al gobierno municipal y provincial. Según informó Puntal, la Provincia adeudaría cerca de $9 millones a la empresa local en el pago de programas como el Boleto Obrero Social y similares.

Informante municipal: Después de todo lo que pasó con el tema de la SUBE, uno creería que el tema Transporte estaría lejos de ser una piedra en el zapato. Al menos por unos días. Pero se ve que no…

Periodista: ¿Qué pasó ahora?

I M: La empresa local le está pidiendo al gobierno provincial que se ponga al día con algunos pagos correspondientes al boleto obrero social, el boleto de adultos mayores, entre otros programas. Pero el planteo no es solo para que la Provincia se ponga al día sino también la Muni que, según dicen, tendría que pagarles cerca de 1 millón. Al igual que otras veces, le piden al gobierno municipal que interceda ante Provincia para acelerar los pagos que quedan pendientes.

P: ¿Y lo han gestionado formalmente a ese pedido?

I M: Desconozco pero ya están planteando que, si no hay respuesta, no podrán hacer frente al aumento salarial de los trabajadores. Hubo aumento de naftas, es cierto pero esto también va a hacer que se refloten algunas críticas que vienen de hace años. “La SAT no muestra los números” dijeron hace poco algunos concejales opositores y es así. Más allá de los pagos que se le adeudan, la firma también está sugiriendo cuestiones en torno al valor del boleto y dicen que estaría desactualizado. Si mi memoria no falla, el año pasado se aprobó un aumento del boleto casi sobre fin de año. Podría volver a repetirse…

Se prepara el casting

El periodista consultaba con su informante en el peronismo para conocer detalles del proceso que culminará en el anuncio del candidato a intendente de la ciudad.

Periodista: Hace unas semanas me hablaron de un casting de precandidatos, de reuniones con todos los que quieren ser intendentes en las que (Juan Manuel) Llamosas les hará la entrevista y conocerá los proyectos. ¿Eso va a ocurrir o me chamuyaron?

Informante: Chamuyo no es. Va a ocurrir. Lo que pasa es que está bastante postergado. Han pasado muchas cosas y no le ha quedado tiempo al intendente para arrancar con las reuniones.

P: Pero, ¿siguen teniendo la misma dinámica?

I: Calculo que sí. No veo por qué no. Quizá no estén todos los que parecían estar. Capaz alguno no acepta ir. Pasaron muchas cosas y siguen pasando. Hasta el lunes, no se sabe nada…

P: ¿Entonces tiene que ver con el balotaje?

I: Y sí. No tiene sentido hacer reuniones ahora. Eso que le digo de que algunos pueden no estar en carrera, tiene que ver con que tal vez su situación cambia si gana Sergio Massa o Javier Milei. ¿Me entiende?

P: Sí, pero no entiendo a quién se refiere.

I: A ver. Adriana Nazario estaba en la lista para participar de esas reuniones, pero no sé si seguirá pensando en ser intendenta en un país gobernado por su amigo Sergio Massa. Tengo entendido que ha habido intentos de sumarla para lo que viene, quizá con algún cargo de importancia. Fíjese que ha bajado un poco el ritmo de campaña Adriana. No es lo que era hace algunas semanas y salió a inmolarse por Massa en la ciudad más anti-k de la provincia.

P: ¿Usted me está diciendo que se baja?

I: ¡No! Pero no se sorprenda si no va al casting. Aunque no sería la única. Me dicen que Agustín Calleri no será tenido en cuenta. No puedo profundizar en explicaciones, pero básicamente me dicen que no está en un momento ideal para ser candidato. Mauricio Dova también estaba en la lista de invitados, pero hace rato no se lo ve tan metido. Pensándolo mejor, hay que ver si sigue en pie el casting o si lo de Guillermo De Rivas está más que decidido.







Reclamos en la UNRC

Un informante del sector universitario dialogaba con el periodista sobre una particular situación que tuvo lugar en los últimos días y que involucra al rectorado de la casa de altos estudios.

Informante: ¿Se acuerda del abrazo sentido entre Sergio Massa y la rectora Marisa Rovera en Bio4? Parece que generó turbulencias en la dirigencia universitaria. Tanto así, que algunos están haciendo de cuenta que ese gesto nunca pasó.

Periodista: ¿Cómo es eso?

I: Fíjese que nadie del rectorado ha salido a hacer declaraciones por el balotaje. Más allá del abrazo ese que le digo, no hay pronunciamiento de Rovera o sus secretarios. Es más, parece que anduvieron negándose a dar entrevistas. Es así, las fotos con Massa generaron revuelo en algunos sectores de la Universidad y ahora se calmaron.

P: En su momento habían lanzado un comunicado en defensa de la educación pública.

I: Sí, pero fue antes de que Mauricio Macri se sumara a la campaña de Javier Milei. Hay muchísima gente de la uni que no está de acuerdo con Massa y que va a votar a Milei. Gente importante, le digo. Capaz por eso Rovera está cuidadosa. Los que sí andan llamando a votar por Massa son los que perdieron las últimas elecciones rectorales, pero no tienen el peso de las autoridades. Hay que ver qué pasa en estos días, pero no creo que Rovera salga a exponerse más de lo que ya lo hizo en Bio4.

Transición en Las Higueras

El informante de la región se comunicó con la periodista para compartirle una foto de la proclamación de autoridades electas en Las Higueras.

Periodista: ¿Tiene un minuto? Quería saber cómo viene la transición en Las Higueras. A juzgar por las fotos que veo, parece que todo marcha bien.

Informante regional: Podría decirse que se está tratando de llevar adelante de manera ordenada y se ha avanzado en algunas cuestiones. Hace poco se proclamaron las autoridades electas. En fin, al menos mejor que Holmberg (risas). Entiendo que ahí el intendente ha estado reacio a hablar con Rosetto (intendente electo). Pero bueno, no se crea que todo es color de rosas por acá…

P: ¿Por?

I R: El intendente electo, Gianfranco Lucchessi, sigue siendo concejal opositor por estos días y no ha dejado de ser crítico de muchas cuestiones de la gestión Escudero. Sobre todo porque está a nada de tener que asumir una responsabilidad muy importante. Y hace poquito hubo intercambios fuertes en el Concejo.

P: ¿Con quién?

I R: Nada más y nada menos que su adversaria en las elecciones. La presidenta del Concejo, Andrea Jurado. Viene por el lado de unas ordenanzas que se trataron la semana pasada y tienen que ver con un barrio de la localidad. Lucchessi sugirió que podría haber gente del oficialismo que haya sacado alguna “tajada” con el emprendimiento desarrollista y ahí parece que se sacaron algunos trapitos al sol. Jurado le preguntó a Lucchessi si hacía referencia a un familiar suyo porque, aparentemente habrían circulado algunas capturas de pantalla con esa información y le llegaron a la ex candidata. Imagine lo que fue eso. Pero otro día, con más tiempo, le cuento más detalles de la discusión.