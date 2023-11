Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Tonello a Bomberos

La periodista recibía un mensaje del informante que le comentaba sobre la renovación de autoridades en la Asociación de Bomberos Voluntarios.

Informante: Hoy (por ayer) habrá asamblea en Bomberos y David Tonello, ex presidente de la Sociedad Rural, será el nuevo titular de la Asociación.

Periodista: Mire usted. No tenía la info de que se renovaban autoridades ahora.

I: Hubo lista única, no sé si se había difundido tanto pero esta renovación no deja de ser interesante. Sobre todo porque Bomberos últimamente ha sido una institución que estuvo en la agenda local por varias cosas. Principalmente lo del cobro de la tasa municipal para el financiamiento.

P: En general, la gestión de Monetti hizo mucho hincapié en la cuestión de los fondos y la falta de recursos.

I: Así es. De hecho, en el comunicado que sacó para anunciar que terminaba su mandato, dijo que quizás fue “un poco obsesivo en su prédica”. Algo que también me pareció importante es que Monetti agradeció a Bomberos por haberlo acompañado y cito textual: “en momentos en los que la demanda a la política generaba situaciones de tensión a las que no estaban acostumbrados”.

P: Claro. Hubo reiterados reclamos a la Provincia en su momento. Pensaba, con esto del cobro de la tasa que se discutió hace poco, en cómo será el vínculo entre la nueva conducción y Llamosas. ¿Qué piensa?

I: Seguramente se mantendrá en buenos términos, como hasta ahora. Monetti también le agradeció a Llamosas en su escrito porque, pese a las diferencias, supieron trabajar juntos desde el respeto. En fin, “habemus nuevo presidente”.

“En 2015 estaban guardados”

Un ofuscado militante del peronismo se comunicaba con el periodista para transmitirle su reacción a dichos que circularon en los últimos días.

Militante: Es increíble lo que tengo que leer en estos días. ¿Tratarlo de tibio al intendente (Juan Manuel Llamosas)? El tupé de estos tipos.

Periodista: Espere, ¿a quiénes se refiere?

M: Lo escuché a Enrique Novo y a sus secuaces, Gustavo Dovis y compañía. Lo más trascendente que hizo Novo en su carrera política fue proponer que Río Cuarto sea provincia, una propuesta que parece más propia de un desequilibrado como Javier Milei.

P: ¡Ah! Me crucé con algunos comentarios en redes sobre esto. Veo que no cayeron bien las críticas.

M: La verdad que no. Es inentendible que se pongan a intentar responsabilizar a Llamosas de lo que pasa con Milei cuando tenemos un gobernador que prácticamente está llamando a votar por Milei. El intendente fue uno de los pocos que aceptó salir en la foto con (Sergio) Massa, por más que no hubo pronunciamiento firme. ¿Sabe la de enojos y reclamos que se ligó? Y no de la militancia local que lo aplaudió por hacerlo, sino de los viejos del Panal. Fue una movida arriesgada y después salen estos a acusarlo de tibio.

P: Veo que está enojado.

M: No es para menos. Con varios compañeros nos estamos organizando para ver con qué podemos ayudar el domingo mientras estoa solo dan notas y te apuntan con el dedo. Evidentemente se olvidan de lo que hicieron en 2015, cuando muchos le entregaron el país a Mauricio Macri. Mientras muchos estábamos peleándola, estos se guardaban y eran funcionales al tipo que nos endeudó por un siglo. Y no hablo solo de Novo, porque hay otros que atacan por lo bajo con lo mismo. Edgar Bruno, ¿le suena? El intendente de Canals.

P: ¿También criticó a Llamosas?

M: No en público, pero es una chicana común de los delasotistas. Hay que ir al archivo para mostrarle las notas donde decía que iba a votar por Macri para terminar con el kirchnerismo. Ocho años atrás. Esto no proscribe.

Hay fecha para la SUBE

Tras el anuncio de Sergio Massa en Río Cuarto sobre la llegada de la tarjeta SUBE a la ciudad y a otras tantas de la provincia, el periodista consultaba con su informante sobre su fecha de implementación.

Periodista: Me llegó el dato de que estamos a días de que funcione la SUBE. ¿Es así?

Informante: Correcto. El lunes 27 de noviembre ya va a estar vigente. Esperemos que dure y no se corte en diciembre, ¿me entiende?

P: ¿Dice que con Javier Milei puede cambiar el esquema?

I: Es una posibilidad. Imagínese, sería todo un récord tener la SUBE por un mes (risas). No me quiero poner en fatalista, por eso le digo que va a estar todo bien y que esto redundará en mejoras. La tarjeta arranca el 27, pero la semana que viene se va a capacitar a choferes y trabajadores de la Unidad de Gestión que va a estar en el centro, frente a la Municipalidad.

P: Buen dato. ¿Y va a funcionar con la tarjeta o vía app?

I: Por ahora es con tarjeta para hacerlo mixto con la tarjeta Satbus que está vigente, un proceso que se estima durará hasta el comienzo del año escolar del 2024. Esperemos que esa transición sea tranquila y que se cumpla lo prometido sobre la transparencia de los subsidios. Si no se soluciona ese tema, sonamos. Y si gana el que sugirió cortarlos, ni le cuento.Otra cosa: comprar la SUBE saldrá 750 pesos. Una bicoca (risas).

Ex rectorado apoya a Massa

La periodista recibía un mensaje del informante universitario, quien le compartía un comunicado publicado en las redes sociales de Rovere-González, la fórmula que condujo la Universidad Nacional de Río Cuarto durante los últimos 8 años.

Informante: Vi que se anda hablando mucho de que la rectora Marisa Rovera no ha dicho explícitamente que apoya a Sergio Massa. Mi opinión personal es que puede no haberlo hecho porque ya sabe que hay gente que está al salto para acusar a nuestra Universidad de “adoctrinamiento”.

Periodista: Entiendo a lo que apunta. También creo que esa puede ser una razón pero hay gente que seguro también interpretó el “abrazo” de Massa como una señal.

I: Además de que básicamente encabezó una marcha en defensa de la Educación Pública. En fin, los que sí salieron a bancarlo públicamente son los de la conducción anterior. Sacaron un comunicado donde dicen que el domingo se define un modelo de país entre dos opciones muy contrastantes. Después se lo comparto pero lo que más recuerdo ahora es que está bien resaltado en mayúsculas que el modelo de Massa es el que “apoyamos con el voto”.

P: ¿Cree que busca “dejar en offside” a la actual gestión?

I: No puedo afirmar tal cosa pero no querían quedarse afuera. Después de todo, siguen representando a un sector de la comunidad universitaria y el comunicado también lo firmaron los que fueron candidatos a rector y vice (Sergio González y Viviana Macchiarola). Creo que del rectorado actual se pueden interpretar varios gestos en contra de Milei y a favor de Massa, más allá de que a varios nos gustaría que haya un pronunciamiento más contundente. Está claro que en el oficialismo también hay gente de otras vertientes que a uno le cuesta pensar que votarán por Massa.