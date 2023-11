Por Gabriel Abalos

Escritos para esquivar a la muerte

Esta tarde a las 19, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) presenta su nuevo libro el poeta Hernán Jaeggi: se titula Unidad Coronaria, y está editado por Ediciones del Callejón. La novedad será presentada por Pecas Soriano, también autor del prólogo, y leerá poemas César León Vargas. Hernán no solo escribe poesía, sino que también la multiplica en bocas de los y las otras poetas, como lo ha hecho al sostener durante más de tres lustros su ciclo de lecturas por el que pasó una totalidad de aedos, bardos y rapsodas cordobeses y también numerosos invitados de otras provincias y países. Dirige, además, la revista Palabras de Poeta, que lleva el nombre de dicho ciclo. Los poemas de Unidad Coronaria fueron escritos durante la internación del poeta en la sala correspondiente del Hospital Ferreyra de Córdoba. “Le pedí a una enfermera que por favor me consiguiera papeles y lápices, y apenas me los trajo me puse a escribir durante los ocho días que estuve internado, sin detenerme ni un minuto porque sentía como un deseo irrefrenable de salir adelante a través de la poesía y no quedarme en ese estado latente, en ese estado de espera, de angustia e incertidumbre, así que bueno, prácticamente podríamos decir que el libro es una especie de catarsis en la forma de escritura”, cuenta el autor. Aferrarse al hecho de escribir a su vez lo unía a la vida y le permitía sacar la cabeza afuera de una situación por cierto traumática. Como escribió Pecas Soriano en su prólogo a este libro, “la poesía mueve al hombre más allá de sus límites absurdos, lo saca del cuadro, de a superficie estudiada, y lo deja flotando en el aire, para que remonte la vida, como si recién comenzara el viento”.

Un nuevo libro, pues de Hernán, quien en las noches febriles anotó: “No estoy seguro qué haré con el resto de mi vida", aunque sin duda lo que hará, y lo que ha hecho, forman una continuidad: seguir escribiendo, hasta que se agote la última hoja. La entrada es libre y gratuita.

Cantata a Juan Bautista Bustos

En el Parque Bustos, espacio verde inaugurado este año en la zona noroeste de la ciudad, se halla emplazada la estatua del primer gobernador constitucional de Córdoba. Hoy, a las 19.30, habrá un concierto a cargo de Los 4 de Córdoba junto a un ensamble de cuerdas integrado por músicos locales. Se interpretará la Cantata al Brigadier General Juan Bautista Bustos, y el historiador Esteban Dómina aportará relatos de su autoría sobre la figura del militar y político nacido en Santa María de Punilla en 1779. La obra es una idea original de Víctor Hugo Godoy, integrante del histórico cuarteto de folklore, autor también de los textos. La Cantata recrea en letra y música aspectos cruciales de la vida de Bustos. Ingreso libre y gratuito

Citas de película en tres salas

Transcurre una tarde con varias opciones para ver cine este martes en la ciudad. Desplegamos el programa de diversas películas que se ofrecen en diversos espacios.

• En el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49), desde las 15.30, se proyecta un título del ciclo Crímenes y detectives tras la cortina de hierro: Eva quiere dormir (Polonia, 1958), filme de Tadeusz Chmielewski que obtuvo el Palmarés del Festival de San Sebastián el año de su estreno. En esta comedia una joven estudiante llega un día antes a la ciudad donde comenzará el año escolar y debe pasar la noche deambulando entre maleantes, armada solo de su candor a toda prueba. Los horarios de las 18 y las 20.30 están reservados para los estrenos del jueves pasado, dos títulos argentinos: Cambio cambio, (2022) dirigido por Lautaro García Candela, ficcional sobre la venta ilegal de dólares a lo largo de la calle Florida de Buenos Aires; y Adentro mío estoy bailando (2023), dirigido por Leandro Koch, Paloma Schachmann. Una historia de amor que conduce a las raíces de la música klezmer en países de Europa del Este. Y a las 23, última función, va otra película del ciclo de detectives y policías del ala soviética: El legado del profesor Dowell (1984), dirigida por Leonid Menaker, en la que un sabio doctor es atropellado, y su cabeza es mantenida viva para extraerle secretos científicos sobre la resurrección.

• En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) se exhibe a las 20, con entrada gratuita, ¡Pueblo nuevo, Casa nueva! dirigida por Santiago Sarmiento. Durante 17 años la Fundación Pueblo Nuevo, Centro educativo terapéutico, habitó una vieja casona alquilada en el centro de la ciudad de Córdoba. Luego de mucho esfuerzo y compromiso de toda la comunidad, Pueblo Nuevo puede mudarse a una casa propia. La película relata el proceso de mudanza encarado por profesores y estudiantes, y todo lo que esto acarrea.

• El Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) ofrece a las 19 una proyección de El Colibrí (2022), filme italiano dirigido por Francesca Archibugi. Cuenta la historia de Marco, apodado El Colibrí, desde su infancia hasta su ancianidad. En clave melodramática, el relato ve al personaje atravesar duras etapas con un constante buen temple, pese a las diversas fatalidades que lo ponen a prueba, como si la vida se hubiera ensañado con él. Y a las 21, prosiguen desde hace semanas las funciones del filme argentino Puan (2023) dirigido por María Alché, Benjamín Naishtat, que refiere a ritmo de comedia la competencia entre dos profesores por la titularidad de una cátedra vacante en la Facultad de Filosofía. Se repite miércoles, sábado y domingo a las 21. Entrada general $ 1000, jubilados y estudiantes $ 800 en boletería.