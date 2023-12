J.C. Maraddón



Tras haber atravesado una etapa de gran popularidad en la que su estilo indie se apoyó en la electrónica de moda para encaramarse en las listas de ventas, la cantante islandesa Björk se sumergió en una tarea experimental de la que pocas veces ha vuelto a salir en los últimos 25 años. Quizás esta diva, que también incursionó en el cine, haya encontrado en ese trajinar su zona de confort, en la que puede dedicarse por entero a la combinación siempre etérea de su voz con diversos sonidos y géneros, sin que importe demasiado que su producción sea aceptada o no de modo masivo.

En 1997, con su tercer disco, titulado “Homogenic”, Björk desorientó a todos al ofrecer un repertorio en el que empezaba a alejarse de las luces del dance para introducirse en un terreno mucho menos convencional, donde entre otras cosas apelaba a la herencia folklórica de su Islandia natal. Desprendida del aporte de Nellee Hooper, el productor de sus dos álbumes anteriores, fue ella aquí la que tomó las riendas en el estudio y eso dio lugar a una obra mucho más personal, elogiada a rabiar por los críticos pero no tan comprendida por el público que la seguía desde comienzos de los noventa.

Tal vez debido a esta misma complejidad que empezaba a caracterizar a su trabajo, hubo composiciones que no ingresaron entre las diez elegidas para “Homogenic”, ni mucho menos estuvieron entre las doce seleccionadas para “Vespertine”, su siguiente disco, en el que el tono intimista y los arreglos de cuerdas eran predominantes. Björk había puesto proa en un camino hacia el corazón de la música alternativa y parecía no haber vuelta atrás en una decisión que era por demás respetable, pero que no dejaba de ser llamativa en una artista que había conseguido ese grado de popularidad.

Entre los temas que fueron descartados en aquella época por no adaptarse a los nuevos modales sonoros que la cantante se empeñaba en adoptar, aparecía uno llamado “Oral”, cuya rítmica estaba inspirada en el dancehall, un estilo del que el reguetón es heredero. De hecho, su letra destila esa sensualidad típica de la música caribeña, que por otro lado se presenta como en las antípodas de la sensibilidad que se les adjudica a los nórdicos como Björk. Lo cierto es que, si bien ella consideró en aquel momento que “Oral” era incompatible con el resto de lo que estaba componiendo, siempre la tuvo en mente para un futuro lanzamiento.

Y un cuarto de siglo después le tocó el turno a esa pieza, que a fines del mes pasado cobró vida en una versión que respeta su confección original, pero que a ese toque latino le adosa un ingrediente extra: la voz de Rosalía. En su constante prédica ecologista, cada tanto Björk publica un single solidario con esos fines, y esta vez quiso que los beneficios obtenidos por “Oral” fuesen destinados a una campaña para combatir la piscicultura abierta del salmón en Islandia y las factorías de pesca montadas en la costa oriental de la isla.

Fue esa mujer de 57 años quien invitó a la catalana de 31 para sumarse a esta causa y acompañarla en esta aventura que también incluye un videoclip firmado por Carlota Guerrero, en el que se las ve a ambas practicando destrezas de artes marciales con la ayuda de la inteligencia artificial. La conjunción de una experimentada y talentosa referente con más de tres décadas de carrera y una aclamada representante del panorama actual, da como resultado un exótico y a la vez atractivo menjunje que cosecha millones de reproducciones en las plataformas de streaming.