Islas de cultura en el archipiélago estival

Por Gabriel Abalos

[email protected]

La vuelta a sala del buen cine

Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) vuelve al ruedo en plenas vacaciones, animando la vida urbana de la capital cuyo bullicio se fue a las sierras, como cada año. Hay, pues vida cinéfila más allá de las plataformas, desde el segundo tercio de enero, y no es poca cosa que la programación reflote con Hojas de otoño (2023) de Aki Kaurismäki, una película que casi todo el mundo ama, porque trata precisamente del amor. Y el amor en estos personajes descreídos, pero no tanto, aparece algo esquivo en la historia. Ansa es ella, y la acaban de despedir del super donde trabajaba; Holappa, él, es un obrero metalúrgico que bebe más de lo que es bueno. La vida no es un sueño y la timidez, las heridas, el descuido, los imprevistos, conspiran contra lo que titila dentro en cada uno de ellos. Pero el deseo de los y las espectadoras para que el amor prospere, tendrán su efecto de la mano de un gran realizador. Por algo, el filme tiene tanto de homenaje a mayúsculos cineastas.

Fallen Leaves ganó el Premio del Jurado en el último Festival de Cannes y recibió dos nominaciones a los Globos de Oro, como mejor película de habla no inglesa y a Alma Pöysti, que da vida a Ansa, como mejor actriz de comedia. También es favorita entre los preseleccionados para los Oscar. Se da hoy a las 19 y el jueves y viernes a las 17.

Este miércoles, luego de la proyección del filme de Kaurismakï vuelve a la cartelera, a las 21, el filme nacional Puan (2023) dirigida por María Alché, Benjamín Naishtat, título de mucha pegada, en el que se enfrentan dos generaciones y sobre todo dos concepciones de la enseñanza universitaria, en un concurso para titular de cátedra de Filosofía en la UBA. Con dosis de comedia y amargura, Puan está muy bien sostenida actoralmente, y su relato sin falsa redención, convence. Repite sábado 13 y domingo 14 a las 21.

Entrada general $ 1500. Jubilados y estudiantes $ 1000 disponible en boletería.

Formas artísticas del bosque

En la Galería de Arte del Colegio de Escribanos de Córdoba (Obispo Trejo 104) sigue abierta la invitación a recorrer y contemplar la propuesta expositiva Inundar el bosque, que inauguró el 28 de noviembre pasado y se puede apreciar hasta este 26 de enero. Allí exponen sus trabajos las artistas Daniela Córdoba, Gabriela Pérez Guaita, y Fabiana Rossi, las tres con trayectorias y numerosas menciones y premios nacionales. La muestra reúne enfoques diferentes para trasladar, en metáfora y en objetos concretos, la fuerza de la vida vegetal mediante técnicas mixtas, pintura y formas soldadas en metal. El texto curatorial reflexiona: “En épocas en que el hombre se ha encargado de violentar el equilibrio ecológico del planeta al punto de cuestionar su propia sobrevivencia, nunca más oportuno que desde el arte se indague sobre la temática de la naturaleza”.

El horario de visita, de lunes a viernes, es de 8 a 16. Entrada libre y gratuita.

Roly Serrano, con humor y emoción

El Teatro La Llave en Av. Gauss 5730, Norte, presenta este miércoles y el jueves sendas y atractivas programaciones en la ciudad. Hoy a las 21.30 ofrece el unipersonal Rolando, en el cual ese gran actor que es Roly Serrano comparte con el público sus dificultades y limitaciones referidas, a su propia experiencia de vida en relación con la salud, la obesidad, y la necesidad de cuidar de uno mismo. El actor se expone y explora las emociones y los sufrimientos derivados de esas cuestiones que determinan la vida, en esta sensible comedia que tiene libro y dirección de Alfredo Megna. En ella, Rolando es el propio actor, aunque también un personaje, distancia que le permite abordar a un hombre en una silla de ruedas que indaga en su vulnerabilidad, en una historia de médicos, quirófanos y enfermeros, y también en sus sueños y esperanzas. La propuesta se repite el miércoles 24 de este mes. Entrada general $ 6000.

Mañana jueves, por su parte, el Teatro La Llave estará presentando un show altamente probado ante la audiencia del país. Su título: Tango Corrupto... Y no es un afano. Este espectáculo lleva varios años demostrando las posibilidades que ofrece el género ciudadano de recibir en su formato y en sus reglas musicales canciones provenientes del rock, del bolero, de la balada, de las melodías pop de autores como Fito Páez, Palito Ortega, Diego Torres y del repertorio de la Mona Jiménez y otros. Se lucen las voces de Oscar Lajad junto a Lucila Juárez y orquesta. La dirección escde Darío Petruzio y los textos que articulan las músicas en escena pertenecen a Fernando Albinarrate. Jueves de enero a la 21.30 en la sala de barrio Villa Belgrano. Entradas a $ 6000. Se compran para ambos espectáculos en www.teatrolallave.com. Reservas llamando al 3513994345.

Teatro infantil y canción en la Villa

Entre las ofertas en salas de Villa Carlos Paz, se puede destacar las que propone Espacio África (Arturo Orgaz 58), que reparte en horarios diferenciados su oferta de los miércoles de enero. A las 20 se pone la obra para toda la familia Cuentos Musicales, donde aparecen historias de Aladin, la princesa Jazmín y el genio de la lámpara, y también de la Sirenita Ariel. El show cuenta con seis artistas en escena y canciones clásicas interpretadas en vivo, con dirección de Hector Perez Hinding, y producción de Absurdas y Subert. No se informa el precio de la entrada. Se repite el viernes en el mismo horario.

Y a las 22, la sala propone un encuentro musical con la voz del Toro Quevedo y la participación de la cantante María Laura Saggin. Con 45 años de carrera a sus espaldas, el artista está haciendo temporada este enero y en febrero en la Villa con el espectáculo Toro íntimo, un formato teatral musical donde se van tejiendo canciones de géneros diversos y algunos cuadros donde se suma una humorista trans. El show es producido por Verónica Vaira y Rodrigo Perazolo.