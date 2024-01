Ley ómnibus: el mentón de Bornoroni y la voluntad de De Loredo

Por Gabriel Silva

El primer día de comisiones para comenzar a debatir la ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso dejó el protagonismo relevante de dos cordobeses. Por un lado, el libertario Gabriel Bornoroni en su rol de titular de la comisión de Legislación General; y por el otro, el jefe del bloque radical en la Cámara baja, Rodrigo de Loredo.

Al empresario cordobés, que quedó al frente de una de las comisiones más tensas, le facturaron propios y extraños la poca experiencia para llevar adelante el debate. Al punto que varios hablaron de cómo le habían “encontrado el mentón”, en términos boxísticos, durante el arranque de la discusión por el paquete de leyes que mandó el Ejecutivo.

Situación de la que se hicieron eco no sólo los legisladores de los distintos bloques de la oposición, sino también algunos integrantes de La Libertad Avanza, en medio de la interna que vive el oficialismo nacional. Y que tiene, como se sabe, sus réplicas en Córdoba.

En uno de los momentos más álgidos de la discusión, el diputado kirchnerista Sergio Palazzo, cruzó con vehemencia a Bornoroni por los dichos que en su ocasión había realizado el propio Milei tildando a los legisladores de coimeros.

-“¿Algunos de los miembros o autoridades de las comisiones recibieron pedidos de coimas de algún diputado? Ya que el Presidente dice que piden coimas… quiero que me informen”, largó Palazzo después del mediodía.

-“La pregunta que acaba de hacer no tiene asidero…”, devolvió Bornoroni

-“¿Cómo que no? Para usted. Yo no tengo denuncias ni procesamientos para que me traten de coimero. Si a usted le gusta que lo traten de coimero es un problema suyo, a mí ningún Presidente me va a tratar de coimero. Conteste…”, apuró Palazzo.

Situación que reflejó que sería una jornada compleja para el empresario de los combustibles en el primer día de cruces en el marco de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales.

Antes del arranque, a Bornoroni le habían sugerido diputados de otros bloques la complejidad del escenario y la tensión con la oposición. Fundamentalmente con el kirchnerismo y la izquierda. Y así fue como debió sortear varios momentos complejos durante la exposición del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Mandíbula de cristal

En el boxeo, aquellos púgiles que suben al ring con un perfil de retador y les encuentran rápido el mentón o la guardia baja, se dice que tienen “mandíbula de cristal”. Algo de eso pasó con Bornoroni, sostuvieron a Alfil aquellos que transitan los pasillos del Congreso.

Cerca del mediodía, un diputado cordobés que no forma parte del bloque libertario, pero que conoce y tiene diálogo con Bornoroni, reafirmó la advertencia de hace unos días. Al igual que integrantes de Juntos por el Cambio desperdigados en distintas bancadas.

De hecho, desde el radicalismo reconocieron sugerencias al diputado libertario en el mediodía de ayer y horas antes del arranque de las comisiones.

Sin embargo, como se dijo, también en ‘las fuerzas del cielo’ advirtieron algunas debilidades entre los libertarios al frente de las comisiones. Una persona que integra La Libertad Avanza y que mantiene distancia desde hace un tiempo con Bornoroni reconoció que “estuvo complicado el arranque”, según confió la fuente de diálogo directo con Milei.

Entre las críticas internas, hasta la polémica Lilia Lemoine se sumó a un fuerte pedido para que Bornoroni le silenciara el micrófono de una diputada del kirchnerismo en un cruce que la libertaria influencer hizo viral en redes.

De Loredo, entre el respaldo y la ambigüedad

Anoche, dirigentes de otros bloques no terminaban de descifrar cuál había sido el rol de De Loredo en el comienzo de la discusión. “Dijo que acompaña, pero pone reparos. No se termina de entender”, sostuvo un integrante del espacio amarillo.

De todas maneras, como se dijo en este diario desde hace varios días, el jefe del bloque UCR dará gobernabilidad con su bancada. “La UCR tiene actitud de contribución, pero el Gobierno deberá establecer las prioridades de la sociedad”, dijo el radical en la comisión.

En tanto, el excandidato a intendente lanzó una frase que, puertas adentro, varios sostienen en lo que por ahora sigue siendo Juntos por el Cambio. “Nos embarga la actitud del Gobierno, ¿quieren que se aprueben estas herramientas o quieren que el Parlamento se lleve la marca y esto devenga en una especie de señuelo?”, lanzó el cordobés.

Esta ambigüedad genera inquietud en el radicalismo. Tanto dentro del Congreso, como puertas afueras del Parlamento. “Rodrigo está en una situación compleja porque debe atender varios teléfonos”, dijo un radical de diálogo habitual con De Loredo, en referencia, tanto a la conducción nacional de la UCR como también al expresidente Mauricio Macri.

Precisamente, quien se agarró de este doble comando externo fue la también diputada, aunque del kirchnerismo, Gabriela Estévez. “La UCR le va a votar a Milei la suma de poderes y el ajuste igual que con Macri”, dijo la parlamentaria K.

Los debates en comisión continuarán hoy y mañana con la expectativa puesta en qué respaldo legislativo consiguen los libertarios y cuántas de las iniciativas de la ley ómnibus pueden poner en marcha. A lo mejor, es como dijo ayer un integrante de Juntos: “en vez de una ley ómnibus, por ahí sacaban más réditos con varias leyes ‘combis’”.