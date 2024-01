Enroque Corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé

Planificando la convivencia

El periodista dialogaba con su informante en las líneas del radicalismo local, quien le comentaba sobre supuestas “incompatibilidades” dentro de la creciente alianza que acompañará a Gonzalo Parodi en las elecciones municipales.

Informante: No me quiero apurar con esto que le voy a contar, pero tengo indicios de que el equipo que está armando el “pampa” (apodo de Gonzalo Parodi) puede tener algunos chispazos antes de siquiera arrancar la campaña.

Periodista: ¿Tan rápido? No me vaya a tirar fruta.

I: Es que el tema está a la vista. Como radical que quiere ganar las elecciones y recuperar la Municipalidad, estoy super contento con la forma en la que se están haciendo las cosas, sumando a todos y sacando músculo. El tema es… ¿vio cuando uno mezcla condimentos que no pegan? Bueno, acá pasa algo parecido. Veo al equipo de Parodi tratando de planificar un esquema que permita la convivencia de espacios muy disidentes.

P: ¿Por ejemplo?

I: A ver… ¿se imagina un asado de campaña donde Parodi junte a Eduardo Scoppa con los libertarios que están buscando sumar?

P: Ahora entiendo por dónde va…

I:

El otro día entro a X y lo leo a Scoppa matándolo al presidente (Javier Milei). Hasta ahora el único del equipo que se expresa públicamente en contra de las políticas del Gobierno de Javier Milei, mientras muchos se guardan para que caerle mal a los que lo votaron. Digo, si para armar una alternativa conjunta tienen que inspirarse en algunos conceptos de la libertad, no sé cuánto puede aguantar el “bocha” (apodo de Scoppa). Mire que es de irse cuando no le gusta algo, ¿eh?

P: El otro día me comentaban algo parecido sobre el tema aborto.

I: ¡Claro! En el radicalismo hay muchas mujeres que defienden el tema con el pañuelo verde puesto y parece que ahora también se va a sumar gente de Aurelio García Elorrio al equipo. Son cosas que no machean.

P: Pero en todas las alianzas hay diferencias fuertes…

I: El tema es cuánto pueden ceder para garantizar el funcionamiento correcto del equipo. Yo creo que lo único que les importa a muchos es formar parte de un equipo ganador, pero los principios también son importantes…

¿Vacaciones en el Mójica?

El periodista se disponía a chequear un dato con su informante en el Ejecutivo municipal.

Periodista: Che… noto un poco caída la agenda municipal. O sea, no es la misma que en los primeros días del año. Esta semana estuvo floja, ¿puede ser? ¡No se estarán tomando vacaciones!

Informante: (Risas) No es el primero que me lo pregunta. No se impaciente, que ya se vendrán muchas cosas.

P: ¿Cuándo? Porque quería preguntarle por algo puntual…

I: Pregunte.

P: Me llegaron comentarios de que algunos funcionarios importantes se tomaron un descansito. Uno en particular, que está buscando ser intendente y, dicen, lo vieron por Brasil.

I: Pfff. Cómo les gusta inventar cosas. ¿Lo dicen por Guillermo De Rivas? ¡Si lo acabo de ver!

P: Bueno. No lo culpo si se tomó un par de días. Se vienen meses movidísimos.

I: Las versiones esas son dañinas. Le apuntan al que más labura mientras algunos están desaparecidos desde navidad. ¡Increíble! ¿A eso lo sabía?

P: ¿A quién le pega usted?

I: Ah, no sé. Averigüe. Usted es el que nos cuenta los días de vacaciones (risas).