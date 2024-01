La voz de un visionario

J.C. Maraddón



Desde la secundaria se nos ha insistido en la imparcialidad de la ciencia, en la necesidad de ser objetivo para dedicarse al estudio de determinada materia si nuestra meta es llegar a determinar criterios de verdad al respecto. Eran preceptos que se impartían como un dogma, más allá de que la historia enseñara que teorías científicas a las que se consideraba infalibles eran desmentidas tiempo después por nuevos hallazgos que demostraban su equivocación. El libro “La investigación científica” del epistemólogo argentino Mario Bunge funcionaba como una especie de manual obligatorio para quienes se adentraban en los rigores de esta forma de conocimiento.

Pero en esos mismos años sesenta en que Bunge se expresaba en esos términos, para exiliarse en Canadá luego del golpe de estado de Juan Carlos Onganía, bullían otras ideas que eran acordes al espíritu de la época, impregnada por el pensamiento crítico y por posturas políticas que desafiaban el status quo. Estos cambios culturales y sociales que se hicieron cada vez más evidentes, no podían dejar de afectar un área supuestamente tan alejada de lo cotidiano como la ciencia, a la que se procuró bajar de su pedestal para que fuese funcional a la rebeldía reinante.

En la Argentina, parte de la comunidad científica adhirió en los años cincuenta al ideario del desarrollismo, que llegó al poder en 1958 a través de Arturo Frondizi y que señalaba al subdesarrollo como una etapa que el país podía superar si se tomaban medidas correctas para conseguirlo. Sin embargo, estos teóricos no tardaron mucho en darse cuenta de que esa tendencia desarrollista no era sino una consigna auspiciada desde Estados Unidos, para que los países del Tercer Mundo se ilusionaran con alcanzar alguna vez un estatus capitalista similar al de aquella potencia y no cayeran en una economía socialista dentro de la órbita soviética.

Uno de los catedráticos que advirtió esta trampa y se empeñó en construir un modelo científico independiente de las presiones foráneas fue Oscar Varsavsky, quien como miembro destacado del CONICET pugnó por desarticular ese paradigma que, disfrazado de rigurosidad y apego al método, en realidad solo procuraba mantener las cosas bajo control. Con obras como “Ciencia, política y centificismo”, “Proyectos nacionales” y “Estilos tecnológicos”, ejerció una notable influencia sobre sus contemporáneos y contribuyó a que los científicos nacionales encarasen proyectos en una dirección que fuese propia a los intereses del país y no promovida como consecuencia de la Guerra Fría.

Después de ser estrenado en el canal Encuentro como parte del “Ciclo no ficción” de esa señal, se encuentra alojado en la plataforma cine.ar el documental “Varsavsky, el científico rebelde”, dirigido por Rodolfo Petriz, en el que el propio cineasta se lanza a develar el misterio de este personaje, fallecido en 1976, cuando tenía 56 años. Testimonios de colegas, familiares y conocidos de Varsavsky, quienes a su vez aportan material de archivo, ayudan a Petriz a reconstruir la biografía de un hombre al que no le gustaba ser fotografiado y del que apenas sobreviven algunos casetes con sus conferencias.

Aferrado como tantos en aquella época a la esperanza de que el mundo se encaminaría hacia un futuro promisorio si se seguía el camino correcto, Varsavsky se dedicó a la elaboración de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales y previno con muchísima antelación acerca de los peligros que entrañaba la sociedad de consumo para los recursos naturales. Frente a un panorama actual en el que muchas de aquellas pesadillas se han materializado, ver este largometraje representa un anacronismo que incita a imaginar cuántos otros mundos hubiesen sido posibles de haber escuchado las advertencias de estos visionarios.