Por Gabriel Abalos

El sábado, noche de apertura del 64º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, tras la actuación de Las voces de Orán y de Horacio Banegas y su banda, hubo un sentido momento de poesía en el escenario Atahualpa Yupanqui, cuando el poeta Hugo Rivella elevó su voz con firmeza y con entonación que retomaba la línea histórica de los poetas del folklore, para evocar la idea de la patria como ese lugar donde duelen los pesares del pueblo y adonde el bardo va en busca de sus convicciones y de sus emociones. Sobresalió ese momento en que el silencio de la plaza colaboró a que la poesía e a resonar en la Próspero Molina, algo que remite a una tradición de grandes poetas avivando el fuego de las noches de danza y canto. Hugo Rivella, organizador y programador del XXII Encuentro de Poetas con la Gente que comienza este lunes en el Patio de los Poetas de la Escuela Roca, se refiere a esta iniciativa de abrir el escenario a las voces poéticas, retomando una latente práctica de la historia del Festival.

“Aquí fue esencial la gestión de Jorge González, secretario de Cultura, y la aceptación por parte de Programación, de Fabián Torletti. Esto retoma la experiencia de hace algunos años. La presencia en el escenario es un chispazo que se dará a partir de las 11.30, más o menos. No subirá una delegación, sólo serán unos minutos. Lo importante es la puerta que se abre. Saber que afuera aguarda lo imposible.”

El Encuentro de los poetas del país en Cosquín cumple 22 años de una celebración presente todos los eneros. Hugo Rivella lleva “con alguna intermitencia, unos diez años” unido a esa fiesta. En algunos de esos años fue concurrente al evento “más allá de haber sido invitado, y de compartir con Miguel Ángel Vera la experiencia de los Encuentros que se venían realizando. Hoy estamos a cargo de su programación.”

Destaca Rivella “la absoluta libertad con que llevo adelante esta tarea. Jamás hubo trabas, mucho menos ahora, para la realización del Encuentro, en todo aspecto, desde la asistencia técnica en sonido y luces y en la que Luis Nougués es esencial, hasta la selección de poetas, por supuesto escuchando las sugerencias que compañeros poetas me acercan.” También pone de relieve el hecho de “tratar de no repetir la grilla en las programaciones. De ese modo, podemos acercar voces nuevas, sin olvidar a aquellos que hicieron posible llegar hasta aquí”. El Encuentro de Poetas se enriquece con la participación de músicos que aportan su arte a las noches de versos. “Quiero agradecer sobremanera a los músicos que forman parte de la Programación del Encuentro. Su entrega y desinterés. La generosidad para estar haciendo posible tanta maravilla.”

El programador quiere enfatizar asimismo “en letras grandes que, a instancia de un proyecto presentado el año pasado, se realizó la convocatoria al Primer Concurso Nacional de Poetas con la Gente. Agradecemos públicamente la cantidad y calidad de libros participantes del Certamen, en el que fue elegido el poemario Gánimeth, de Jota Ele Andrade, por un Jurado Integrado por Xavier Oquendo Troncoso, César Vargas y Alfredo Luna. Libro que fue editado por Editorial Babel, la misma que edita Palabras de Poeta”. La presentación de esa edición tendrá lugar esta noche, la primera del encuentro.

Recuerda Rivella que esta cita de poesía tiene una historia y un presente jalonados por “nombres como Edgar Morisoli, Ernesto Cardenal, Jorge Boccanera, Antonio Preciado, Lucía Carmona, Héctor Gatica, Laura Yassan, María Teresa Andruetto y muchos otros”. La selección de los y las participantes remite “a una grilla con la máxima amplitud de lectura de los poetas a invitar. En los últimos años, se les pide a los invitados que acerquen el nombre de por lo menos tres poetas a tener en cuenta. Todos generosamente lo hacen. El ojo del otro te ayuda a mirar. Nos quita la ceguera y abre el corazón”, dice. La tarea de Rivella tiene mucho que ver con la lista de invitados a compartir sus obras: “El armado de la grilla se hace con mi propia lectura, pero, sobre todo, con lo que aportan y aportaron los compañeros en estas lides, desde Jorge Boccanera, Gustavo Tissoco, Leandro Calle a Gerardo Burton. Y también los que hurguetean cerca de mí.”

Agrega que, para este año, “se les ha pedido a los poetas una reflexión sobre Poesía y Libertad. Eso define nuestra postura. Estamos pasando tiempos duros. La Cultura va a resistir todo atropello. Estar alerta, también es Poesía”.

Participan en la velada inaugural y leerán algunas obras suyas esta noche desde las 21, en el patio de la escuela ubicada en San Martín y Sarmiento, sobre el escenario “Armando Tejada Gómez” los y las poetas Ohuanta Zalazar, Alejandro Cesario, Sixto Sarmiento, Miguel Ángel Féderik, Margarita Drago, Harold Alva.

Se harán presente unas cuarenta voces poéticas a lo largo del ciclo que se extiende hasta este sábado. Entre sus invitados e invitadas se cuentan nombres como Livia Hidalgo, Silvia Barei, Jotaele Andrade, Leandro Calle, Liliana Mainardi, Nelson Specchia, Gustavo Bustillo, Pía Cabral, Carolina Zamudio, Sixto Sarmiento. En cuanto a los músicos invitados al encuentro, este año participan Clara Bertolini, Trío Vergara, Nahuel Porcel de Peralta, Mario Díaz, Sandro Rodríguez, Desmonte de la niebla, Grupo Ánima.

Hugo Rivella no duda, en base a la experiencia, del apoyo del público: “Casi siempre el público nos ha sido fiel, con mayor o menor asistencia. Los que asistimos a encuentros en distintas partes del país y de América Latina, debemos estar orgullosos de nuestro pueblo. Más de una vez me he topado con gente que es número puesto en el Patio de los Poetas. Incluso personas que viajan desde otras partes.” Destaca, además, que paralelamente a la realización del Encuentro, “por instancia de Miguel Vera y de Graciela Robles, un grupo de hombres y mujeres se reúnen cada día a leer poesía en el Patio de los Poetas. Me emociona saber que esto ocurre hoy. A metros del olvido.”