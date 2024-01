Gustavo Chazarreta, el alma en cada canción

Por Jackie Bini

@jackie.bini

“Cosquín tiene un significado muy especial, creo que para todos los artistas que hacemos folklore. Todos en algún momento sueñan y pretenden llegar a ese escenario. Al escenario mayor lo pisé por primera vez con mi grupo en el año 2013, después volví a repetir en 2014, y ahora vuelvo a estar 10 años después. Pero siempre recuerdo haber tocado en la peña del dúo Coplanacu durante 11 años, más o menos consecutivos. Fue maravilloso porque era como una segunda casa para nosotros los artistas que teníamos la posibilidad de ser amigos de los Copla y de compartir ese encuentro. Lamento que no se haga más, pero el llegar a Cosquín era siempre muy particular y muy esperado. Y también tengo el recuerdo invaluable de que en 2014, cuando me presenté por segunda vez, recibí un mensaje de mi padre que se fue ya hace 6 años de este mundo, y él me decía en ese mensaje,’cantá con el alma como lo hacés siempre, dejá el alma en cada canción’. Así fui con toda esa energía linda que me había transmitido mi papá, mi madre, toda mi familia, para ese momento tan particular. Ahora cuando me presente voy a traer nuevamente esa frase a mi memoria y voy a hacer lo mismo que hago hace años, que es dejar el alma en cada canción.

Pero lo más importante sobre el significado de Cosquín es que allí conocí, en la vereda de la plaza viendo el escenario desde fuera, a mi señora, Lorena, quien es la madre de mi hijo Lautaro y hace 14 años que estamos juntos. Desde ese día en Cosquín no nos separamos más, así que en un encuentro de casualidad en esa ciudad terminé formando mi familia.”

Radicado en La Plata, Gustavo Chazarreta intenta reseñar lo vivido durante el pasado año y proyectar lo que se viene en su carrera.

“El 2023 ha sido muy positivo, artísticamente hablando. Hemos tenido bastante actividad, gracias a Dios, y viajado por distintos lugares, y lo más importante es que pude llevar mi música a sitios donde nunca había estado anteriormente. Y eso siempre es positivo porque va abriendo otras puertas, y uno va tratando de reforzar y ampliar el camino que empezó hace más de 20 años. Ahí estamos, tratando de conocer nuevos escenarios, de conocer gente nueva. Además el año que pasó pude editar el primer capítulo con seis temas nuevos de mi último disco, que va a contar con tres capítulos en total. El 2023 fue el lanzamiento de ese primer capítulo y ahora vamos por el resto.

El disco nuevo se llama Otra vez naceré. Son todas composiciones propias y otras que tengo con Leo Dan y seguramente se sumarán algunas composiciones con otros artistas. Ahora lo que estoy trabajando, que tengo que retomar obviamente luego de los festivales, es volver al estudio y ponerme a terminar el segundo capítulo que va a contar con ocho canciones, también nuevas, inéditas de mi autoría, siguiendo el paso que inicié hace mucho tiempo de describir mis propias experiencias, mis propias vivencias, tratar de reflejarlas en la canción y andar este camino de la música de la mano de mis propias creaciones, como han hecho tantos artistas. Y también empecé hace un par de años un libro que tiene 34 capítulos, ya está terminado y estoy en el último tramo a ver si puedo editarlo este año y contar un poco también algunas cosas que tienen que ver con la historia de las canciones que escribo. Así que en eso estoy, entre un disco y un libro.”

Con todas las expectativas puestas en la presentación de esta noche en el Atahualpa Yupanqui, esto es lo que tiene preparado para la ocasión.

“Para esta edición el tiempo que tengo para presentarme es bastante corto. No van a ser más de cuatro, cinco temas. Pero obviamente que lo quiero aprovechar. Siempre vengo defendiendo mis propias canciones. Tengo muchas canciones propias, compuestas, escritas, y algunas tantas también en colaboración con otros artistas. Lo que pretendo hacer es cantar canciones que dejen un mensaje, más allá de que puedan ser festivas, que seguramente va a haber una chacarera que la vengo cantando ya hace tiempo, la editamos hace muy poco, que es una chacarera con Leo Dan. La letra me pertenece y la música es de Leo. En el 2022 y el año pasado tuvimos una dupla compositiva con Leo Dan, con todo lo que eso significa. Hicimos cerca de diez canciones juntos y las vengo grabando. Y una de ellas va a estar incluida en el repertorio de Cosquín. Y después voy a hacer otras canciones también. Las elegí más que todo por el mensaje que dejan. A partir de ahí tratar de sostener el espectáculo, de componer un espectáculo corto, pero que sea efectivo. Me estoy presentando generalmente en una base de trío, con piano. Los músicos que me van a acompañar en esta oportunidad serán Juan Pablo Suárez, en piano, que es oriundo de la localidad de Salazar, provincia de Buenos Aires, pero vive en La Plata. Yo estoy radicado en La Plata también, hace catorce años. Va a estar Fernando Curriger, que es el percusionista que me acompaña hace siete años. Fernando es de la localidad de Roldán, provincia de Santa Fe. Y estará en esta ocasión también Matías Maldonado, que es un joven bandoneonista. Así que esa va a ser la formación: piano clásico, bandoneón, percusión, y yo a cargo de la guitarra y la voz.”

La edición 64 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín viene transitando jornadas que recuerdan el brillo de otras épocas. Esta noche, en la cuarta luna coscoína, además de Gustavo Chazarreta, pasarán por el escenario mayor: Pedro Aznar, Víctor Heredia, Maggie Cullen, Ahyre, Grupo Vocal Argentino, Priscilla Ortiz y Raly Barrionuevo.