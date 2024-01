Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







La última apertura de sesiones

La periodista dialogaba con un informante del Concejo Deliberante respecto de la apertura de sesiones que tendría lugar el próximo jueves.

Periodista: ¿Sabe algo de la apertura de esta semana?

Informante: Le debo los detalles del lugar y hora pero el año pasado fue en el Viejo Mercado y tuvo una muy buena convocatoria ¿Se acuerda que se dudaba de si sería la última apertura de Llamosas?

P: Me acuerdo. En ese momento todavía se especulaba con la posibilidad de que Llamosas sea vice o, incluso si eso no se daba, se esperaba que asumiera algún cargo cuando arrancara la gestión de Llaryora.

I: Claro. Pero creo que el tiempo fue dejando claro que la Capital Alterna es importante y que el intendente tiene que estar presente en este último tramo. Es clave para los peronistas retener la Municipalidad y creo que se va a venir una campaña fuerte.

P: ¿Qué espera del discurso? Algo de distinto va a tener que tener, por ser el último.

I: Yo creo que habrá repaso de gestión pero desde una perspectiva más global, no solo de lo que ha ocurrido en el último año. Y algún mensaje fuerte de cara a las elecciones, está claro. Ya sabemos que Guillermo De Rivas es el candidato que quiere el llamosismo pero también se sabe que Adriana Nazario no cedería tan fácil. Hace un mes más o menos me ponía a pensar en lo que nos esperaba al regreso de la actividad legislativa y quizás la imaginaba a la ex diputada en ese evento. Ahora no estoy tan seguro. Sobre todo por esta disputa “a cielo abierto” por la candidatura del PJ. Ojo, en una de esas nos sorprende…







Dovis recordó al Llamosas de 2017

El periodista recibía un mensaje del dirigente radical, quien comentaba sobre un movimiento en redes sociales que involucraba al intendente Juan Manuel Llamosas.

Dirigente: Parece que los retuits del presidente (Javier) Milei no son los únicos que generan revuelo. Recién me crucé con uno que me llamó la atención, Gustavo Dovis compartiendo un tuit que (Juan Manuel) Llamosas publicó en mayo del 2017.

Periodista: ¡Eh! ¿Por qué se iba tan para atrás? Me intriga saber qué decía el tuit.

D: Era una manifestación pública de Llamosas en solidaridad con los organismos de DDHH cuando la Corte Suprema falló a favor del 2x1 para el represor Luis Muiña. ¿Se acuerda del caso?

P: Claro que lo recuerdo. El tema es que sigo sin entender por qué Dovis recordaría eso ahora.

D: Deberíamos escucharlo a ver si lo puede explicar, pero lo que puedo decirle es que este retuit tuvo repercusiones dentro del partido. Fue compartido y analizado. Muchos dicen que Dovis lo corrió por izquierda a Llamosas, como si hoy no representara aquello que representó en 2017 cuando se puso del lado de las agrupaciones de DDHH.

P: ¡Apa! No lo había visto así, pero ahora que lo dice…

D: Si me pregunta a mí, es una locura cargar contra Llamosas por los DDHH. Es el primer intendente en funciones que participó de una marcha del 24 de marzo, reformó la Casa de la Memoria, se involucró directamente en causas de lesa humanidad por el caso Gutiérrez. Digo, pegarle por ahí seguro que sale mal. Es un pelotazo en contra.

P: Ahí vi en las redes de Dovis y no está el retuit. Quizá fue un error de cliqueo (risas).

D: Puede ser. O se dio cuenta de lo que se le venía. La captura ya está dando vueltas por ahí, así que el retuit existió. Además, ¿qué hacía buscando letra en 2017? No es por ahí.

Semana clave en seguridad

El informante del peronismo compartía con el periodista un dato sobre las acciones en seguridad que se llevaron a cabo en estos días.

Informante: Señor, le iba a comentar que están muy a full con los operativos de prevención. Hay un problema muy grande en el centro y eso ha llamado la atención hasta de las autoridades provinciales.

Periodista: Es cierto que se ve mucho movimiento, especialmente en el barrio. El otro día me contaron lo del operativo en plaza Cabrera.

I: Bueno, ahí fue el problema más grande. Ya era incontrolable la situación. Motos, drogas, tiros y todo a la vuelta del Centro de Salud, a diez cuadras de la plaza. Por eso se despertaron…

P: ¿Quiénes?

I: Los de Provincia y los de la Muni. Imagínese si seguía el lío este que se vio, ¿cómo hacía el intendente (Juan Manuel Llamosas) para vender el éxito de sus políticas de prevención y anunciar medidas en materia seguridad? Se le iban a venir al humo los de la oposición. Por eso le cuento lo que me enteré, que bajó la voz de mando y a los gritos para que frenen lo que se estaba viendo. Si en el centro estaban enquilombados, usted verá lo que debe ser en la periferia.

P: Claro. ¿Y cómo sigue esta semana?

I: Seguro con secuestro tras secuestro y detenciones en el centro. Está super custodiada la zona ahora. No quieren sorpresas de acá al jueves, cuando Llamosas hable en el Concejo. Es más, no quieren imprevistos de acá a las elecciones. Intentarán estar muy finos con ese tema.

“Salvar la temporada”

La periodista dialogaba con un informante de la región, quien se refería a los festivales de verano en el sur de Córdoba luego del festival de folklore de Las Albahacas que tuvo lugar el fin de semana.

Informante regional: ¿Pudo ir a alguno de los festivales? La verdad que, entre tanto descalabro económico y problemas de esa índole, no dejan de ser una linda escapada de fin de semana.

Periodista: Ya que me lo menciona, estuve leyendo un poco de todo sobre eso. Me comentaron que la actividad turística se mantiene a flote pero ha sufrido algunos cambios y que ya no muestra los mismos números que antes.

I R: Eso seguro. Yo noto mucho turismo de fin de semana o incluso itinerante. Gente que vienen a pasar el día, se come un asado en el río y se va. Uno tampoco pretende mucho porque sabemos lo difícil que está y aún así muchos vecinos de la zona se la rebuscan. Lo mismo hacen los propios municipios. La intendenta de Las Albahacas, Miriam Agüero, se llevó varios halagos por la realización del festival de folklore en este contexto. De paso le cuento que estuvo el legislador Ariel Grinch pero también gente del Cívico como Roberto Koch acompañando el evento.

P: Hablando de festivales, también leí que en Bulnes se tenía previsto un evento para febrero pero se canceló.

I R: Así es. Desde la Muni dijeron que era por cuestiones económicas. Es una lástima pero no sorprende en estos tiempos. Esperemos que la mayoría pueda llevarse adelante y que ayuden a salvar un poco la temporada de verano.