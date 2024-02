Con la oferta en las escuelas, Uepc y gobierno apuestan al Congreso por Fonid

Por Bettina Marengo



La oferta salarial del gobierno provincial para los docentes está sobre la mesa, y ayer comenzó el proceso de consulta de la Uepc, el principal gremio magisteril, que terminará el miércoles 28 con la asamblea general, dos días después del inicio formal del ciclo lectivo. El oficialismo sindical que conduce Roberto Cristalli consideró que es una propuesta “superadora” de la anterior, rechazada, de enero, mientras que la delegación Capital, conducida por la izquierda e independientes, la calificó de “exigua” y le puso la lápida apenas iniciaron las primeras asambleas en las escuelas. Pero nadie se anima a adelantar si el menú paritario, que regiría hasta abril y que es básicamente el reconocimiento del 50% de la inflación, más el blanqueo del 4,6% no remunerativo de febrero y la quita de topes para los cargos dobles, será aprobada o si se impondrán medidas de fuerza. El cronograma dice que hoy y mañana habrá asambleas de una hora por turno en los establecimientos y que el martes 27 se realizará la asamblea de delegados, previa a la provincial.

Más allá de este escenario, hay otros conflictos de orden nacional por el cual la UEPC resolvió un paro docente de 24 horas el 26 de febrero: el corte del Fonid y otros fondos educativos ratificado por el gobierno de Javier Milei y la ausencia del llamado a paritaria nacional. Recién ayer desde la oficina de Prensa de Milei anunciaron que el martes próximo el secretario de Educación, Carlos Torrendel, recibirá a la CTERA, central docente a la cual pertenece la Uepc, a los otros gremios docentes y a los ministros de Educación de las provincias para hablar de salarios. Con esta novedad, hay que esperar hasta hoy a las 13, cuando se reúna en Buenos Aires el congreso de la CTERA y defina si aguarda la reunión con el gobierno de la semana próxima o avanza con el paro el lunes próximo. Por lo pronto, provincias como Salta y Jujuy decidieron posponer el inicio de clases al 4 de marzo, a la espera de las negociaciones nacionales.

Lo cierto es que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, reconfirmó que no habrá transferencias a las provincias para el Fonid, en el marco de la carrera al déficit cero que se han impuesto los libertarios, y también como reacción al rechazo a la ley ómnibus en el Congreso. En el marco del enfrentamiento entre Milei y los gobernadores, el tema ingresa en terreno de puja de fuerzas políticas en el Congreso. No en vano el cordobés Martín Llaryora se viene embanderando en la causa incentivo docente y ya le confirmó a los gremios locales que la Provincia no pagará Fonid a los trabajadores activos. En Córdoba, ese plus que por ley le corresponde a la Nación, representa un 9,2% del salario, según un informe reciente de la consultora CEPA. Los gobernadores tampoco lo pagarán, salvo el chubutense Ignacio Torres, del PRO, que anunció un incentivo provincial. Si no hay novedades de plata antes, cuando comiencen las sesiones ordinarias en el Congreso los mandatarios buscarán acuerdos en las cámaras para impulsar una ley que extienda la vigencia del fondo, teniendo en cuenta que para sortear un eventual veto presidencial el proyecto tiene que contar con el apoyo de los dos tercios del cuerpo.

En ese marco, la Uepc tendrá una política de lobby frente a los diputados y senadores nacionales por Córdoba. El principal gremio docente provincial tiene previsto convocar a los representantes locales de Hacemos Unidos por Córdoba, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio para solicitar apoyo en la restitución del fondo creado en 1999 luego de la lucha de la Carpa Blanca a finales del menemismo. En la Cámara de Diputados ya hay iniciativas para restituir el Fonid de las bancadas de Unión por la Patria, de la izquierda, y de Margarita Stolbizer, quien integra el bloque Hacemos Coalición Federal. Este proyecto tiene letra de la cordobesa Natalia de la Sota, y según le dijeron a Alfil sus pares cordobesistas, contaría con el apoyo de los legisladores que responden a Llaryora, que aunque bajó el tono con Milei, está jugando en el andarivel del opositor no K. Es dificil que la Uepc logre apoyo de todos los bloques. En la bancada que conduce Rodrigo De Loredo habría diferencias de posiciones. Por ejemplo, Luis Picat considera que el tema tiene que debatirse en un pacto fiscal nuevo y que el esfuerzo en este punto lo deberían poner las provincias. En el PRO, más cercano a La Libertad Avanza, aseguran que hay diputados que están trabajando ese tema en el bloque.