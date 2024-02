Llamosas apoyó a Llaryora tras ataque de Nación (con tuit tardío)

Por Gabriel Marclé

Entre domingo y lunes, la sensación era que no quedaba ni un solo dirigente del peronismo cordobés sin salir en defensa del gobernador Martín Llaryora tras los embates del presidente Javier Milei, quien acusó al cordobés de bregar por “los privilegios de la casta”. Funcionarios, legisladores, intendentes y militantes, de lo más alto a lo más bajo en la escala llaryorista, todos parecían tener un lugar en un mensaje de apoyo que planta la bandera cordobesista en el conflicto nacional. Sin embargo, lo del “todos” quedó trunco cuando desde Río Cuarto algunos advertían el silencio de figuras como la de Juan Manuel Llamosas, el máximo exponente llaryorista del sur. Finalmente, el intendente del Imperio no defraudó y su tuit llegó, aunque casi un día más tarde que el total del arco peronista de Córdoba.

“En Córdoba defendemos el diálogo y el federalismo, impulsamos y ejercemos el superávit fiscal, y al mismo tiempo potenciamos el desarrollo, la producción y el trabajo en conjunto con todos los sectores. Por eso, frente a la desinformación y los agravios por parte del gobierno nacional quiero expresar mi apoyo al gobernador Martín Llaryora en su defensa de los intereses de los cordobeses y cordobesas”, publicó Llamosas en sus redes sociales, cumpliendo con lo hecho por todo el llaryorismo.

Llamosas completó su mensaje expresando que “la democracia siempre debe ser el eje conductor de las mejores decisiones para todos los argentinos, sin violencia ni descalificaciones, apostando por el diálogo y el consenso que es lo único que garantiza la unión y la paz social que tanto necesita nuestro pueblo”. Aunque un poco más tarde que el resto, Llamosas acompañó lo que el resto de su espacio planteó como una reacción “en defensa de los intereses cordobeses”.

Cumplió, aunque podría pensarse que al jefe municipal le costó encontrar las palabras justas para cumplir con Llaryora sin espesar la cuestión con los libertarios. De hecho, un detalle no menor en la cuestión es que Llamosas no habló concretamente de Javier Milei, protagonista del episodio, sino del Gobierno nacional. Una parte del peronismo riocuartense identifica que esta cuestión, junto a la tardanza del mensaje de apoyo, puede responder al particular contexto político de la ciudad.

“Río Cuarto es la única ciudad que vota este año, ¿no?”, aportaba un dirigente al sugerir que la pelea entre Milei y el gobernador provincial no configura un escenario en donde el comandante en jefe del oficialismo local deba tomar intervención. De hecho, alguno lo calificaba de “innecesario”, justamente por el impacto que podría generar en una comunidad política que no ve la hora de achacarle al intendente un posicionamiento contrario al que adoptó casi el 70% del electorado local en las presidenciales. “Río Cuarto es un campo minado y hay que cuidar donde se pisa”, agregaba el mismo dirigente.

Tras las consultas de Alfil, desde el entorno del intendente del Imperio y presidente del PJ riocuartense negaron que la tardanza del mensaje haya tenido que ver con algún tipo de especulación. Por el contrario, aseguraban que “el intendente siempre está en el equipo del gobernador”. Lo cierto es que, tras algunos cuestionamientos que sonaban por lo bajo debido al extenso silencio en torno al tema, el riocuartense finalmente puso su sello en la cuestión.

No hay confirmación respecto a lo que pasó entre la tromba de mensajes del domingo y el tuit de Llamosas, pero es notorio el cuidado con el que se empiezan a manejar los actores locales que actúan. De hecho, el lunes se marcaba que el legislador Carlos Gutiérrez, figura fuerte del PJ local, tampoco se expresó en términos personales.

Resulta llamativo que algo tan sencillo como un tuit en solidaridad a una causa cordobesa pueda ser motivo de discordia y que Juan Manuel Llamosas quede en el medio de un sobre-análisis sobre la suficiencia de sus comportamientos político, casi como un pedido para que muestre sus credenciales llaryoristas. Aunque, en realidad, esta parece ser la nueva normalidad donde las reglas indican que el presidente puede iniciar una disputa con gobernadores por medio de un like (o cientos de ellos). En ese contexto también se jugará la elección riocuartense, la primera de la nueva era.