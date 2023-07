Nuevos recortes de los días de papel Córdoba, 1884-1885

Por Víctor Ramés

Los ruidos diarios, el transporte, la inventiva local, los accidentes de cada día y sus vehículos, los espectáculos que se asentaban en salas o circos de la ciudad, así como los hechos violentos, las desgracias, los servicios y el celo de los trabajadores: todos y cada uno de eso asuntos y otros muchos, tenían parte en la red que le daba forma a la vida diaria en Córdoba durante los años ochenta. También aparecen en cuadro asuntos referidos a algunas publicaciones que chocaban al poder, durante el gobierno de Gregorio Gavier, sucesor del gobernador Miguel Juárez Celman.

Unos apuntes de 1884 hacen valiosos los aportes de La Conciencia Pública, diario aparecido el mes de diciembre de ese año, que salía por la tarde y se caracterizaba por aguijonear permanentemente al gobierno municipal y al provincial, desde una postura crítica.

En el mes de su aparición, publicaba señalamientos breves e irónicos sobre la marcha de los días y de la vida urbana. Como este, centrado en la obligación de encebar los ejes de las carretas para atenuar el ruido chirriante a su paso, una norma incumplida:

“Esas carretas…! Señora Policía, ¿por qué no hace práctica aquel edicto de que las carretas se enceben?

Recomiende a empleados repitan, hagan recordar a los pobres paisanos esa disposición policial, pero no se les lleve al Departamento central que los infelices tal vez lo ignoren.

Pero a pesar de todo, vea de remediar ese mal, pues ese chilleo nos irrita los nervios de un modo muy fuerte.

No lo descuide, pues, D. Marcos!

También podía aportar un cuadro referido a la necesidad de transporte de los habitantes de un barrio para su desplazamiento luego de los festejos de la Nochebuena.

“Los tramways en esta noche – Los Empresarios de las líneas de tramways debieran ordenar que los coches anduviesen hasta más tarde de la noche por ser nochebuena, y que para ellos lo será en realidad.

El de San Vicente, sobre todo, debiera andar hasta después de pasada la misa del Niño, pues así las numerosas familias que viven allí podrían concurrir esta noche a tan solemne festividad.

Lo esperamos que así sea, y ellos se satisfarán con el resultado.”

Ilustra brevemente La Conciencia Pública la figura del ingeniero Carlos Cassafouth, concentrado en resolver un problema que aquejaba al tránsito urbano:

“Ensayo – El señor Cassafouss, ingeniero municipal, está por practicar un ensayo para evitar los golpes de los coches al pasar las boca-calles que por la construcción del empedrado forma canaletas profundas en muchas partes.

El ensayo se hará en la esquina General Paz y 25 de Mayo y consiste en construir canaletas cubiertas, de modo que arriba sea una superficie completamente plana.

Se dejará para facilitar su limpieza varias piedras movedizas superiores.”

Los accidentes de tránsito solo podían suceder entre vehículos hoy casi totalmente obsoletos:

“Choque – Ayer a as 5 ½ de la tarde en la esquina Santa Fe y Rivadavia se chocaron un coche de la Empresa Tramway San Vicente (y van mil!) con el carruaje en que iba la familia del Sr. Ministro Omos, resultando desquiciado un poco el carruaje.

Según se nos ha informado, el cochero del tramway tocó muy despacio la corneta de modo que el otro cochero no oyó y ambos continuaron avanzando.

La policía citó al mayoral tan solo y no al cochero, y le impuso cinco patacones de multa. Pero si es el cochero quien debe en cada boca-calle dar el aviso y no lo dio, por qué no se le multa a él y no al mayoral a quien no le es posible como aquel tener todo en cuenta, por otras ocupaciones de que es el encargado?”

Una última cita escogida se aparta de conflictos urbanos para anunciar una novedad en el campo de los entretenimientos que atraían al público:

“Circo de fieras– La compañía de Ferraz y Pereyra que llegó ayer a ésta, exhibirá en la primera función unos cinco leones de Africa y una pantera. Ha traído también un petizo con tres patas que baila admirablemente. El circo estará muy concurrido.

Los que gustan de estos espectáculos, pueden pasar mañana 28 de Diciembre desde las nueve a. m. en que estarán a la vista del público.”

Entre las noticias, otras fuentes pueden señalar aspectos de la vida en Córdoba referidas precisamente a los hacedores de noticias, es decir la prensa gráfica. Era parte de la escena de la época una oposición violenta focalizada en los periódicos que actuaban como tábanos del poder. En enero de 1885, La Conciencia Pública fue objeto de un asalto por parte de los enemigos políticos que se había ganado con su oposición al régimen de Marcos Juárez, jefe de la policía bajo la gestión del gobernador Gavier. El jefe manejaba una política de choque con sus opositores, usando métodos que rozaban el terror. Un artículo citado por el padre Grenón, en base a un legajo del Archivo Histórico de Córdoba de los días del atentado contra La Conciencia Pública lo ilustra. Su director, en el relato, era Armengol Tecera, también fundador y director de La Carcajada. Nótese en el cuadro la portación de armas de fuego, signo de los tiempos:

“De noche, habiendo estado en la casa del Director (del diario) los jóvenes Rufino Varela y Dionisio Centeno, con el objeto de averiguar el nombre del autor de un suelto que trataba sobre el primero (Rufino Varela) el director contestó que habiendo dejado la redacción del ‘Boletín’ Martín Fierro no conocía al que lo había reemplazado; pero que al día siguiente, a las 12, se lo diría”. Después de averiguaciones el Director de la Conciencia Pública les comunica a los interesados que el autor del artículo era don Ramón Soria; aquellos le ruegan que vayan juntos a ver a Soria. A lo que el Director responde no puede complacerles por no tener traje adecuado.

Varela le dio como respuesta una bofetada. Tecera trató de defenderse con revólver; pero sus atacantes lo detuvieron sacando a relucir dos carabinas Remington; entrando a destruir la imprenta donde se imprimía La Conciencia Pública, que era la imprenta de La Carcajada. Como saldo de este suceso hubo varios heridos”.