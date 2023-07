Enroque Corto

Se lanza Quinteros

El periodista recibió el llamado de su informante, contándole sobre el lanzamiento de campaña de Juan Pablo Quinteros, por Somos Córdoba, para la Intendencia.

Informante: Estimado, mañana (por hoy) a las 10 lo espero en la Plaza San Martin, frente al Cabildo.

Periodista: Está fresco para matear en la plaza, mejor dígame por acá lo que necesita decirme.

I.: Ja, ja. Ninguna mateada. Los estoy invitando al lanzamiento de mi querido amigo Juan Pablo Quinteros, por “Somos Córdoba”.

P.: Hubiera empezado por ahí…

I.: Le debe haber llegado ya un cuadernillo con sus propuestas.

P.: Estaba esperando terminar la jornada de hoy para ponerme a verlas. Pero si quiere, adelánteme alguna.

I.: Lo mejor es que venga a la presentación, pero le resumo algunas de las más resonantes: reducir el costo códoba disminuyendo la presión tributaria, crear una plataforma digital de acceso sencillo para que cada vecino pueda ver en qué se gastan sus impuestos, revalorizar el área central, regular los “naranjitas”, eliminar progresivamente el estacionamiento en el micro centro para favorecer la circulación, semaforización inteligente y creación de un laboratorio de análisis de tránsito en tiempo real, rediseñar los recorridos de los colectivos y aumentar su frecuencia, en fin… son algunas pocas de las que hay. Ahora, si quiere conocer la propuesta en Seguridad, va a tener que venir al acto al que lo invito.

P.: Y bueno, si lo va a poner así, allí estaremos.

Ramón Mestre con festejo doble

El informante del mestrismo llamó al periodista para hablar acerca del aniversario de la Fundación Ramón Bautista Mestre. Pero, más tarde se sumó otro mestrista a la efeméride y le sumó otra anécdota.

Informante mestrista: ¿Cómo anda? Vio que la Fundación Ramón Bautista Mestre cumplió 20 años…

Periodista: Sí, justo hace un rato me lo recordaban.

IM: Bueno, no es para menos. Una fundación que hizo mucho y en la que, ahora Ramón Javier, encontró el lugar para hacer política. Porque, como usted bien sabe, se quedó afuera de las listas, no tiene cargo, pero esto no quiere decir que esté afuera de la política.

P: Bueno, no sé si verlo optimista o enojado…

IM: Mesurado, es lo que me gustó siempre. Pero no es todo lo que tengo para contarle.

P: A ver…

IM: Es que justo estamos en la sobremesa del asado por el festejo de cumpleaños de Ramoncito. Así que la celebración es completa.

P: Ya veo…

IM: Lo dejo. Hay que ponerse a trabajar porque después de la elección provincial donde Luis (Juez) se quedó ahí, toca apoyar a Rodrigo (De Loredo) ahora...

P: ¿Le tengo que creer?

IM: Le mando un abrazo.

Reunión peronista en Carlos Paz

En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, el PJ de Carlos Paz realizó un encuentro político en el que, además, se reorganizó la tropa de cara a la campaña presidencial del gobernador Juan Schiaretti.

Informante: Fue una reunión/almuerzo muy buena encabezada y promovida por el presidente del partido en esa ciudad, Omar Trejo. Un centenar de compañeros se sumaron.

Periodista: Entiendo que, por cómo están las cosas en el peronismo punillense, tienen mucha tarea por delante y mucho por recomponer con militantes y dirigentes enojados…

Seguramente. Por eso, se celebró la victoria de Martín Llaryora y, particularmente, se destacó el trabajo en el departamento de la senadora Alejandra Vigo, parte fundamental también del armado nacional de Hacemos por nuestro país.

P.: Bueno, ¿y ahora qué se viene?

I.: Se viene un trabajo fuerte en el territorio para acompañar y apuntalar todo lo que se puede desde el lugar que nos toca al gobernador Juan Schiaretti en su proyecto presidencial. Ponemos toda la estructura detrás de la fórmula Schiaretti-Randazzo .

Córdoba de Todos en marcha

El jueves se reunieron los referentes de Córdoba de Todos para definir los pasos de la campaña para las elecciones municipales del 23 de julio.Informante: los candidatos Humberto Spaccesi y Silvia Peñaloza dieron marco y debatieron ideas con los candidatos a concejales, todos jóvenes de distintas agrupaciones y militancia territorial, quienes se comprometieron a dar batalla por un lugar en el Concejo Deliberante.

Periodista: Está difícil el escenario, luego de la mala elección que hizo el espacio en las provinciales.

Informante: Se va a dar la lucha. El próximo miércoles 5 de julio se hará un evento de lanzamiento oficial de la campaña en un espacio a definir. Estarán los referentes territoriales que componen la alianza, los partidos, todos. En fin. Vamos a salir a pelear el espacio con temas como la seguridad, la salud, la vivienda y el hambre. Esto tópicos deben ser incorporados en nuestro discurso.