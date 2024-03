“Te regalo flores”

La cronista recibía el mensaje del informante de Las Higueras respecto de una acción del intendente, Gianfranco Lucchesi, en la semana del Día Internacional de las Mujeres.

Informante: El intendente estuvo muy amoroso esta semana. ¿Vio las fotos? Regaló flores a las mujeres que estaban pagando los impuestos municipales. Su madre incluida (risas).

Periodista: Por los comentarios en las redes, veo que gustó mucho el gesto.

I: Parece que sí. Aunque sé que por ahí hay personas que tienen sus opiniones sobre los regalos en el Día de la Mujer…

P: Yo creo que, más allá de lo que podamos creer, nadie va a recibir mal un gesto así. Más de parte de un intendente. Siempre se agradece la intención y en todo caso se pueden plantear otras instancias para dialogar sobre la importancia de la fecha. No es que una cosa sea excluyente de otra, me parece.

I: Es bueno saberlo. ¿Sabe qué otra cosa pensé cuando lo vi? Lo que muchos dirigentes están diciendo estos días y que creo que no hay que subestimar. En tiempos tan difíciles, además de buena gestión, se busca gente con carisma. A algunos les sale más natural que a otros pero no es algo menor.

P: Ahora que lo dice, hay varios intendentes que tienen ese perfil. Edgar Bruno quizás. Hasta se sube a cantar a los escenarios (risas).

I: Es un buen ejemplo. Insisto en que de nada sirve algo así si no se gestiona bien y además no todos tienen ese “algo” para hacerlo. Creo que lo ideal es que no quede forzado pero, en general, los gestos o el acercamiento a los vecinos “como uno más” siempre suman.

Nazario sumó a Mugnaini

El informante le enviaba a la cronista unas imágenes que comenzaron a difundirse en las últimas horas en las que se ve a la ex diputada Adriana Nazario junto al ex jugador de Belgrano, Julio Mugnaini.

Informante: ¿Qué tal el “Tiburón” Mugnaini? Se confirmó que forma parte del equipo de (Adriana) Nazario. Sé que usted no es muy futbolera pero a cualquiera que le pregunte le puede decir que es un ex jugador de fútbol muy recordado, sobre todo de su época en Belgrano y porque fue contemporáneo a Pablito Aimar en Estudiantes.

P: Menos mal que me brindó algo de contexto (risas). Figura outsider, algo que algunos espacios políticos estilan incorporar.

I: Lo hizo Llamosas con (Germán) Di Bella como empresario e incluso la incorporación de deportistas como (Agustín) Calleri en su momento, de la mano del “Gallego” De La Sota. También le puedo mencionar a la “Coneja” Baldassi en el PRO. No es algo nuevo pero siempre hay que prestar atención a esto.

P: ¿Qué dice su gente sobre esta incorporación? Más allá de ser alguien de renombre.

I: Dicen que, más allá de lo deportivo, Julio quiere aportar una mirada social a su laburo. Ahora, fuera de lo que dicen desde el equipo de Adriana, estos mensajes en plena cuenta regresiva para la fecha electoral también buscan generar algo. De hecho, el comunicado dice explícitamente que quieren mostrar equipo para dar a entender que realmente hay un proyecto.

P: ¿Y usted qué ve?

I: Todas las especulaciones están sobre la mesa. De un lado y del otro.

P: No está tan ansioso, es raro.

I: ¿Cuál es el sentido? No queda nada para que anuncien la fecha y el nombre del candidato oficialista estará al caer. No tiene sentido alterarse cuando la campaña “posta” ni siquiera ha arrancado.