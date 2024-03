Scoppa y el 147

La periodista dialogaba con el informante del radicalismo sobre los dichos del ex concejal e integrante del equipo técnico de Gonzalo Parodi, Eduardo Scoppa. En diálogo con el programa radial Así son las Cosas, Scoppa consideró que “la gestión Llamosas es un 147 a gas: no tiene reacción” y defendió férreamente el proyecto del candidato radical.

Informante: ¿Lo pudo escuchar al “Bocha” Scoppa? Salió en la radio y respaldó al “Pampa” (como apodan a Parodi). Pero sin eufemismos. Bastante contundente estuvo. Y pensar que en su momento hubo varios que lo acusaban de funcional al llamosismo en las elecciones anteriores.

Periodista: Lo recuerdo. ¿Qué dijo en la radio?

I: Primero habló de lo que ya se viene diciendo sobre la fecha electoral. Pero también tuvo un comentario tajante sobre la gestión en seguridad. Dijo que estan proponiendo soluciones mágicas en el llamosismo y que “por ocho años no hicieron un carajo por la seguridad”. De hecho también dijo que el tema de la cárcel metropolitana no es una solución en sí.

P: Fuerte.

I: Aún así no le apuntó los cañones al secretario (Guillermo) De Rivas sino a la gestión en sí porque dijo que ‘están buscando un milagro’ y por eso se pateó tanto la fecha. La crítica más dura fue para el intendente porque cuestionó mucho su ‘liderazgo’. Hay algo ahí que coincide con lo que plantearon otros sectores del PJ local. Al igual que Parodi, le cayó a Llamosas por tener muchas inyecciones del gobierno provincial durante la gestión. Incluso llego a decir que “se eligió intendente y terminaba gobernando Schiaretti”.

Suárez, el candidato

En vísperas de una importante definición, el informante llegaba al periodista con adelantos concretos vinculada a la designación de autoridades en la Comunidad Regional.

Informante: ¿Sabía usted que en estos días se renuevan las autoridades de la Comunidad Regional?

Periodista: Lo tenía en carpeta, pero no sabía que ya se venía eso. ¿Cuándo es?

I: El lunes. Se espera que estén todos los intendentes del departamento y se oficialice al nuevo presidente. Entre nos, ya está definida esa cuestión.

P: ¿Ah sí? Cuente entonces. ¿Qué nombre suena?

I: El mejor candidato, por no decir el único, es Franco Suárez (intendente de Sampacho). Hay algunos jefes comunales que ya venían declarando públicamente que sería él quien asuma al frente de la comisión, pero se terminó de ajustar en estos días. Algunos ya lo dan por hecho, así que solo restaría poner el gancho.

P: ¿Y en qué se basan para elegirlo?

I: Es un tipo laburador, que no tiene manchas y que tiene un perfil que concuerda con el cargo este. Obvio que iba a ser peronista, aunque algún radical esperaba un guiño del oficialismo provincial por una cuestión de acuerdos. Por lo que me dicen, no hay vetos a la presidencia de Suárez y Ricardo Reynoso (Chaján) le pasará la banda el lunes que viene.

P: Disculpe que le consulte, pero ¿tiene algún grado de trascendencia este cargo o es solo para chapear más adelante?

I: ¡Qué irrespetuoso! ¿Cómo se anima a sugerir algo así? (Risas). Es una ficha válida para sentarse en la mesa con otros intendentes de la provincia y tener llegada a (Martín) Llaryora. Cuando se gestiona alguna obra, sale en la foto. No mucho más. Sin dudas, hay gente con mayor poder de influencia en el departamento.

Tour de Radice por la Rosada

El informante llegaba al periodista con datos sobre la particular visita de un intendente del interior a Buenos Aires para reunirse con referentes del Gobierno Nacional.

Informante: Parece que el único intendente libertario de la provincia cumplió su sueño y tuvo su primer acercamiento al Nación. ¿Lo vio?

Periodista: ¿Adrián Radice? No lo vi.

I: ¡De Villa El Chacay a la Rosada! ¡Qué tal el tipo! Creo que el martes, si no me equivoco, se reunió con la senadora Gabriela Valenzuela y ayer pisó la oficina del vocero presidencial Manuel Adorni para coordinar acciones conjuntas. Se lo veía contento en la foto. Igual, a mí me sorprendió quién lo acompañó en el viaje…

P: ¿Quién?

I: José Luis Beltramone, el ex intendente de La Cautiva. Estuvieron juntos en la oficina de la Senadora Valenzuela. La foto levantó algunas sospechas entre radicales que ya lo tenían entre ceja y ceja.

P: ¿Beltramone cerca de La Libertad Avanza?

I: Por ahí iba la cuestión. En la UCR cordobesa están a punto de considerarlo persona non grata y retirarla el carnet de afiliado. Primero anduvo picoteando por el lado de Myrian Prunotto y, como no le dieron cabida, parece que ahora se vuelca al lado libertario. ¡Qué picardía!

P: ¿Por eso lo desterrarían del partido? Mire que hay dirigentes que hicieron cosas peores.

I: Es cuestión de categoría, de respetar los rangos. A Beltramone no lo van a extrañar. Me dijeron que se lo regalan a (Javier) Milei. Se lo entregan envuelto y con moño (risas).

Llaryora, por el sur

El informante de la región llegaba a la periodista con un comentario sobre la presencia del gobernador Martín Llaryora en la localidad de General Deheza para habilitar obras viales y firmar convenios para obras de infraestructura en dicha localidad y Las Perdices.

Informante regional: Ustedes no lo tuvieron al gober en su ciudad pero vi que el martes a la tarde anduvo por la zona. Departamento Juárez Celman.

Periodista: Ayer (por el martes), cuando se supo que no venía a Río Cuarto, me habían tirado el comentario pero no quise decir nada hasta ver las fotos.

I R: Ojo, yo consulté y me dijeron que la neblina estaba fiera en Capital y entiendo que el viaje podía dificultarse a la mañana pero es inevitable no pensar en que el llamosismo y, particularmente De Rivas, se quedaron sin foto actualizada con Llaryora.

P: Fuera de esto, ¿qué se anda diciendo de la presencia del gobernador en la zona?

I R: Está claro que la Provincia va a ser un estamento más que necesario para muchas de las localidades del sur. Es elemental tener un buen vínculo y articulación con el Panal para que nos lleguen las obras y recursos necesarios. Así que los intendentes están muy conformes en general. Se lo verá muy seguido a él y a la vice (Myrian Prunotto) por estos lados. Yo insisto con esto de que la firma del contrato de la doble calzada de la circunvalación ameritaba su presencia. Sobre todo porque fue una de sus promesas de campaña.

P: Ojo que ahora empieza el Otoño Polifónico. Es muy probable que esté.

I R: A estar atentos. Yo solo puedo decirle que ayer (por el martes) no faltaron los comentarios que pusieron un poquito en duda el hecho de que el gobernador no anduvo por la Capital Alterna pero horas después estuvo de visita en localidades cercanas. No me meteré en su agenda que seguro debe ser mucho más apretada que la mía pero las especulaciones no faltaron.