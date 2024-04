Por Gabriel Abalos

En las fotos continúan viviendo

Alguien tira unas viejas fotografías a la basura, en una calle de Córdoba, a comienzos del 2000. El valor de esos 500 vidrios emulsionados es enorme como acervo de una familia que se ha diseminado y habitado en dos continentes, entre Córdoba y Rosario, en la Argentina, y una casa familiar en Aranno, el Ticino suizo. Salvado de una segura destrucción, ese material pasa, varios años más tarde, por las manos de nuestra gran especialista en fotografía histórica, Cristina Boixadós, quien logra con convicción que la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba adquiera esos valiosos originales. Con esos documentos, sumados a una cantidad de fotografías en papel, tarjetas postales y archivos resguardados por los descendientes de Santiago Righetti (1847- 1908), la autora concreta una joya de libro que corona su trayectoria jalonada de valiosas publicaciones. Sin duda esta edición de 110 páginas es una obra cumbre de su período profesional centrado por completo en la fotografía histórica de Córdoba, a la que ha hecho notables contribuciones. Con La intimidad del desarraigo, Cristina Boixadós ha llegado al hueso del cotidiano de tres generaciones de la familia Righetti, cuyos miembros transcurrieron su vida entre la Argentina y Suiza, yendo, viniendo, contrayendo matrimonio, teniendo hijos, muriendo aquí y allí, siempre en casas plenamente instaladas. Si el libro es un eslabón -por poco perdido- de una historia contada por fotografías que se tomaban en esas casas, en el campo, en las industrias que emprendieron los Righetti acá y allá, no menos es un álbum revelador para lectores y lectoras, y al mismo tiempo una colección excepcional para admirar el valor de la fotografía en tanto registro y en tanto documento. Por supuesto, en los retratos casi todo el mundo posa: en la puerta, en el patio, en torno a la mesa. Era parte de la ceremonia. Pero el cotidiano apenas interrumpido para esas tomas está allí, tendido, se deja ver. La calidad de las fotografías recobradas en esta publicación, la tersura de las pieles, el brillo de los ojos, la sombra de las penas y la belleza de los rostros, son parte de una magia instantánea que no nos suelta pronto. También aparecen planos generales que muestran un taller, un pueblito, un cementerio, una avenida. Mediante una narrativa amorosa, dirigiéndose en segunda persona a cada uno y cada una de quienes son el centro de la colección fotográfica, Cristina Boixadós talla los retazos de sus vidas, reúne datos, arma zonas de un rompecabezas imposible, guiándose también por una genealogía que uno de los ancianos de la familia ha dejado escrita, con clara conciencia del valor de su historia.

En una cuidada edición de autora, La intimidad del desarraigo es una obra que no deja indiferente, y un gesto de resistencia editorial digno de nuestro orgullo cordobés, en un año hostil para esa actividad y producción, en una ciudad de alto nivel donde hoy editar es una proeza.

Se presenta esta tarde a las 20 en Mitre Eventos, Estación del Ferrocarril Mitre (Bv. Perón 101). Acompañarán a la autora Federico Robles y Lucía Riesa.

Películas elegidas, en dos salas

• En Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) se exhibe esta tarde, a la 17, Días perfectos (2023) de Wim Wenders, un regreso del director con 78 años a lo mejor de su cine ficcional. Realizado en Japón, cuenta con la soberbia actuación de Koji Yakusho en el papel de un dedicado limpiador de retretes en Tokio, un hombre callado y con mucha vida por dentro, que saluda cada día con una sonrisa y escucha temas de los años sesenta y setenta. Viernes mismo horario.

A las 19 hay Cine espacio INCAA con la proyección de El viento que arrasa (2023) dirigida por Paula Hernández, Argentina, que sigue el trayecto de un predicador y de su hija, por pueblos de la provincia. La violencia de la convicción evangelizadora desatará reacciones cuando deban parar en una cabaña debido a un temporal. El valor de la entrada en el espacio Incaa es de $ 400; jubilados y estudiantes $ 200. Repite viernes a la misma hora.

El tercer horario de este jueves retoma la programación regular, a las 21, con la proyección de Recuerdos de París (2022) dirigida por Alice Winocour. Traumatizada por su experiencia de terror en un atentado terrorista en un local parisino, Mia trata de ordenar sus recuerdos para poder superar el trauma. Mañana en igual horario. Las funciones regulares del cineclub salen $ 1500, jubilados y estudiantes a $ 1000.

Por su parte, el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) ofrece desde hoy dos títulos dirigidos por realizadoras, en doble función. El estreno es Vidas pasadas (2023), filme norteamericano dirigido por Celine Song, con Greta Lee, Teo Yoo. Esta producción fue candidata al Oscar como mejor guion y mejor película. Una joven coreana, Nora, inmigró a los Estados Unidos para estudiar, dejando atrás a su amor adolescente, Hae Sung. Ahora, ya en pareja con un norteamericano, tras años de no saber de su gran amigo y enamorado, ha retomado contacto con él a través de las redes. Tendrán pronto ocasión de verse y conversar, recordando el pasado y evaluando el presente.

El otro título es Anatomía de una caída, prolija producción francesa justicieramente premiada,, dirigida por Justine Triet. Con Sandra Hüller, Samuel Theis. Un hombre cae desde una ventana de altos en un paisaje nevado, surge la duda de si se trató de un suicidio o si fue arrojado al vacío por su esposa. La mujer es acusada de homicidio y llevada a juicio, lo que tomará la mayor parte del filme. El hijo de ambos, un adolescente con discapacidad visual, intentará hacer su aporte al esclarecimiento de lo sucedido.

Entrada general $ 2800. Abonados $ 300.