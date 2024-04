Di Bella fuera de Nación: como queda el tablero en PJ y LLA

Por Julieta Fernández

Germán Di Bella, quien se desempeñaba como subsecretario de Agricultura de la Nación, debió dejar sus funciones a pedido del propio Ministerio de Economía, el cual habría argumentado un “rediseño” en el gabinete de Javier Milei. Además, quien ejercía el rol de subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Pedro Vigneau, también corrió la misma suerte.

Según señaló Puntal, la razón a la que adujeron desde Nación implicaría una incompatibilidad entre la función que desempeñaba Di Bella y su rol empresarial como accionista de la etalonera Bio 4. Por otra parte, el área de Agricultura de Nación sería rebautizada como Bioeconomía y seguiría a cargo de Fernando Vilella. Tendrá cuatro subsecretarías pero la ocupada hasta la semana pasada por Germán Di Bella dejaría de existir como tal.

En Río Cuarto, poco se ha dicho oficialmente desde el gobierno municipal, ya que la incorporación de Di Bella al gabinete de Milei respondió a un acuerdo particular del entonces secretario de Desarrollo Económico del Municipio y no a alguna cuestión aliancista entre Hacemos por Río Cuarto y Nación. Pero lo cierto es que desde el entorno del intendente y del propio secretario de Gobierno y candidato a intendente,Guillermo De Rivas, consideran que Di Bella seguramente seguirá formando parte del equipo (en términos políticos), ya que durante el verano se mostró en reuniones junto al candidato del oficialismo cordobés.

Por ahora, nada se ha dicho sobre contener al ex funcionario nacional en el gabinete municipal pero, según pudo saber Alfil, el llamosismo no le soltaría la mano a quien fue uno de los “funcionarios estrella” del gabinete a partir de la segunda gestión del intendente. Fue a partir de su integración a las filas del Ejecutivo local que Llamosas apuntó a fortalecer el vínculo con el sector privado y, de hecho, Di Bella fue una de las figuras con quien más se mostró durante la campaña del 2020, en la que buscaba la reelección.

Más allá de lo que decida hacer Di Bella en términos personales, el llamosismo lo seguiría considerando parte de su equipo como nexo clave con el empresariado local. Cabe señalar que el área que dirigía en el gabinete municipal (la secretaría de Desarrollo Económico) actualmente tiene a miembros de su equipo en la coordinación (como Mariana Romero Sydor o Gerónimo Pages) pero no ha habido un nombramiento con el rango de secretario o secretaria. Aún no se sabe si Di Bella volverá a ocupar esas funciones o acompañará a la gestión municipal desde otro lugar.

Como es sabido, el ex subsecretario de Agricultura de la Nación había sido medido por algunas encuestadoras como candidato a intendente por La Libertad Avanza (algo que también ocurrió con el ex candidato a intendente radical, Gabriel Abrile). Lo que podría inferirse, a partir de la eyección de Di Bella del gabinete nacional es que La Libertad Avanza posiblemente ya no esté interesado en su figura como candidato a intendente. Claro que esta idea no tenía un sustento firme, ya que pese a formar parte del gabinete nacional (hasta hace unos días), Di Bella siempre formó parte del llamosismo y resultaba difícil imaginarlo enfrentando a Guillermo De Rivas, a quien respalda como candidato a intendente.