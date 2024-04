Que brille el resplandor eterno

J.C. Maraddón

Hace 20 años, en marzo de 2004, se estrenaba la película “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, el segundo largometraje del director francés Michel Gondry, que había ganado reconocimiento internacional por sus videoclips para estrellas de la música. Al igual que en su debut cinematográfico con “Human Nature” en 2001, en la siguiente obra volvió a contar con la participación de Charlie Kaufman como guionista, aunque esta vez la dupla consolidó un trabajo conjunto que fue reconocido por la crítica y el público, y que además fue premiado por la Academia de Hollywood con un premio Oscar al Mejor Guion Original.

En un elenco donde brillaban nombres como los de Kirsten Dunst, Elijah Wood, Tom Wilkinson y Mark Ruffalo, eran Kate Winslet y Jim Carrey los encargados de llevar adelante esta desventura de una pareja que, en su necesidad de disolver el nexo amoroso que la une, decide someterse a un tratamiento muy particular: mediante un procedimiento de alta tecnología, se borrarán los recuerdos que cada uno tenga del otro, lo que supuestamente hará menos traumática la separación porque, una vez finalizadas las sesiones, será como si jamás se hubiesen conocido y como si nunca hubiera pasado nada entre ellos.

Detrás de este argumento ligado a la ciencia ficción, aparece por supuesto una mirada inquisitiva sobre las relaciones de pareja que ya en esos comienzos del siglo veintiuno comenzaban a ser vistas como compelidas a regulaciones que iban volviéndose antiguas. Al mismo tiempo, el filme fantaseaba acerca de cómo los avances científicos podían llegar a influir en la vida sentimental de las personas, algo que desde la actualidad suena premonitorio. No falta tampoco en esa cinta una reflexión en torno a las contradicciones que pueden darse entre el pensar y el sentir, que en su frecuente incompatibilidad conducen a los involucrados en una dirección involuntaria.

Si bien “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” no puede ser considerada ni por asomo como uno de los tanques de taquilla de su época, reunía elementos de sobra para ingresar en la categoría de los filmes de culto, entre otras cosas por su modo oblicuo de narrar una historia de amor. A esa curiosa cualidad le sumaba la pericia que Gondry había adquirido como realizador de videos, con recursos visuales que volcados a una producción de cine generaban un efecto hipnótico en el espectador, atrapado entre el viaje mental de los personajes y el vuelo lírico de las imágenes.

Una de las que quedó fascinada con esa película ha sido Ariana Grande, quien en 2004 tenía apenas 11 años, pero que seguramente tiempo después accedió a ese título de Michel Gondry y se sumó con entusiasmo a la legión de fans que lo ubica entre sus favoritos. De hecho, a posteriori se dio con el gusto de participar como invitada en un episodio de la serie “Kidding”, dirigida por Michel Gondry y protagonizada por Jim Carrey. Sin embargo, el mayor tributo que le iba a hacer ella a su filme preferido, llegaría en marzo de este año.

El flamante disco lanzado por Ariana Grande no por casualidad se llama “Eternal Sunshine” (Eterno resplandor), una asociación directa que ella misma se encargó de confirmar en una entrevista de promoción. Pero, además, en el videoclip del tema “We Can´t Be Friends”, el homenaje al largometraje de Gondry se torna por demás explícito, al aparecer ella misma en un consultorio donde le están quitando de su memoria todo lo que tenga que ver con su exnovio, que en la ficción es representado por el actor Evan Peters. Dos décadas más tarde, aquella trama desoladora no ha mermado en su vigencia.