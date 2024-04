El cordobesismo presentó un proyecto de ley sobre biocombustibles para paliar el “olvido” del gobierno nacional, que dejó afuera de la nueva ley Bases una actividad en la que Córdoba es líder nacional en el rubro bioetanol (con corte a base de maíz), con tres grandes plantas en el interior provincial.

El texto fue presentado por los diputados de Hacemos Coalición Federal Carlos Gutierrez (firmante) junto a Ignacio García Aresca y Juan Brugge como cofirmantes, y contempla una ampliación progresiva del corte de los bios hasta el año 2028. Para biodiesel (a base de soja) el corte va del 10% al 15% para dentro de cuatro años. El aumento del corte no corre para zonas patagónicas hasta tanto se solucionen “problemas técnicos”. En el caso del bioetanol, la mezcla deberá tener un mínimo del 12% de combustible verde, y en dos años la base mínima obligatoria debe llegar al 15%.

Fuentes del bloque legislativo aseguraron que la propuesta ya tenía, para la anterior versión de la ley Bases, un 95% de acuerdo incluso de las provincias petroleras, productoras de combustibles fósiles con muy diferente matriz productiva que Córdoba y Santa Fe. La exclusión del tema de la ley Bases, en ese caso, no habría sido para resguardar las relaciones con los mandatarios del sur. “No es que no haya acuerdo, es tal vez el proyecto que más acuerdo tiene. La conclusión es que (al gobierno nacional) no les interesa cambiar la matriz energética desde lo ambiental, ni lo productivo, cuando para provincias como la nuestra es fundamental”, indicaron los cordobesistas, que off the record vienen diciendo que el gobierno de Javier Milei no tiene “malas ideas” pero que “está desinformado o tiene poco conocimiento” de las temáticas del país. En todo caso, pocas cosas han militado los schiarettistas/llaryoristas que los biocombustibles como parte del complejo agroindustrial de Córdoba, con fuertes disputas en su momento con los gobiernos nacionales del PJ kirchnerista. Con esa defensa, y la bandera del rechazo a las retenciones a la cabeza, el exgobernador Juan Schiaretti forjó una alianza con el agro cordobés que se convirtió en la base del cordobesismo.

Ayer, el schiarettista riocuartense Gutiérrez tomó la posta en Diputados, tras ser designado secretario de la comisión de Agricultura y Ganadería de la cámara baja. “Es necesario constituir definitivamente una agenda agroindustrial. Hay temas urgentes, puntualmente, en la nueva ley ómnibus, en el capítulo que habla sobre energía, increíblemente no se ha incluido el tema de biocombustible. Por eso presenté un proyecto, que no hace otra cosa que reflejar el acuerdo que ya existía de casi la totalidad de los miembros de los distintos bloques ligados a esta temática”, sostuvo, y señaló la necesidad de trabajar para lograr la conformación de una agenda agroindustrial: “agenda que no tiene el actual gobierno, ni tuvo el anterior ni los anteriores”, recalcó.

La Comisión de Agricultura quedó en manos de la UCR, con la presidencia de Atilio Benedetti, de Entre Ríos. En tanto, el vice será Beltrán Benedit de La Libertad Avanza y la vicepresidencia segunda quedó para el PRO, que puso a la diputada Sofía Bambrilla.