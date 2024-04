Cumbre Llaryora-De Rivas y por qué el gobernador pidió una encuesta

Por Gabriel Marclé

Era sabido que la visita de dos días de Martín Llaryora a Río Cuarto dejaría algún episodio digno de ser analizado en el marco de un clima electoral que tiene al peronismo riocuartense con varias cuestiones a resolver. El candidato oficialista ya está listo: será Guillermo De Rivas, quien una vez más tuvo al gobernador revelando una apuesta por su proyecto. Sin embargo, hay cuestiones irresueltas que llevaron a una reunión cumbre entre el gobernador, el intendente Juan Manuel Llamosas y el delfín de Hacemos, para afinar la estrategia y ponerse en sintonía, mientras Adriana Nazario sigue buscando una candidatura que pone en riesgo a Hacemos Unidos.

A menos de una semana del cierre de alianzas, Llaryora apeló a su rol como ordenador del movimiento y ahondó en una línea discursiva que promete marcar el curso de los próximos días. Es que el pedido de unidad del gobernador ahora sumó una apostilla clave en el análisis del agrietado presente PJ. “Si no se llega, que se haga una encuesta para ver las preferencias que tienen los vecinos”, dijo el miércoles, con tono desafiante. ¿Acaso pidió volver a los números para dirimir la cuestión entre De Rivas y Nazario? Quienes traducen mejor al gobernador entienden que esta fue su forma de cerrarle el camino a los que intentan ir “por fuera”.

“Así habla alguien que tiene los números sobre la mesa”, comentaba un dirigente del peronismo que siguió de cerca las repercusiones de esta frase. El mismo le confirmaba a Alfil la realización de la cumbre en la que Llaryora le transmitió a sus dirigidos en la capital alterna que, de aquí al próximo miércoles, debían seguir dando señales contundentes como las que se vieron el lunes durante el acto lanzamiento de Guillermo De Rivas en el club Estudiantes. El mensaje, a grandes rasgos, habría dejado en claro que “si seguimos así, no van a quedar dudas” de que el candidato fue, es y será De Rivas.

El comentario generalizado -aunque puntualmente de un allegado a la mesa chica de Hacemos- expresa que “tenemos hasta el cierre de listas para que se bajen”, en referencia a la candidatura de Nazario. Pese a que el entorno de la ex diputada viene alentando desde hace meses que ella es la que mejor mide en las encuestas, se piensa que Llaryora habría intentado arrinconarlos dando a entender lo seguro que está de la decisión que tomó al darle su apoyo a Guillermo De Rivas -por más que no lo explicite como sí lo hicieron otros dirigentes de su riñón.

Por otro lado, también podría pensarse que Llaryora les está demostrando que los números con los que cuenta afirman que la victoria peronista está más que garantizada si se logra la unidad. Mejor dicho, si Nazario baja su candidatura y acopla a los suyos con la estrategia programada alrededor del candidato De Rivas. “Ellos son los que no la ven”, acotaba un dirigente del llamosismo, quien no dudaba sobre el llamado al orden del gobernador.

Más allá de la reunión estratégica de Hacemos, también se pensaba que la visita del gobernador podía dejar lugar a un encuentro con los nazaristas. De hecho, aunque Alfil confirmó que la reunión entre Llaryora, Llamosas y De Rivas existió, no pudo corroborar la rumoreada participación de un actor determinante en esta cuestión. Se trata de Guillermo Natali, dirigente históricamente cercano al gobernador, presidente del bloque que responde a Llamosas y hoy abocado a la campaña de Nazario. Según las versiones que llegaron a este medio, el actual concejal oficialista podía participar de la reunión como vocero del otro bando y que por medio de él se intentarían suavizar las rispideces que impedían el acuerdo. Finalmente, ese encuentro no ocurrió. Al menos no con las características descritas por quienes difundían esas versiones.

Lo que sí pudo saber este medio es que las sensaciones en el frente de Nazario son variadas. Por un lado, sus soldados de La Militante la convencen de profundizar en la campaña y no claudicar. Del otro, dirigentes de mayor experiencia -tal vez el mencionado Natali- estarían buscando la manera de conseguir una reacción acorde a los planes del gobernador, en busca de una victoria segura en la capital alterna. La ventana para un acuerdo se cierra rápidamente, pero dirigentes oficialistas -y algunos más cercanos a Nazario- todavía no descartan que la unidad pueda lograrse antes del 24 de abril, fecha final para la presentación de alianzas.