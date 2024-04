Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Mauricio Dova se va con De Rivas

El informante se comunicaba con el periodista para adelantarle una noticia que se fue gestando durante la tarde del lunes.

Informante: ¡Paren las rotativas! ¿Tiene tiempo para una bombita?

Periodista: Siempre. Diga nomás.

I: Mauricio Dova está preparando el gran anuncio. Baja su candidatura para la intendencia de la ciudad y se va con uno de los dos candidatos del PJ.

P: ¡Diga que me tardé un poco en cerrar! ¿Con quién?

I: Con Guillermo De Rivas. Va a empezar a salir en los medios anunciándolo y poniendo en valor la cuestión de la unidad que reclamó el gobernador y que necesita el PJ para seguir gobernando y transformando la ciudad. Costó, pero lo terminaron sumando.

P: ¡Claro! Hasta hace unos días, se decía que estaban frenadas las charlas. Recuerdo que los espacios que siguen a Dova le rechazaron a De Rivas la invitación al acto lanzamiento en Estudiantes.

I: Es cierto que eso pasó y marcó un punto de inflexión Venían bien las conversaciones, pero parece que Mauricio necesitaba algún gesto más para cerrar la cuestión. O también puede ser que se estaba haciendo desear para ser el último de los precandidatos en bajarse para apoyar a De Rivas.

P: Eso también puede ser, sí.

I: ¡Y claro! Conociéndolo, no quería que su nombre se diluyera en el anuncio conjunto que Juan Oses, Roberto Aguilera y Luis “Tin” Sánchez hicieron el viernes pasado. Sigue la lógica de “los últimos serán los primeros”. Sabe que tiene fichas a su favor y las juega hasta último momento. De esta manera, este martes seguramente hará gira de medios para respaldar a De Rivas casi sobre el final del cierre de alianzas.

P: Yo me pregunto, ¿estuvo en riesgo alguna vez este acuerdo?

I: Yo creo que no. Pero vio cómo es la política. Siempre hay que venderse carísimo. Si ganan la elección, veremos el arreglo al que llegó Dova. Si no, no creo que se quede fuera. Hábil negociador. Siempre que parecía fuera, terminó acomodándose. Esta vez, sabía que lo necesitaban.

Cambio de fechas

Consultando con su informante sobre un rumor, el periodista recibía más información respecto a un posible cambio de fecha dentro del cronograma electoral local.

Periodista: ¡Señor! Una consulta. Se dice que habría charlas por cambios en el cronograma electoral. No me saben precisar en qué punto, pero tal vez podía ayudarme.

Informante: Me llegó hace unos días una data sobre eso. Parece que quieren estirar el plazo para la presentación de listas. Es decir, candidatos y todo eso tendrían un tiempito más para ser anotados.

P: A ver si entiendo. Iba a ser el 4 de mayo, pero quieren hacerlo más adelante. ¿Es así?

I: Claro. Es más, le digo que se hablaba de que no sería el 4, sino el 6. De sábado a lunes pasaría la cuestión. Entiendo que quieren dar un tiempo más porque algunos tienen que definir cosas todavía.

P: ¿Algunos como quiénes?

I: No quiero suponer, pero creo que el peronismo tiene más problemas para cerrar listas. Capaz entienden que necesitan un tiempito más.

P: ¿Y para qué?

I: Para seguir rosqueando (risas). Yo creo lo que algunos dicen, que los de Guillermo De Rivas quieren tener más tiempo para negociar con Adriana Nazario y hacer que se baje. Total, la señora puede anotar su alianza y bajarse después, sin ningún problema. Capaz están jugando a eso. Lo único que no se toca es la fecha de elecciones.

Tarifas: Redireccionar la discusión

El informante de la región llegaba a la cronista con un comentario sobre los problemas que enfrentan las distintas gestiones municipales en el departamento. Recientemente, el intendente de Sampacho, Franco Suárez, fue electo presidente de la Comunidad Regional por sus pares de la región. En diálogo con el programa Nada Fake, se refirió a la discusión por el aumento en las tarifas de energía eléctrica.

Informante: Escuché al intendente de Sampacho el otro día y me sorprendió para bien. Todos sabemos que las cooperativas están en una situación muy compleja en los pueblos de la región. En el sentido de que pocos dicen que los componentes municipales en las tarifas no tienen por qué ser el principal motivo de discusión.

Periodista: Claro. Hay una cuestión como el mantenimiento de luminarias y otras tareas que se contemplan en esos componentes.

I: Exacto. Y si bien nadie niega lo de la quita de subsidios del gobierno nacional, a veces a los intendentes no les queda mucho por hacer y se les pide que ellos hagan el esfuerzo pero es obvio que el gran problema no viene por las tasas municipales.

P: ¿Y por qué cree que no se está encarando el problema por ese lado?

I: Sinceramente desconozco pero me atrevo a emitir una opinión personal. Creo que todavía hay cierto reparo en criticar tanto al Gobierno Nacional. Sabemos que este departamento se pintó de violeta en las últimas elecciones y muchos intendentes tienen menos de medio año desde que asumieron. Por eso banco que Suárez lo haya dicho sin rodeos. Ya que Nación saca los subsidios y va a afectar sobre todo a comercios y pymes, que entonces vean maneras de abaratar la tarifa por otro lado. Suárez dijo lo del IVA,, hay instituciones como la Sociedad Rural y el CECIS que se reunieron con EPEC hace poco y propusieron lo de la quita de un fondo de obras. En fin, ojalá se avance en algo de eso pero no hay que olvidar que el principal responsable es el Estado Nacional.

Paro de transporte

La periodista se encontraba con el militante opositor en el microcentro de la ciudad.

Militante opositor: ¿Me parece a mí o se está diciendo muy poco sobre el paro total del transporte? Y no crea que le caigo a los choferes porque es entendible. El tema es la situación económica de la empresa. ¿Por qué pareciera que la Muni no les está exigiendo que presenten los números? El gremio (AOITA) ya lo ha pedido públicamente muchas veces.

Periodista: Pienso que la respuesta más sencilla es que se trata de una medida adoptada a nivel provincial. Digo, si usted le apunta solo al Municipio, es probable que le digan eso.

M O: Buen punto. Aún así, el tema del transporte viene siendo una piedra en el zapato para la gestión y da la impresión de que hoy (por ayer) no hay muchos dirigentes que se muestren preocupados por lo que pasa con esto. ¿Será que el cierre de alianzas de este miércoles está tapando todo?

P: Ah, usted quería hacer esa conexión (risas). Igual puede ser. Entiendo que sigue firme la otra etapa de la medida de fuerza que sería este jueves y por 48 horas.

M O: Bueno, entonces tendrán otra oportunidad para darse cuenta…