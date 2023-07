Secretos que sobrevivieron al Holocausto

J.C. Maraddón

Documentales y películas de ficción han proveído a raudales de información acerca del régimen nacionalsocialista en Alemania y de las atrocidades cometidas por Adolf Hitler durante el periodo en el que estuvo al frente del poder en esa nación europea. Sin perjuicio de otros sistemas de gobierno que impusieron mandatos sanguinarios a lo largo de la historia, no cabe duda de que el del nazismo ha sido uno de los más trágicos, además de dar lugar con sus ansias expansionistas a una conflagración mundial en la que ambos bandos dieron cátedra de ferocidad, como la empleada por Estados Unidos al arrojar sus bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Pero lo que superó la capacidad de asombro del planeta entero fue el genocidio perpetrado por Hitler contra la población judía, cuyas víctimas ascienden a los seis millones de personas según cifras conocidas a posteriori. Las prácticas racistas llevadas al extremo fueron de la expulsión que se planeaba en un principio al liso y llano exterminio que se puso en marcha después, cuando la maquinaria asesina ideada por Adolf Eichmann llevó a cabo su tarea impiadosa en los campos de concentración donde se trasladaba a aquellos a los que se consideraba impuros y, por lo tanto, despreciables.

Es este escenario el que ha sido profusamente expuesto desde 1945 hasta la actualidad por esos filmes que trabajan sobre el tema del Holocausto y que periódicamente se estrenan, como si todavía hiciera falta refrescar la memoria para apagar los rebrotes del negacionismo. La multipremiada “La lista de Schindler”, que fuera dirigida por Steven Spielberg hace exactas tres décadas y que conmovió a la Academia de Hollywood, es una de las tantas producciones que han expuesto algunas de las diversas aristas de lo sucedido en esos predios diseminados en los países y regiones donde reinaba el terror nazi.

Pero es sabido que el pueblo judío no fue el único atacado por la ira hitleriana, aunque seguramente haya sido uno de los que cuenta con el mayor número de víctimas. Otras minorías, que no encajaban en el ideal ario que reivindicaba el nazismo, también sufrieron la persecución y el asesinato en masa, tal como lo han documentado una bibliografía y una filmografía específicas. A casi 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pareciera que ya no quedan secretos para revelar en lo que fue ese lapso durante el que la humanidad se vio envuelta en semejante tragedia.

Sin embargo, el documental “Eldorado: todo lo que odian los nazis”, cuyo estreno promocionó Netflix hace pocos días, abre una nueva senda de investigación que es muy apropiada para los tiempos que corren. Su foco está puesto en la comunidad LGBTQ+, que gozó de ciertas libertades en Berlín durante los locos años veinte, y que consagró al cabaret Eldorado como el epicentro de sus actividades nocturnas. Al amparo de la república de Weimar, ese night club funcionó como un templo queer al que incluso concurría Ernst Röhm, un oficial gay amigo de Hitler que regenteaba los temibles camisas pardas de las SA.

Bajo la dirección del húngaro Benjamin Cantu, este largometraje se extiende acerca de cómo florecía la escena queer en esa Berlín donde se practicaban las primeras cirugías de reasignación de sexo y donde parejas conformadas por dos hombres o dos mujeres disfrutaban de su idilio sin tanto remilgo. Tras la designación de Hitler como canciller en 1933, esas licencias empezaron a cercenarse y Eldorado debió cerrar sus puertas a partir del punto en que la homosexualidad fue penada en forma severa y sometida a los peores castigos por leyes que, sorpresivamente, siguieron vigentes muchos años después de la caída de Berlín a manos de los aliados.