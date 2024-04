Avanza la ley Bases, ¿llega más gestión?

Gabriela Origlia

Esta semana, si todo sale según lo previsto, después de cuatro meses de portazos, enojos, debates y acuerdos, la Cámara de Diputados dará media sanción a la ley Bases. Terminó siendo una versión acotada del proyecto original, a punto tal que en el medio perdió el calificativo de “ómnibus”. Después será el turno del Senado y el presidente Javier Milei tendrá la norma a la que aspiraba, aunque él mismo sostuvo que le daba “lo mismo” que saliera o no. "No me importa si se me cae el pacto de mayo, si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación", amenazó a comienzos de este mes.

Las idas y venidas generaron desgaste. Incluso muchos de los actores interpretan que “innecesario” porque la norma que terminará saliendo podría haber estado antes si en la Casa Rosada hubieran negociado hace unos meses como lo hicieron después. De todo se aprende, reflexionan algunos libertarios.

No faltan tampoco los opositores dialoguistas que entienden que la ley tiene que salir porque también es una forma de que el oficialismo dejé de ponerles la pelota en la cancha de ellos. Si tienen el instrumento que pedían, deberán gestionar. Es un área en la que el Poder Ejecutivo tiene problemas, según coinciden referentes de diferentes sectores, que comparten la preocupación y el énfasis puesto en los problemas macro -déficits, inflación- pero advierten que hay que atender lo micro porque sino hay trabas que permanecen y complican operaciones.

Un trabajo de la consultora Idesa apunta, precisamente, a ese tema ya que la inflación en dólares de la Argentina reavivó el debate en torno al nivel del tipo de cambio. “La devaluación no es la solución sino una mera compensación por las malas políticas. Por eso, más importante que el ritmo de devaluación, es el ritmo en el ordenamiento del Estado”, señala el reporte.

Ahora los libertarios, además de tener la mirada puesta en el Congreso, siguen de cerca las negociaciones para el Pacto de Mayo; en la Asamblea Legislativa Milei planteó que no se firmaría hasta tanto no fuera aprobado el proyecto. Si da media sanción Diputados entre hoy y mañana quedarán 20 días antes de la reunión en Córdoba; en ese plazo deben trabajar las comisiones para obtener dictamen en el Senado y tratarlo en el recinto.

En sus últimas apariciones Milei fustigó y se burló de los economistas que discuten el nivel del tipo de cambio porque entienden que la devaluación del dólar oficial debería estar por arriba del 2%. La preocupación que esgrimen los críticos es que, si se sigue profundizando el atraso del dólar oficial, habrá que apelar a una mega devaluación que reavivará la inflación.

Idesa repasa que en diciembre la tasa de inflación mensual fue de 26% y este mes sería del 9% o 10% y el dólar oficial era de $1.325 a precios actuales y ahira es de $870; el paralelo era de $1.987 a precios actuales y este abril es de $1.000.

Estos datos muestran que el dólar oficial cayó en términos reales 35% y el paralelo 50%. La inflación está bajando de la mano de una fuerte apreciación cambiaria asociada a decisiones que viene tomando el gobierno. Por un lado, el Banco Central aplica una tasa de devaluación diaria del dólar oficial por debajo de la inflación. Por el otro, mantiene el amplio y complejo entramado de normas que comprende el “cepo” cambiario que impide o limita el acceso de las empresas y las familias tanto a comprar dólares oficiales como a comprar dólares en el mercado paralelo formal (CLL o MEP).

Para la consultora, la encrucijada está planteada: “Mantener contenido el precio del dólar contribuye a bajar la inflación. Pero, para lograrlo, hay que reprimir el acceso a dólares lo cual implica reprimir la actividad económica. Para que la actividad económica se reactive se necesita reactivar las importaciones de bienes y servicios y permitir la movilidad de capitales desde y hacia el extranjero para que se revitalice la inversión”. Añade que la cuestión es que eliminar el “cepo” cambiario genera incertidumbre en torno a lo que pueda pasar con el precio del dólar y cómo esto puede impactar en la inflación.

“El dilema parece sin solución: si se flexibiliza la política cambiaria se pone en riesgo la baja de la inflación; si se mantienen los controles cambiarios se pone en riesgo la reactivación -añade-. Para salir del dilema hay que pensar menos en el mercado cambiario y más en las transformaciones estructurales que el gobierno viene anunciando y que, por ahora, no encuentra la forma de instrumentarlas. Con el tipo de cambio actual, la competitividad de la producción argentina sería mucho más alta si se racionaliza el sistema tributario en base a la unificación de impuestos, la modernización de las instituciones laborales, el ordenamiento del sistema previsional y la sustitución de la coparticipación por un mecanismo que induzca a las provincias a mejorar la administración de los fondos públicos”.