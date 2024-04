Por Julieta Fernández

Ayer al mediodía, Gonzalo Parodi y Gabriel Abrile se mostraron juntos para confirmar el acuerdo tan esperado por el radicalismo local. La fragmentación del PJ (con Guillermo De Rivas por Hacemos Unidos por Río Cuarto y Adriana Nazario por La Fuerza del Imperio del Sur) habría influido en el anuncio del acuerdo entre el ex candidato a intendente y el actual aspirante a ocupar el sillón de Mójica. En este escenario, la UCR local apuesta a fortalecerse ante un posible escenario de tres tercios. El acompañamiento de Abrile -quien logró más del 35% de los votos en la última interna- apuntaría a mitigar la dispersión de votos en una elección que promete cerca de una decena de listas.

El médico habló de la “vocación de servicio” que implica su profesión y aseguró que, en la actualidad, “los políticos deberían tener esa vocación pero nos llevaron a esta situación de angustia, fracaso y decadencia”. Abrile hizo alusión a la interna del pasado 17 de septiembre. “Pudimos salir de ahí con el mismo pensamiento de unir a los riocuartenses de una vez para transformar esa realidad a la que nos llevaron los políticos tradicionales”, planteó.

Pero el camino hacia el acuerdo no fue tan sencillo. Al menos eso pudo advertirse desde finales del año pasado, cuando comenzaron los primeros rumores en torno a una posible candidatura de Gabriel Abrile por fuera de la UCR. Algunos correligionarios incluso lo corrieron con lo que plantea la normativa vigente en relación a que un candidato que haya participado de una interna abierta no podría postularse “por fuera” en dichos comicios (aunque había algunas “vetas” que podrían haberle permitido ser candidato).

El propio Abrile nunca afirmó tener intenciones de competir con otro espacio, aunque tampoco negó haber dialogado con algunos sectores que veían en el ex secretario de Salud (a partir de su buena performance en 2020 y en la última interna) la posibilidad de presentar una alternativa competitiva en las próximas elecciones. Alguna vez, el partido PAIS (actual tercera fuerza y recientemente socios de Adriana Nazario) coqueteó con la posiblidad de llevar a Abrile como candidato, al igual que espacios vinculados a La Libertad Avanza.

El verano transcurrió con mucha incertidumbre sobre cuál sería el próximo paso de Gabriel Abrile, cuyo equipo de trabajo buscaba tener un rol protagónico y acorde a lo que consideraban un “importante grado de representatividad” de su dirigente a partir de los números obtenidos en la interna (más del 35%) y en la elección municipal del 2020 (apenas 5 puntos debajo de Llamosas).

En la presentación “en sociedad” de esta adhesión, Parodi se mostró agradecido con el médico. “Es alguien que valoramos mucho. Nos enfrentamos en una interna abierta hace poco. A mí me toco ganar pero tanto él como yo y todos los que formamos parte de ese proceso decidimos dejar las diferencias personales, políticas e ideológicas a un costado. Estamos convencidos de que debemos darle a los riocuartenses la posibilidad de construir un movimiento de vecinos que piense y sueñe con volver a hacer grande a Río Cuarto”.

Presentación de campaña

El anuncio de este acuerdo y la presentación de la campaña tuvo algunas cuestiones simbólicas a tener en cuenta. Por un lado, en las últimas horas del domingo, el equipo de Parodi y su militancia compartieron el mensaje “Es hora de volver” en distintas redes sociales. Durante la mañana del lunes, la misma consigna se replicó. Esta vez con imágenes de los propios dirigentes y militantes que integran la alianza Primero Río Cuarto junto a carteles que rezaban #Volvamos. A priori, el mensaje parecía una suerte de “Vamos a volver” (como el cántico kirchnerista) adaptado a los boinas blancas de Río Cuarto. No obstante, desde el equipo de Parodi aseguraron que no apuntaría estrictamente al radicalismo y a su ambición de recuperar la Municipalidad sino a que “Río Cuarto vuelva a recuperar su potencial”.

Quien se encargó de restarle ambigüedad a esos mensajes fue el propio Parodi, luego de que distintos referentes de su equipo presentaran los tres ejes centrales de campaña (Seguridad, Innovación y Eficiencia). “Río Cuarto debe resurgir, recuperar su brillo, hacerle honor a su historia, recuperar esa centralidad que alguna vez tuvo y que hoy perdió”, afirmó el candidato a intendente.

La presentación fue transmitida en vivo por las redes sociales y no contó con público presente. Se trató de una serie de exposiciones de distintos miembros de Primero Río Cuarto en la zona de la ex aceitera del barrio Fénix. El lugar no fue elegido azarosamente, ya que el propio aspirante a la intendencia señaló que “en el sur de la ciudad los vecinos hace años se sienten olvidados. Antes solían tener un hospital modelo y ahora el escenario habitual es una cárcel vieja que hace tiempo debió ser reubicada. Tenemos un monumento de olvido que es la ex aceitera”, indicó Parodi en su discurso.

En varias de las exposiciones, los integrantes del equipo de Primero Río Cuarto hicieron énfasis en la idea de “ciudad gris”, lo que podría explicar el color de la vestimenta del candidato y los miembros de su equipo que participaron del anuncio: la mayoría con colores neutros y “apagados”, acorde al mensaje que apuntan a dar sobre el estado actual de Río Cuarto. Además de elegir dicha locación para hacer el anuncio en el que consideran “uno de los lugares más postergados de la ciudad”, la idea de Fénix (como el nombre del barrio) acompañaría el concepto de “renacimiento” al que apelan desde Primero Río Cuarto

Los protagonistas de la presentación de los ejes de campaña fueron Walter Albelo, ex jefe de la Unidad Departamental Río Cuarto (Seguridad), el contador José Luis Massio (Eficiencia) y el arquitecto Facundo Pedemonte (Innovación). Quien moderó la actividad fue la médica veterinaria, Ana Laura Vasquetto (una de las principales figuras de la lista que presentó Abrile en la interna del 2023).