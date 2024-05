El senador Luis Juez fue uno de los invitados de Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10) y habló de lo que fue el reciente encuentro con cena del pasado miércoles junto al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Aunque también se refirió a la Ley Bases, el caído Pacto de Mayo, la relación con el radical Rodrigo de Loredo, cómo lo ve al exgobernador Juan Schiaretti y el análisis sobre la gestión provincial de Martín Llaryora.

“No lo noté preocupado al Presidente si no hay Pacto de Mayo”, dijo el jefe del bloque PRO en el Senado y agregó: “sin una hoja de ruta es difícil, ¿para qué nos vamos a juntar?”. “Al Presidente le dije que hay tipos obsesionados con que él no tenga nada. Tranquilos, ya van a tener tiempo para putear al mecánico si el auto no arranca, pero ahora hay que darle las herramientas”, apuntó el senador y afirmó: “Milei es el producto del fracaso de una política berreta, en la que me incluyo”.

En tanto, sobre el gobernador Llaryora sostuvo que “se adelantó”. “Pero lo entiendo: tiene la pelota picando en el borde del área. Les dije en el verano que me convocarán e íbamos con Carmen Álvarez Rivero y él fuera con (Alejandra) Vigo, no me llamaron”, afirmó sobre la discusión en los primeros meses del año por la Ley Ómnibus.

Acerca de la relación con el radical Rodrigo de Loredo, su aliado político en Córdoba dentro de Juntos por el Cambio, Juez sostuvo que el diputado “conduce la bancada de un partido complejo como el radicalismo, ahí son todos bioquímicos y están analizando las cagadas del resto. Tiene que hacer equilibrio como Tandarica”, dijo.

Juez también salió a bajarle la espuma a la tensión con el también senador y presidente de la UCR Nacional, Martín Lousteau. “Le dije ‘vos sos un genio y los diputados son unos nabos’. Rodrigo habló con todos los gobernadores radicales y logró un nivel de consenso con lo que iban a acompañar. Eso hoy se está deshilachando en el Senado de la Nación”.

El líder del Frente Cívico también volvió al encuentro con el Presidente en Olivos cuando afirmó: “a Milei le dije ‘no te confundas conmigo que no me ponen una montura, cuando te elogie no soy un chupamedia y cuando te critique no voy a ser una rata’. Le dije que no lo voy a votar a (Ariel) Lijo porque hace años que litigo y no creo que la Argentina necesite en la Corte a una persona como Lijo”.

Por último, antes de sostener que el voto de la senadora Alejandra Vigo “es un acertijo”, sostuvo que “Schiaretti es de esos tipos para consultar todo el tiempo”. “Vendió su modelo tarde, aunque con eficiencia e instaló una idea que ahora hay que ver cuánto dura. Lo conozco, fui su apoderado, tuvimos momentos de tensión y siempre dije que era un tipo que trataba de calmar las aguas, incluso cuando yo estaba enfrentado con (José Manuel) De la Sota”, dijo Juez.

En tanto, sobre la gestión provincial sostuvo que “Llaryora no entiende el momento que se vive”. “Entiendo que en 25 años no les controlaron nada, pero no se tienen que enojar con nosotros por el Tribunal de Cuentas”, lanzó Juez y le bajó la espuma al nivel de pureza que reclaman algunos libertarios acerca de una alianza con él: “hago política desde antes de que Milei se pudiera peinar”, cerró.

Facundo Torres: “vamos a convocar a sesión”

Otro de los invitados fue el presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres. El hombre fuerte del PJ en Santa María afirmó que la presencia de los tribunos de cuentas del juecismo la semana pasada “fue una reunión pura y exclusivamente de Juntos por el Cambio. No fuimos invitados y tampoco fue con el Tribunal de Cuentas en pleno, fueron solo los tribunos de Juntos por el Cambio. Silvina Rivero de Hacemos Unidos por Córdoba no estuvo presente”, dijo Torres.

La tercera autoridad provincial también sostuvo que “vamos a convocar a sesión para el miércoles”. “El proyecto de (Agustín) Spaccesi no tiene ingreso parlamentario porque no se pudo hacer la sesión. La oposición, ante la suposición de que se iba a aprobar, decidió no dar quórum, pero la posición de nuestro bloque no está consolidada, aunque el proyecto es positivo y tiene similitudes con otras Legislaturas provinciales”.